自社アイテムに加え、新進気鋭ブランド「Knuth Marf」「Klarm」「Crestare」「I'm La floria」「iroha」をキュレーション。



株式会社XY(本社:渋谷区千駄ヶ谷)が展開する「アルバージェ ランジェリー」は2022年12月21日(水)から12月27日(火)まで伊勢丹新宿店3F「マ・ランジェリー」フロアにて単独ポップアップ「Fav」を開催する。アルバージェの哲学である「本質的な美しさ」を軸に自社製品のランジェリーとともにオススメしたい「推し(Fav)」を集めたポップアップとなる。(ファッション、スキンケア、アクセサリー、セクシャルウェルネス、フェミニンケアなど)















Fav/01「Knuth Marf」ランジェリーミックスなスタイリング提案



“ New Clothes, New Me. (新しい自分に出会える)”を掲げる「Knuth Marf」は、新進気鋭の大人気D2Cファッションブランド。女性らしさを限定しないシルエットや、個性あふれるカットアウトデザインなど、ジェンダーレスな中に品よく色気を表現するKnuth Marfのプロダクトにアルバージェが提案する「ファッションランジェリー」との親和性を感じ、アルバージェからのオファーでミックス展開が実現。Knuth Marfからはアルバージェのデコルテコンシャスなブラジャーやボディスーツとの相性が抜群な2型3種のワンピースを展開する。









Fav/02「Klarm」飾りすぎない"本質的な美"と健康のためのケア



クレイケアブランドの「klarm」は、オーナーであるkasumiが幼少期のアトピー肌の悩みからクレイと出会い、「肌で悩み、コンプレックスを持つ方に寄り添いたい」と10年間エステティシャンとして様々な肌悩みと向き合った経験から立ち上げたクレイケアブランド。自分と向き合い、 身体を見つめなおす新たな選択肢としてクレイケアの普及に取り組んでいる。アルバージェはありのままの身体の曲線を美しく象るランジェリーとして、エフォートレスかつセンシュアルな世界観である、ハイブリッドな下着カルチャーを目指しており、Klarmとアルバージェのブランドとしてのスタンスに親和性を感じオファー。素肌に最も近いファッションアイテムだからこそスキンケアによってランジェリーをより美しく見せるTipsをKlarmとともに発信する。Klarmオーナーkasumiとアルバージェプロデューサー織田愛美によるInstagram生配信が21日の営業終了後に開催予定。









Fav03/「Crestare」シンプルさの中に存在感を



Crestareは、「憧れを身に纏い、あなたらしさの解放へ」コンセプトとし、ディレクター自身が金属アレルギー持ちのためジュエリーの選択肢が少ないことからブランドの立ち上げに至ったジュエリーブランド。金属アレルギーの方にも配慮した素材「サージカルステンレス」を使用し、技術力の高い国内工場でつくられ、コンテンポラリーアートピースのようなアイテムからシーンを選ばず着用できるコンフォタブルなアイテムまでをラインナップとして展開している。ブランドコンセプトの親和性はもちろんのこと、金属アレルギーの人も安心してジュエリーを選べるという選択肢の提案を行なっているブランドの姿勢に共感しオファー。シンプルなデザインでありながら上質な質感と存在感を放つCrestareのジュエリーとアルバージェランジェリーのスタイリングを提案する。イヤカフやピアスなどを中心に4型展開予定。









Fav04/「I'm La Floria」肩の力を抜いた心地よいフェミニンケア

Fav05/「iroha」あたりまえのように「気持ち良い」毎日を



<Fav04/「I'm La Floria」>

“Step to be lovin’(自分を愛するための一歩)”をコンセプトにデリケートゾーンケアを習慣化してほしいという思いから、全アイテムをデリケートゾーンだけでなく全身に使えるよう商品開発を行う「I'm Lai Floria」は、自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じる、シンプルな毎日のセルフケアを提案するブランド。デリケートゾーンのケアはランジェリーを心地よく履き続けるために必要な要素。アルバージェの渋谷パルコ店でも展開するデリケートゾーンウォッシュを本ポップアップでも展開する。



<Fav05/「iroha」>

「女性らしくを、あたらしく」というコンセプトのもと、女性のセルフプレジャーを今までよりもっと心地よくするために、様々な商品を開発する「iroha」。中でも、もっと気軽に心地よく。をテーマに開発された"使い切り"のプレジャーアイテム「iroha petit」は98%以上が水分で作られた体にも優しいアイテム。アルバージェの渋谷パルコ店でも展開。ランジェリーとともに購入し、センシュアルな日々を楽しむ人々の間で人気商品となっている。本ポップアップでも展開し「あたりまえのように気持ちいい日々」を送りたい人たちのセクシャルウェルネスをサポートしていく。



POP UP 概要



【名称】

アルバージェランジェリー伊勢丹新宿POPUP「Fav」

【開催日時】

2022年12月21日(水)~12月27日(火)

10:00~20:00 ※伊勢丹新宿店の営業時間に準ずる

【開催場所】

伊勢丹新宿店 本館3F マ・ランジェリー(センタープロモーションスペース)

〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14−1



ミックス展開ブランド



■Knuth Marf 公式HP

https://knuthmarf.com/



■Klarm 公式HP

https://www.klarmclay.com/



■Crestare 公式HP

https://crestarestores.com/



■I'm La floria 公式HP

https://im-official.com/



■iroha 公式HP

https://iroha-tenga.com/



アルバージェ ランジェリーについて







ファッションの垣根を越えて世界へ新たな価値観を発信していくランジェリーブランドとして「ワタシの戦友ランジェリー」という理念のもと、女性の心とカラダの一番近くに寄り添うことをモットーとしている。ランジェリーの本場フランスで修行したデザイナーによるデザインとパターンで、レースやストレッチなどの素材は欧州より輸入。完全国内生産でありながらインポートのようなデザイン性の高いランジェリーとして20,30代から支持を得る。公式SNSでは質問ボックスなどを用いてユーザーと悩みやオピニオンを共有する「NIGHT CHAT」企画を実施。顧客感情を対話から汲み取りコレクションや商品企画に反映することで下着によって人々をエンパワーメントするブランドとしてファンを獲得し、販売チャネルは自社ECに加え、渋谷パルコ4階にて実店舗も展開している。また、コレクションの売り上げの一部を使い、経血吸水ショーツを児童養護施設へ寄贈するプロジェクト「Lingerie For Edication」の主宰や乳がんサバイバーの女性たちに向けた下着開発プロジェクト「THE BRA」の立ち上げに加わるなど社会課題に取り組むプロジェクトも多く手がける。



■アルバージェランジェリー公式Instagram

https://www.instagram.com/albage_lingerie/

■アルバージェランジェリー公式通販サイト

https://maison-xy.com/



株式会社XYについて







”あたりまえを新しく、新しいをあたりまえに”をコンセプトに事業展開するXYは、自社ブランドやサービス・プロダクトを通して新しい価値観を発信し、人々の感情に寄り添いながら人や社会の価値観をアップデートする“きっかけ”を生み出していくことを目的に設立。ランジェリーブランド「Albâge Lingerie」ほか、ジェンダーレスアンダーウェアブランド「Algesso Underwear」を展開。そのほか、現代に合わせた企業ブランディングや、新事業のコンセプトメイキングやプロデュースなども行う。



<会社概要>

・役員:代表取締役会長 / CEO / Co-founder 高井聖渚

役員:取締役社長 / COO / Co-founder 織田愛美

・所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目53-17 原宿グリーンハイツ402

・電話:03-4405-3474

※リモートワーク推奨のため繋がりにくくなっております。

・設立:2015年9月28日

・問い合わせ:info@xy18.jp

・PR/広報担当:織田愛美(m.oda@xy18.jp)



