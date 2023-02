[アイジェノミクス・ジャパン]

世界80ヵ国以上で生殖補助医療のための遺伝学的検査を提供している臨床検査ラボ Igenomixの日本支社、株式会社アイジェノミクス・ジャパン(本社:東京都中央区、代表:西山隆太郎)は、2021年からヴィトロライフグループ傘下企業となりました。



このたびヴィトロライフグループでは、企業間のグローバルな連携をさらに強化すべく、傘下企業のロゴマークを含む、コーポレート・アイデンティティを刷新いたしました。それに伴い、アイジェノミクスのロゴマークも新しくなりました。









コーポレート・アイデンティティの変更にあたり、ヴィトロライフグループ傘下企業であるアイジェノミクス社とヴィトロライフ社のロゴマークには、「PART OF VITROLIFE GROUP」というメッセージが追加されました。



ヴィトロライフグループの一員であるアイジェノミクスは、生殖医療分野のリーディングカンパニーとして、これまで以上に医療技術の発展に貢献してまいります。



■Excellence in Reproductive Health





ヴィトロライフグループでは、「Excellence in Reproductive Health」という新たなスローガンを掲げ、これからも全力で製品・サービスの開発および改善に取り組んでまいります。



アイジェノミクス社の生殖遺伝子検査技術とヴィトロライフ社の医療機器ラインナップがワールドワイドな規模で連携し、赤ちゃんが欲しいと願う方々に寄り添い、妊娠前から出産後までの道のりをサポートいたします。



■ヴィトロライフグループの価値観





ヴィトロライフグループでは、すべての社員が以下の4つの価値観に従って日々の意思決定を行っています。



1. 品質で貢献する

- 患者さんに、違いをご実感いただける品質にこだわります

- 卓越したパフォーマンスを提供し続けます

- クリニックの成績向上につながる技術を提供します



2. 前進しつづける

- 科学的根拠にもとづきスピーディにイノベーションを創出します

- 社会の変化に柔軟に適用し、新たな発見を探し続けます

- 学びと改善を続けることで、持続的な成長を推進します



3. 成功に寄与する

- 顧客の成功体験を創出することに情熱を注ぎます

- 結果への責任、果たすべき義務、サービスを提供する喜びを大切にします

- 持続可能なビジネス、働き方の創出につとめます



4. 共に

- 思いやりと理解の気持ちを忘れることなく、お互いを信頼します

- 多様性を受け入れ、知識を共有し、全員で協力します

- 成功を祝福し応援します



■アイジェノミクスについて

アイジェノミクスは、世界80ヶ国以上で遺伝学的検査を提供している臨床検査ラボです。エンドメトリオ検査をはじめとする生殖遺伝子検査を提供しています。妊娠を望むすべての方が、その希望を叶えられる世界の実現を目指して、世界中の医療機関や専門医とともに最先端の生殖医療技術の研究・開発を行っています。



不妊治療、特に体外受精を行う際の子宮内膜に関わる不妊因子を特定し、妊娠率の向上に貢献するERA・EMMA&ALICE検査、また胚の染色体異数性を特定し、流産を防ぐ着床前検査など、医療のための様々な遺伝子検査を提供しています。



LINE公式アカウントでは、検査に関する患者さんからのお問い合わせも受け付けています。

https://lin.ee/mteR36C



■ヴィトロライフについて

ヴィトロライフは、スウェーデンに本社を置く不妊治療分野の製品を提供する世界的なリーディングカンパニーです。私たちの使命は、価値あるソリューションとサービスを提供することにより、治療成果を成功に導くために顧客をサポートすることです。



1994年に設立され、現在全世界に約400名の従業員を擁し、その製品は世界100ヵ国以上で販売されております。またヴィトロライフ株式はNASDAQ Stockholm、Nordic Mid Capに上場しています。



日本では、事業とサービスを拡大するために2009年3月にヴィトロライフ株式会社が設立されました。不妊治療に使用される培養液と各種機器を販売しています。



■会社概要

会社名:株式会社アイジェノミクス・ジャパン

所在地:〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-7-10 エル人形町4F

代表者:西山隆太郎

設立:2017年

URL:https://www.igenomix.jp/

事業内容:遺伝学的検査・解析の受託サービス



■本件に関するお問い合わせ先

TEL:03-6667-0456(土日祝日休業、営業時間 9時~18時)

e-mail:servicejapan@igenomix.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-05:40)