To Be リノベーション(法人リノベーション)の正和工業株式会社(代表取締役社長:横田生樹、本社東京都足立区/以下、正和工業)はこのほど、既存の建物を生かすリノベーションの社会的価値を広めるため、コーポレートサイトで特設サイト「SHOWA未来の笑顔研究所」を公開しました。

正和工業のPRパートナーである「クレヨンしんちゃん」のキャラクターと一緒に、社会課題を見つめなおしながら、リノベーション工事の必要性を解説します。

さらに、研究員として、『自社オリジナルキャラクター』も登場します。正和工業が60年で培った技術や経験を基にリノベーションで生み出した笑顔の実例を「研究レポート」として紹介します。



SHOWA未来の笑顔研究所URL:https://www.showa-kougyo.co.jp/lp/miraiken/



◆建物は生まれ変わらせ「残す」時代へ

いまや建物への投資は、SDGsや物価高騰、災害対策、人口減少など複合的なテーマで検討する必要があります。これまでの「古くなったら建て替える」という考え方を見直すきっかけとなるよう、「クレヨンしんちゃん」というあらゆる世代に知られるキャラクターを「特別研究員」として招くことで、これからの時代の価値観に合ったTo Be リノベーションの魅力を社会に広めることが本サイト開設の狙いです。



◆リノベーションで生まれる笑顔を「研究レポート」として紹介~特設サイトの特長~

正和工業はリノベーションを通じて、建物の持ち主や利用者の人たちが“笑顔”になれる仕事の実現を目指してきました。そんな当社の願いが詰まった本サイトを通じて、より多くの人にリノベーションの意義や課題解決へのアプローチ方法を知っていただきたいと考えています。

本サイトでは、正和工業が目指す「笑顔あふれる未来」を広めるため、「地球」「日本」「働く人」といった三つの視点から、笑顔の実例を盛り込んだ研究レポートを掲載しています。

本サイトを見た人が、特別研究員のしんちゃんと一緒にリノベーションの必要性を知り、未来の笑顔につながる取り組みや選択肢を考え、「笑顔」を創る研究員の一員になっていただければと思います。



▼レポートは下記よりご覧いただけます。

https://www.showa-kougyo.co.jp/lp/miraiken/



◆リノベーションの価値を伝えていきたい!~サイト構築担当兼研究所員・廣庭の声~

私自身、サイト構築にあたり、どうすれば分かりやすく紹介ができるのか、一人の研究員として没頭してコンテンツを作ることができました。サイトを見た人、リノベーション工事をする人、その企業にかかわる人たち、みんなが「未来の笑顔」をつくる研究員だと考えています。リノベーションに関する選択を通じて、未来を創る人たちがあつまる特別な場所に発展させたいと考えています。



【CM動画リンク】

https://youtu.be/DUurHexiox8



【会社概要】

会社名:正和工業株式会社

代表者:代表取締役社長 横田生樹

所在地:東京都足立区青井5丁目13-7 SHOWAコーポレートビル

URL:https://www.showa-kougyo.co.jp

事業内容:建築工事業、管工事業(空調・衛生設備)、電気設備事業を主体とするリノベーションに特化した総合建設業



【本件に関する問い合わせ先】

正和工業株式会社 東京本社 広報担当

住所:東京都足立区青井5丁目13-7 SHOWAコーポレートビル

TEL:03-5888-7557



