人口減少に悩まされる千葉県多古町をグランピングリゾートで活性化。廃校を有効活用し、地元の新鮮食材を取り入れるなど、サステナブルな運営を通じて、長く愛されるリゾートを目指します。



株式会社HAMIRU(所在地:千葉県市川市 代表:熊崎紗弥佳 以下「HAMIRU」)は千葉県香取郡多古町の廃校(旧常磐小学校)をリゾート施設としてプロデュースしました。住みたい田舎ベストランキング(関東圏)3位で注目の多古町にグランピングとオートキャンプ場が併設された新施設、『TACO GLAMP(多古グランプ)"THE MEXICO"』を2023年3月7日(火)よりグランドオープンいたします。











地域課題をリゾートで解決する新たな挑戦



「地域の課題をリゾートで解決する」を経営理念に掲げるHAMIRUは、関東にてグランピング事業を中心に宿泊施設の開発及び運営を行っている会社です。廃校となった旧高滝小学校を千葉県市原市より借り受け、2021年4月に「高滝湖グランピングリゾート」を開業しました。地域に「宿泊型」観光入込客数の増加、地域資源の活用・地域雇用などの新しい需要を生み出し「すみ続けられるまちづくり」の体現を目指し、高滝湖グランピングリゾートでは年間2万人以上の集客により、地域に新たな人流をもたらしています。

HAMIRUはこの度、新しい挑戦として、千葉県香取郡多古町の廃校(旧常磐小学校)をリノベーションし、千葉県最大級のリゾート施設「TACO GLAMP THE MEXICO」をオープンいたします。





多古町は「住みたい田舎ベストランキング3位」注目の地域



千葉県香取郡多古町は、成田空港から車で約30分の範囲に位置し、交通環境が充実しています。豊かな自然に恵まれ、米の作付け面積当たりの収穫量が日本1位であり、多古町を流れる栗山川沿いには、あじさい遊歩道が整備され、6月になると1万株以上のあじさいが咲き誇ります。また、待機児童0、給食費0(こども園、小中学校)、大学生まで医療費0など、様々な子育て支援策が充実し、『田舎暮らしの本 』2022年2月号(出版:宝島社)に掲載の『2022年版 第10回住みたい田舎ベストランキング』において住みたい田舎ベストランキング(首都圏エリア)で3位になった注目の町です。



一方で多古町はまだまだ知名度が低く、人口は約2.2万人だった1950年から減り続け2022年調べでは約1.3万人に。少子化も進み、過去20年で合計3校が廃校になりました。

HAMIRUは「TACO GLAMP THE MEXICO」をきっかけとし、多古町に「宿泊型」観光入込客数の増加、地域資源の活用・地域雇用などの新しい需要を生み出します。

また、地元に住む方が自信を持って「TACO GLAMPがある多古町だ」と言えること、そしておとずれる人は何度も足を運びたくなる、思い出に残る空間作りを目指します。





小学校をまるごとリノベーション!3万平方メートル の広大グランピングリゾートに



旧常磐小学校は、前身の松崎小学校から含めると145年の歴史がありましたが、2020年3月に廃校となりました。敷地面積は3万平方メートル と広大な敷地に、校舎・体育館・プール・校庭・野球場があります。その歴史と人々の思い出に敬意をはらいつつ、グランピングリゾート&キャンプ場としてリノベーションいたしました。













コンセプトは「メキシカンリゾート」!



「多古町(たこまち)」の響きから「タコ→タコス→メキシカン!」という流れで決まった、「TACO GLAMP THE MEXICO」のコンセプト。「まるでメキシコにいるような非日常リゾート体験を多古町で実現」することを目標にし、メキシコの街並みのように、各施設や内装のデザインも細部までこだわっています。

















宿泊施設について



グランピング場には3種類のテントとトレーラーハウス、合計23棟の宿泊施設があります。









オートキャンプ場は全サイト電源付きのオートキャンプ場、1区画100平方メートル のサイトが22サイト、200平方メートル の広々としたサイトが6サイトの全28サイト!リゾート施設の中にあるので、初めてのキャンプにも最適です。









食事・その他施設について



お食事は各宿泊テントに隣接したBBQハウスで楽しむことができます。本格的なBBQを体験できる様、ログハウスは北ヨーロッパのエストニアから直接輸入し、本格ガスグリルはBBQの本場アメリカで広く普及しているWEBERを導入しています。多古町の名物である「元気豚」を使用したメキシカンBBQセットの夕食メニュー。朝食は多古町が誇る「多古米」と「多古卵」でTKG(たまごかけご飯)に、自分で挽くコーヒーでアウトドア感を楽しめます。









1泊では足りない!快適&楽しい!アクティビティ&設備



1日中楽しめる様、リゾート施設ならではのアクティビティ設備があります。夜はライトアップされたナイトプール、プールサイドにはバレルサウナを設置しています。キャンプファイヤーや巨大ドーム内のナイトバーもあり、その他、廃校ならではのデザインの工夫や空間の意外な有効活用をしています。















廃校グランピングリゾートならではのみんながハッピーな過ごし方



ファミリー、カップル、フレンズ、どんなシーンでも1日中楽しめるために工夫された、グランピングリゾート施設ならではのアクティビティが充実しています。

















予約方法





TACO GLAMP THE MEXICO 公式HPより、3ヶ月先までの予約が可能です。



【公式HP】

https://www.tacoglamp.com/







株式会社HAMIRUについて



株式会社HAMIRUは株式会社グランバー東京ラスクのグループ会社です。「地域の課題をリゾートで解決する」を経営理念に掲げるHAMIRUは、関東にてグランピング事業を中心に宿泊施設の開発及び運営を行っています。「それぞれの地域に根差した運営」を目指し、各施設では現地や自治体と連携しながら地域の発展とグランピングリゾート市場の拡大を目指して日々運営しております。地域に眠る遊休地をリゾートとして活用することで地域に「宿泊型」観光入込客数の増加、地域資源の活用・地域雇用などの新しい需要を生み出し「すみ続けられるまちづくり」を体現します。



【HAMIRUリゾート】

https://www.hamiru-resort.com/





【HAMIRUリゾート施設一覧】



・TACO GLAMP(タコグランプ)

https://www.tacoglamp.com/

・那須ハミルの森(なすハミルのもり)

https://hamirunomori.com/

・高滝湖グランピングリゾート(たかたきこグランピングリゾート)

https://www.takatakiko-glamping.com/

・UFUFU VILLAG(ウフフビレッジ)

https://ufufu-village.jp/

・天空テラス(てんくうテラス)

https://www.tenkuu-terrace.jp/



