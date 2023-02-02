［WORLD ENTERTAINMENT合同会社］

Netflix「青春の記録」や「20世紀のキミ」に出演し、熱い注目を集めている韓国芸能界ライジングスタービョン・ウソクの来日が決定した。





2023年3月17日（金）東京・山野ホールで来日ファンミーティング「Byeon Wooseok 2023 JAPAN 1st Fanmeeting ～Special White Day～」を開催する。



爽やかなルックスと187cmの抜群のスタイルを誇るモデル出身のビョン・ウソクは、2016年、ドラマ「ディア・マイ・フレンズ」でデビュー。その後も「コッパダン～恋する仲人～」「青春の記録」など、数々のドラマに出演して俳優としてのキャリアを積み重ねている。



2022年には、KBS 2TVの時代劇「花が咲けば、月を想い」で初の世子役を熱演。Netflix映画「20世紀のキミ」では、ヒロインキム・ユジョンの初恋のアイコンとなり、爽やかな高校生役を演じ、視聴者の胸をときめかせた。



今回、自身初のファンミーティングとなるビョン・ウソク。“Special White Day”と題して、スイートでスペシャルな時間をファンと過ごす予定だ。さらに、ファンミーティングの最後には、参加者全員をビョン・ウソクがお見送りするイベントも決定している。



ビョン・ウソクの貴重な初来日をお見逃しなく！



▼チケットKstyle先行

https://w.pia.jp/p/byeonwooseok23ksl/



▼チケット一般発売

https://w.pia.jp/t/byeonwooseok-swd/



■公演概要■

【公演名】

Byeon Wooseok 2023 JAPAN 1st Fanmeeting ～Special White Day～



【公演日時】

2023年3月17日(金)

1回目 OPEN 14:30 / START 15:00 (終了予定時刻16:30)

2回目 OPEN 18:30 / START 19:00 (終了予定時刻20:30)



【会場】

山野ホール https://www.yamanohall.com/

（〒151-8539 東京都渋谷区代々木 1-53-1）



【チケット】

全指定席 ￥12,100 （税込）

※1名様につき、1公演4枚まで申込み可

※未就学児童入場不可

※参加者全員お見送り付き



【公演に関するお問い合わせ】

info@world-ent.jp



【主催】

WORLD ENTERTAINMENT / VARO ENTERTAINMENT



【制作・運営】

バッドニュース



【協力】Kstyle



■関連リンク

・ビョン・ウソク 日本ファンミーティング公式Twitter：https://twitter.com/byeon_wooseokjp

・ビョン・ウソクInstagram：https://www.instagram.com/byeonwooseok/



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-16:16）