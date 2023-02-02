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Netflix『青春の記憶』『20世紀のキミ』出演、モデル出身のイケメン俳優ビョン・ウソク初の日本ファンミーティングを3月17日（金）開催！

［WORLD ENTERTAINMENT合同会社］

Netflix「青春の記録」や「20世紀のキミ」に出演し、熱い注目を集めている韓国芸能界ライジングスタービョン・ウソクの来日が決定した。


2023年3月17日（金）東京・山野ホールで来日ファンミーティング「Byeon Wooseok 2023 JAPAN 1st Fanmeeting ～Special White Day～」を開催する。

爽やかなルックスと187cmの抜群のスタイルを誇るモデル出身のビョン・ウソクは、2016年、ドラマ「ディア・マイ・フレンズ」でデビュー。その後も「コッパダン～恋する仲人～」「青春の記録」など、数々のドラマに出演して俳優としてのキャリアを積み重ねている。

2022年には、KBS 2TVの時代劇「花が咲けば、月を想い」で初の世子役を熱演。Netflix映画「20世紀のキミ」では、ヒロインキム・ユジョンの初恋のアイコンとなり、爽やかな高校生役を演じ、視聴者の胸をときめかせた。

今回、自身初のファンミーティングとなるビョン・ウソク。“Special White Day”と題して、スイートでスペシャルな時間をファンと過ごす予定だ。さらに、ファンミーティングの最後には、参加者全員をビョン・ウソクがお見送りするイベントも決定している。

ビョン・ウソクの貴重な初来日をお見逃しなく！

▼チケットKstyle先行
https://w.pia.jp/p/byeonwooseok23ksl/

▼チケット一般発売
https://w.pia.jp/t/byeonwooseok-swd/

■公演概要■
【公演名】
Byeon Wooseok 2023 JAPAN 1st Fanmeeting ～Special White Day～

【公演日時】
2023年3月17日(金)
1回目 OPEN 14:30 / START 15:00 (終了予定時刻16:30)
2回目 OPEN 18:30 / START 19:00 (終了予定時刻20:30)

【会場】
山野ホール　https://www.yamanohall.com/
（〒151-8539 東京都渋谷区代々木 1-53-1）

【チケット】
全指定席 ￥12,100 （税込）
※1名様につき、1公演4枚まで申込み可
※未就学児童入場不可
※参加者全員お見送り付き

【公演に関するお問い合わせ】
info@world-ent.jp

【主催】
WORLD ENTERTAINMENT / VARO ENTERTAINMENT

【制作・運営】
バッドニュース

【協力】Kstyle

■関連リンク
・ビョン・ウソク 日本ファンミーティング公式Twitter：https://twitter.com/byeon_wooseokjp
・ビョン・ウソクInstagram：https://www.instagram.com/byeonwooseok/

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-16:16）

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