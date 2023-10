[株式会社SEVEN DAYS]

ダムダム トウキョウ 世界初となる直営ブティックを2023年10月17日(火)に京都・祇園にオープン



日本発のクリーンスキンケアブランド「DAMDAM TOKYO(ダムダム トウキョウ)」は、ブランド初となる直営ブティックを2023年10月17日(火)に京都・祇園にオープンします。







日本の伝統と古来から伝わる植物成分から生まれた、クリーンなスキンケアを提案するDAMDAM TOKYOが、初の実店舗オープンに選んだ場所は千年の都・京都。それは私たちの原点でもあり、長きに渡り受け継がれる「日本文化」が息づく京都へのリスペクトが込められています。また京都は、インスピレーションの源でもある「日本の入浴文化」の起源ともされる、施浴が古くから暮らしに根付き、のちに“銭湯の聖地”としても知られる街です。



DAMDAM TOKYOは、古来の伝統に根ざした「入浴」と「スキンケア」という尊い文化を持つ日本で、何世紀にも渡って納得いくまで繰り返し磨きをかけて、創り上げた品質の代名詞「Made in Japan」のクリエイティビティを、よりサステイナブルでモダンな形で受け継ぎ、ここ祇園から世界へ発信していきます。



日本の入浴文化の起源ともされ、芸術の都でもある京都にて、重層的に織りなされるDAMDAM TOKYOの世界観に、ぜひご期待ください。







Product Line Up







世界初となる直営ブティックでは、紫蘇やコメヌカ、こんにゃくなど古くから日本で伝統的に使われている成分を使用した、健やかな肌作りをサポートするスキンケアプロダクトから、アーティストとのコラボレーション作品まで幅広くラインナップ。DAMDAM TOKYOが提案するプロダクトをフルラインナップで体験、ご購入いただけます。



Skin Care Kaiseki







京都店では、懐石料理からインスパイアを受けた、新たなスキンケアプロダクトの選び方「スキンケア懐石」を順次提案予定です。

懐石料理は、「旬な食材を使う」「献立は簡単で質素な内容」を基本とし、お茶会の前にいただく料理として「お客様をもてなす」気持ちで提供される、日本の伝統的な食体験の一つです。

「スキンケア懐石」では、旬の食材を取り入れた小鉢を楽しむように、季節ごとの肌悩みに合わせ、質素な献立を想起させるミニマルなルーティンを組み立て、DAMDAM TOKYOを使ってみたいと思う皆さまに、使用感のみならず、目で見ても楽しんでいただけるような取り組みとして提案。

「肌タイプ」と「肌悩み」に関する質問に答えると、ご自身だけにパーソナライズされた「スキンケア懐石」をお出しします。懐石盆には、「洗う」「整える」「保湿する」それぞれのステップに基づき、「紫蘇」や「甘夏」、「こんにゃく」など、日本の伝統的な食材を使用したスキンケアプロダクトをよそった小鉢が並びます。

日本の伝統をモダンで新しい形で継承していきたいと考えるDAMDAM TOKYOの提案するスキンケアの「おもてなし」をぜひお楽しみください。



Shop Interior







一級建築士・橋村 雄一氏による家具デザインの元、佐賀県諸富町を拠点とする家具メーカー「レグナテック」と、同じく佐賀県で300年以上の歴史をもつ手すき和紙工房「名尾手すき和紙」の担い手、谷口弦氏とタッグを組んだオリジナルの什器が店頭に並びます。「DAMDAM TOKYO」と「名尾手すき和紙」は互いに”皮膜“に関わるものづくりであることに着目し、和紙を切る際に、水切りという手法を使うことで紙同士の継ぎ目を分かりにくくし、什器を和紙の皮膜が覆っているように仕上げました。

また店内は、和紙やカシューナッツ、檜などのマテリアルに、コッパー(銅)の柔らかなアクセントを加え、温かみのある趣を尊重しながら、DAMDAM TOKYOのコンセプトカラーを引き立てる、モダンな印象に仕上げました。









Uniform by @l.armoire_officiel







ショップスタッフのユニフォームには、パリと東京を拠点にしている、フランス人ファッション・アクセサリーデザイナーのパトリック・ステファンと日本人クチュリエの山口健治によるクリエーショングループ「@l.armoire_officiel」を起用。

エプロンは1950~60年代のフランス製テーブルクロスとベッドシーツを使用し、このアップサイクルのコンセプトには、「ad libitum」「revers de Fortune」の創設者であるビジュアルアーティストのValerie RAMBAUDとアンティーク装飾家のSebastien VERGERが参加しています。また、ミニバッグはアンティークの浴衣生地を使用しています。

DAMDAM TOKYOの理念に基づき、古くより大切に受け継がれたプロダクトを、サステイナブルでモダンな形にリメイクし、アンティークリネンに第二の命を吹き込みました。







Special Collaboration with THE SHINMONZEN







Amenities

DAMDAM TOKYO 京都店のオープンを記念して、ラグジュアリーブティックホテル「THE SHINMONZEN」のアメニティへの起用が決まりました。

かつて世界のセレブリティや美術愛好家が、日本のアートや古美術に魅せられ通ったとされる古美術品の聖地に位置する同ホテルは、建築は安藤忠雄氏が、インテリアデザインはレミ・テシエ氏が空間を演出。京都の伝統や文化遺産に思いを馳せながら、モダンな形で融合を遂げています。

その姿勢はDAMDAM TOKYOの原点でもある、温故知新の思想と共鳴し、本コラボレーションの実現に至りました。

厳選したプロダクトとともに、京都の伝統や文化遺産に思いを馳せながら心身ともに健やかなひと時をご提案します。



Special Lunch Course / Dessert at THE SHINMONZEN

また同ホテル内のレストラン「Jean-Georges at The Shinmonzen」では期間限定でコラボレーションした特別ランチコースとデセールメニューをご用意。世界的な三つ星モダンフレンチの巨匠シェフ、ジャン=ジョルジュ・ヴォンゲリステン氏によるDAMDAM TOKYOのプロダクトに使用される4つのキー成分「シソ」「甘夏」「米」「こんにゃく」からインスパイアを受けた創造性溢れるメニューが揃います。



Special Lunch Offering for DAMDAM

DAMDAM 特別ランチコース

4種のお料理とウェルカムドリンク、コーヒー/紅茶とデザート付き



ウェルカムドリンク: シソ・スパークリング

アミューズ・ブーシュ: 南瓜スープ、クリスピー寿司

前菜: 茄子、サフラン蜂蜜、シュクリーヌレタス、しそ

前菜: 蟹、新米のリゾット

メイン: 豚、ベーコン、リンゴと柑橘のコンポート、キャベツ

デザート: JGクラシック・チョコレート・プディング、バイオレット・キャンディー









DAMDAM TOKYO







DAMDAM TOKYOは、日本の職人技と伝統的な自然成分から生まれた「Made in Japan」のクリーンスキンケアブランドです。

日本独自の文化とそれを生み出す職人をサポートしながら、スキンケアという尊い文化を大切に、紫蘇やコメヌカ、こんにゃくなど古くから日本で伝統的に使われている成分を使用しながら、ミニマルで肌と心を満たすリチュアルを提案しています。

「Made in Japan」は、何世紀にも渡って納得いくまで繰り返し磨きをかけて、創り上げた品質の代名詞です。それは、我々にとって美しく、大切なものであり、古来の技をサステイナブルでモダンな形で受け継いでいきたいと考えています。

日常をすこし贅沢に、自分自身・環境・そして大切な人とのつながりを育むために。

2022年より「1% for the Planet」に加盟し、売り上げの1%を環境保護団体へ寄付しています。



