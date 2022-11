[株式会社SRACreative]

11月25日(金)18:30より公式サイトにて https://genty.jp/



株式会社SRACreative(本社:東京都渋谷区・代表取締役社長:福島大生)は、SNSの総フォロワー数330万人を持つカップルYouTuber「なこなこカップル」としても活動中のなごみがプロデュースするビューティーブランド「GENTY(ジェンティー)」から、ホリデーコレクションを2022年11月25日(金)に発売開始いたします。









「GENTY(ジェンティー)」は「「LOVE more and more / もっと愛する、愛される」をテーマに、彼に愛される顔になる #カレモテ コスメアイテムを展開するコスメブランドです。



ブランド初となるホリデーコレクションには、ブランド人気アイテムのマルチパレットからクリスマスにぴったりなグリッターカラーを取り揃えた新色や、完全新作となるリップグロス、シマーミスト、コスメツールからはエンボスポーチとロゴヘアクリップを発売いたします。

















商品概要



◆GENTY マルチ ラブ パレット

新色 ステラ フェスタ グリッター アイシャドウ

2,860円(税込)







人気アイテムの『マルチラブパレット』からホリデーコレクション限定のグリッターカラーだけを揃えた3色パレットが登場。ほんのりブルーのラメが煌めくグリッターシャドウに、ローズピンクとシャンパンゴールドがセットとなったパーティーシーンにぴったりな華やかなマルチパレットです。



=============

◆GENTY ホーリー キス グロウ フレグランス ミスト

3,300円(税込)







ゴールドのグリッターが肌に煌めきを与えてくれるシマーミスト。プロデューサーのなごみが香りからこだわり作りました。ふわっとフローラルな香りが続くとともに細かなラメが肌をキラキラに見せてくれるので、大切な彼とのデートや友人とのパーティーにデコルテや腕に付けていただくのがおすすめです。



=============

◆グロウ レディ リップ グロス

1,430円(税込)







GENTYから初となるリップグロスが登場。プランパー効果がある成分を配合したリップグロスで、ベビーピンクのカラーがあざと可愛い唇を演出してくれます。ナチュラルな色味で普段使いはもちろん、お手持ちのリップと合わせてもお使いいただけるマルチなリップグロスです。



=============

◆ロゴヘアクリップ

3,000円(税込)







GENTYのロゴがあしらわれたヘアクリップです。ゴールドカラーで大人っぽいアップスタイルの際に最適です。しっかりと髪をホールドしてくれるので、毛量が多い方やヘアアレンジが苦手な方でも簡単にまとめ髪が作れます。

=============





プロデューサーなごみについて









■GENTY公式オンラインストア:https://genty.jp/

Produce by なごみ



SNSの総フォロワー330万人を超える、美男美女カップルYouTuber「なこなこカップル」としても活動中。Z世代を中心に絶大な人気を誇り、YouTube以外にもTVCMやモデルとしても活動の幅を広げている。



<YouTube>

・なこなこチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC75NfjEdgZ3BvqJ2ssCyHdg

・なこなこのすっぴん。

https://www.youtube.com/channel/UCFCI0RjT2eAWe4ZEMI3YWnA

・nagomi個人チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCdptJ6iY3lgMhBWPHD1uF2A



<TikTok>

・なこなこ

https://www.tiktok.com/@nakonako1005

・nagomi

https://www.tiktok.com/@__nagomi32__



<Instagram>

@__nagomi32__ https://www.instagram.com/__nagomi32__/



<Twitter>

@NAGOMI3232 https://twitter.com/NAGOMI3232





株式会社SRACreativeについて



株式会社SRACreativeは、会計事務所を母体とする会社で、ウエルネス事業や飲食事業、人材事業などあらゆる形態の事業を運営しています。



■株式会社SRACreative会社概要

所在地:東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者:福島大生



■本件に関するお問い合わせ先

GENTY PR事務局 担当:天野・井口

Tel:03-6455-3315(電話受付:平日11:00~18:00)

メール:cs@genty.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:46)