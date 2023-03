[b-monster株式会社]

2023年3月20日(月)「b-monster × 黄皓」スペシャルトークショー&DIVERSITYプログラム「異なる勇気」/「超完璧な伝え方」どちらか1冊来場者全員にプレゼント







45分で1000kcal消費で話題の暗闇ボクシング・フィットネス「b-monster」を運営するb-monster株式会社(ビーモンスター)(所在地:東京都港区六本木3-2-1)は、2023年3月18日(土)から2023年3月26日(日)の間、DIVERSITY WEEKと称し、フィットネスとDIVERSITY(多様性)の融合をコンセプトとしたイベントを開催いたします。

イベント内容は、トークショーと多様性を表現したDIVERSITYプログラムを行います。





■DIVERSITY & INCLUSION

ーLove the differenceー



進化し続けるb-monsterがDIVERSITYでありたい。



DIVERSITYについてみんなが考える、向き合い、それぞれの個性を愛で受け止め、その想いをみんなが繋ぎながら、b-monsterは関わる全ての人々と共に進化していきます。



b-monsterでは、全ての人に楽しんでいただきたいという想いから、2019年にLGBTQ+プログラムを始動。

レインボー月間である毎年6月にこのプログラムを行い、大変多くの方から好評をいただきました。

2021年には、LGBTQ+だけの枠ではなく、DIVERSITYという多様性を受け入れるプログラムとしてリリースいたしました。



■開催プログラム名

DIVERSITY

DIVERSITY2 ※NEW PROGRAM



この度、前回のDIVERSITYの思いを引き継いだ新プログラム「DIVERSITY2」をリリース。

曲も動きも生まれ変わった本プログラムは、担当パフォーマーそれぞれの思い入れのある楽曲から選曲し、セットリストを作成しました。

プログラムの中で、パフォーマーそれぞれが表現するDIVERSITYへの思いを感じ取りながら楽しんでください。

b-monsterは、フィットネスと価値観の融合で、爽快感と達成感だけではない自信に満ち溢れた45分間を提供し続けていきます。



■構成

circuit 10min

shadow 10min

sandbag 25min



DIVERSITYプログラム概要URL

https://www.b-monster.jp/news/detail?news=257



また、DIVERSITY WEEK特別企画として、2023年3月20日(月)に恵比寿スタジオにて、ミラーフィット株式会社代表取締役でもあり「異なる勇気」/「超完璧な伝え方」の著者でもある黄皓氏をゲストに招き、トークショー&DIVERSITYスペシャルプログラム受講イベントを合わせて開催いたします。





「b-monster×黄皓」スペシャルトークショー&DIVERSITYプログラム





開催日時:2023年3月20日(月)

場所:b-monster恵比寿スタジオ(東京都渋谷区恵比寿西1-6-1本庄ビル 2F)



出演:黄皓(ミラーフィット株式会社代表取締役) MC MARI(パフォーマー) JOANA(パフォーマー)









12:50 開場

13:00 スタート

14:00 トークショー終了予定

14:10 プログラム開場

14:25 プログラム開始

15:10 プログラム終了





当日来場された方全員に黄皓氏の著書「異なる勇気」/「超完璧な伝え方」のいずれかをプレゼントいたします。

※本イベントは事前にご予約が必要となりますので、参加希望者の方は当日までに該当チケットのご購入をお願いいたします。購入リンクはこちら→ https://bmonster.base.shop







■イベントゲスト参加者プロフィール





黄 皓(こう こう、1986年9月23日 - )は、中国出身の日本の実業家。

ミラーフィット株式会社代表取締役。



『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン1に出演し、『バチェラー・ジャパン』シーズン4にバチェラーとして出演した。



著書「異なる勇気」 / 「超完璧な伝え方」



ミラーフィット株式会社

https://mirrorfit.jp/

https://mirrorfit.jp/corp/aboutus





■MC&トークパフォーマー



MARI/JOANA





b-monsterではフィットネスとDIVERSITYの価値観を融合することで、爽快感と達成感だけではない

自信に満ち溢れた45分間を提供することを目指し、「フィットネスの力で持続可能な世界へ」という考えのもと、

チャレンジする全ての人と共に行動を続けています。



Change the mind, Change the world

b-monster.





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-20:46)