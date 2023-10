[株式会社VRC]

~ 11月4日~5日 日本遺産フェスティバル in 桑都・八王子で無料体験ブースを出展 ~



株式会社VRC(本社:東京都八王子市、代表取締役社長:謝英弟、以下VRC)は、2023年11月4日~5日に東京都八王子市で開催される「日本遺産フェスティバル in 桑都・八王子」に開催市の地元企業として、お客様の3Dアバターと日本遺産がコラボする、新たな観光DX体験を提供いたします。弊社ブースでは、3Dスキャナで生成したご自身の3Dアバターを使い、日本遺産の世界観に入り込めるスタンプ風動画を無料で作成いただけます。







スタンプ風動画の作成を通した新たな観光DX体験!





小さいお子さま、外国人や遠方からの観光客など地域の歴史や遺産に馴染みのない方に対しても、3Dスキャンからスタンプ風動画を作成する体験を通し、日本遺産を身近に感じることが出来ます。また、動画はSNS等でご家族やご友人に気軽にシェアすることができ、新たな観光PR効果も期待されます。



日本遺産フェスティバル in 桑都・八王子について





・開催日:2023年11月4日(土)~ 5日(日)

・会場:東京たま未来メッセ(東京都八王子市明神町3丁目19-2)ほか

・公式HP:https://japan-heritage-soto.jp/fes_soto_2023/



VRC代表取締役社長 謝英弟からのコメント





私たちはデジタル技術を活用し、日本の伝統的な物語や文化を国籍や年齢など関係なく、より多くの人々が身近に感じ、楽しんでもらう機会を創出したいと思っています。

「日本遺産フェスティバル in 桑都・八王子」へのご来場を心よりお待ちしております。当日は、VRCのブースで最新の3Dスキャン技術を体験し、日本の伝統と最新技術の融合を感じてください!



VRCは今回の取組を皮切りに、3Dアバター技術を活かし日本や世界の観光DX化を進め、各地域の活性化に貢献してまいります。日本遺産に限らず様々な観光資源とコラボし、一つの3Dアバターであらゆる観光DX体験ができる世界を目指します。



VRCについて





「実生活の課題を、バーチャルで解決する」 We Make a Better 3D World, a Brighter Life.

環境汚染・高齢化・感染症拡大・医療のリソース不足・都市型集中など多くの社会問題がある中で、各産業へ貢献できる革新技術・持続性のある社会システム構築・予防を目的とした健康管理システムなどが求められています。そんな背景の中で、株式会社VRCは安全に自由に使えるクロスボーダーな3Dアバタープラットフォームを提供することで、全世界への産業への貢献及び社会問題を解決し、人々のより良い生活を実現していくことを目標としています。

ホームページ:https://www.vrcjp.com/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社VRC 広報担当

e-mail:pr@vrcjp.com



