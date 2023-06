[株式会社ニューピークス]

~「変化の激しい現代において、ブランドコミュニケーションはどう変わったのか?」業界のトップランナー10社が集結~



株式会社ニューピークス(NEWPEAKS.inc)は番組型カンファレンス「SPEAKS -ブランドコミュニケーションの現在地を掴む-」を、2023年6月27日(火)にオンラインで初開催します。









また、参加者特典として「SPEAKS」のアフターパーティーとして別日に開催されるスペシャルネットワーキングイベント「SPEAK EASY」にご招待。

ブランドコミュニケーション・マーケティングに携わる方々は、是非、ご参加ください。



▍SPEAKS コンセプト

ビジネスのフロンティアは、未知なる宇宙のように新たな発見と挑戦が待ち受けています。

テクノロジーの加速、生活様式の変遷、多様化する価値観、情報の爆発といった星々が軌道を描く中、ビジネスの星座は一つの視点からは解釈できないほど多角的になりその全容は神秘に包まれています。

この神秘を解き明かすのが、私たちが開催する、番組型マルチアングルカンファレンス「SPEAKS」です。

SPEAKSでは、毎回1つのビジネステーマに焦点を当て、多様な視点のスピーカーたちから見える景色を共有することでまるで星座を形成するかのように立体的にビジネスを照らし出します。

そして、見えてくるビジネスの星座は、確かに存在するが、まだ誰も踏み入れていない未踏の星域のように新鮮で参加者に不確定な未来への新たな洞察を提供します。

新たな発見と共に、ワクワクする探求の冒険。

これが、私たちが提案する新たなビジネスイベント体験です。

さあ、皆さんもこの冒険に一緒に参加しませんか?新たなビジネスの宇宙が、皆さんを待っています。





▍今回のSPEAKSは?

「変化の激しい現代において、ブランドコミュニケーションはどう変わったのか?」

この問いに答えることは簡単ではありません。

情報とサービスに溢れ、コミュニケーションプロセスが多様化し、マーケティング手法も乱立する現代において、ブランドコミュニケーションを最適化することは一層困難になっています。

本カンファレンスでは、ブランドコミュニケーションについて、SDGs、戦略立案、CX、SNS、音声メディア、コンテンツIP、リサーチ、ラジオ、テレビCM、イベントの異なる視点から多角的に掘り下げることで「ブランドコミュニケーションの現在地」を立体的に捉え、新たな戦略を練るためのインスピレーションと実践的な知見を提供します。





▍セッション内容



#01「マーケティングに効くSDGs時代のブランドコミュニケーション」

The Breakthrough Company GO /Creative Director

砥川直大





#02「あらゆる施策の効果を底上げする「顧客戦略」の考え方

~施策(HOW)の効果を飛躍的に伸ばすWHO/WHATの設計方法~」

M-Force株式会社/代表取締役

長 祐





#03「継続的な事業成長へ!顧客に「選ばれ続ける」ためのブランディングとは?」

株式会社プレイド/ CX Planning Unit・Growth Planner

天田 卓良





#04「熱狂顧客を生み、SNSで拡がりをつくる ブランドコミュニケーション戦略」

テテマーチ株式会社/ブランドグロース事業部 ブランドプロデュースチーム マネージャー

石渡 将利





#05「実際に心が動く。クリエイター時代の鍵は、企業と生活者の共犯関係」

株式会社Voicy/Business div 責任者 兼 PRブランディングマネージャー

長谷部 祐樹





#06「日本が誇るサブカルチャー!漫画・アニメを活用したブランドコミュニケーションの作り方」

株式会社Minto/取締役COO

高橋 伸幸





#07【リサーチで紐解く生活者インサイト】 失われた30年生活者のマインドはどう変化したのか? 30年間の定点調査から見えてきた新たな価値観の兆し

株式会社クロス・マーケティング/リサーチ・コンサルティング部 コンサルティングディレクター

堀 好伸





#08 「一人ひとりのリスナーとどう向き合うか ラジオ×CDP×NFTによるロイヤル顧客戦略」

株式会社J-WAVE/デジタル戦略局 マーケティング部 リーダー

村川 卓朗





#09「テレビCM最前線 ~ 設立2期目で売上63億を突破したテレシーのブランドコミュニケーション ~」

株式会社テレシー/代表取締役CEO

土井 健





#10 「体験と熱狂がブランドをつくる。「イベント」という顧客体験が可能にするブランド戦略とは」

株式会社EventHub/代表取締役CEO

山本 理恵





▍開催概要

開催日時:2023年6月27日(火)13:00~16:30

参加費用:無料

開催場所:オンライン

参加対象:ブランドコミュニケーション、マーケティングに携わる方

主催 :株式会社ニューピークス

協賛 :The Breakthrough Company GO、M-Force株式会社、株式会社プレイド、テテマーチ株式会社、株式会社Voicy、株式会社Minto、株式会社クロス・マーケティング、株式会社J-WAVE、株式会社テレシー、株式会社EventHub(順不同)



▍こんな方におすすめ!

・最新のブランドマーケティングの全体感を掴みたい方

・ブランドのコミュニケーション戦略に携わる方

・マーケティングの打ち手の幅を広げたい方



▍参加方法

下記よりご登録の後、登録メールアドレスに届くログインURLよりご参加ください。

(URL)

https://www.newpeaks.co.jp/speaks/marketing_230623_001/?utm_content=newpeaks_pr



▍お問い合わせ

株式会社ニューピークス

SPEAKS事務局

info_speaks@newpeaks.co.jp



▍株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングをアップデートする各種サービスを展開しています。



オンライン/ハイブリッドイベントプロデュース「NEWSTREAM」

https://www.newpeaks.co.jp/newstream/

ウェビナー共催マッチング「コラボル」

https://www.newpeaks.co.jp/collabol/

オンラインイベント配信スタジオ「NEWPEAKS STUDIO」

https://studio.newpeaks.co.jp/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニューピークス(NEWPEAKS.inc)

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷1-13-11 THE FORUM千駄ヶ谷 3F

代表者 :小林 慶嗣

URL :https://www.newpeaks.co.jp/

設立 :2018年10月

事業内容:マーケティング支援事業 / ビジネスマッチング事業 / ライブ配信事業 / 動画制作事業



