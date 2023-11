[bitBiome株式会社]

bitBiomeは米国法人bitBiome, Inc.を通じて、世界最大のバイオものづくり市場である米国市場の顧客やパートナーとの関係をより強固なものにし、持続的な成長を実現していきます。



bitBiome株式会社は2023年11月7日付で米国法人bitBiome, Inc.を設立いたしましたので、お知らせいたします。





背景





米国のバイオものづくり市場は世界最大であり、大企業・スタートアップ・投資家を含めバイオものづくりを取り巻くエコシステムが確立されています。また、米国政府もホワイトハウス名義で2022年9月に”Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy” (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/09/12/executive-order-on-advancing-biotechnology-and-biomanufacturing-innovation-for-a-sustainable-safe-and-secure-american-bioeconomy/)を公表するなど、バイオものづくりを強く推進しており、今後もさらなる成長や社会実装をリードしていく動きが予想されています。以上のことから、当社はバイオものづくり分野での中長期的な成長には米国市場での成長が不可欠と認識しております。



bitBiomeの米国市場でのこれまでの取り組み





当社は、2021年7月にJapan-US Innovation Awards(https://www.usjinnovate.org/)を受賞し、さらに2022年と2023年にはSynBioBeta(https://www.synbiobeta.com/)に出展するなど、米国市場での事業機会を模索するための様々なマーケティング活動を展開してきました。これらの取り組みを通じて、米国企業との契約や米国研究機関との共同研究契約など、さまざまな事例で成果を上げてきました。さらに、米国のバイオテクノロジー企業のシニアなポジションの経験者をはじめとしたアドバイザー陣を組成し、事業や研究開発の向上を図りながら、当社の微生物遺伝子データベースや酵素探索・改変プラットフォームなどのソリューションに対する需要や顧客の受容を確認してきました。



米国法人bitBiome, Inc.





今後、当社は米国法人bitBiome, Inc.を通じて、米国市場の顧客に対して一層専門的かつ充実したサポートを迅速に提供していきます。これにより、米国での顧客やパートナーとの関係をより強固なものにし、米国市場での持続的な成長を実現していきます。同時に、米国法人での採用活動も強化していきます。



また当社は、経済産業省が米国・シリコンバレーに設置したスタートアップ支援拠点「Japan Innovation Campus」(https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231114002/20231114002.html)のコワーキングメンバーに採択されました。同拠点も活用し、日本発のバイオものづくり技術の米国展開を推し進めていきます。



会社概要







会社名:bitBiome株式会社(ビットバイオーム) / bitBiome, Inc. JAPAN

代表者:代表取締役社長 鈴木 悠司

設立年月日:2018年11月7日

資本金:3億円

事業内容:バイオものづくり関連の共同研究、微生物のシングルセルゲノム解析技術を用いた受託解析及び共同研究開発

ウェブサイト: https://bitbiome.co.jp/



