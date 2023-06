[株式会社TSTエンタテイメント]

C.O.S.A. & ralphのツーマンライブAFTER PARTYに豪華アーティストが集結

互いの作品への参加、そしてTHE HOPE、POP YOURSなど数々のステージで共演を重ねてきたC.O.S.A. & ralph両者の “POP KILLERS” のツーマンライブAFTER PARTYに THE OTOGIBANASHI’S、CreativeDrugStore の中心人物BIM、Tokyo Young VisionのフロントマンHideyoshi、更に日本語ラップシーンの若手注目株である徳島から突如現れたリリシストかつパンチライン巧者Watson、ralphをフィーチャーした楽曲”Writhing In Agony”をリリースしたビートメイカーBig Animal Theoryも登場する。

DJにはC.O.S.A. x ralphの POP KILLERS、幅広い活動で注目を集め続けるKID FRESINO、更にnasthug、DJ ZAIが脇を固める。

唯一無二の世界観を持つC.O.S.A.とralphが作り出す世界観を体感して欲しい!





2023.7.1(土) C.O.S.A. × ralph 2MAN LIVE After Party

@ZEROTOKYO OPEN 23:00

HP: https://zerotokyo.jp/event/c-o-s-a-x-ralph-after-party0701

DOOR:¥4,000 ADV: ¥3,500

TICKET:https://zerotokyo.zaiko.io/item/357364

【Z HALL】

LIVE:BIM / Hideyoshi / Watson / Big Animal Theory -LIVE SET-

DJ:POP KILLERS (C.O.S.A.&ralph) / KID FRESINO / nasthug / ZAI



【RING】

Aru-2 / Ozzy's vision / WATTER / RUI / wardaa / yokoching



【R BAR】

BUDAMUNK / SOUSHI / DJ Not For Sale / Beee Merge / TEMGIN / YANA



【BOX】〈HIP HOP〉

ROVA / SHINTARO / CsenT / KEI / HATSUYUKI / ASANUMA / FOOMIN’ / Nana-KO









