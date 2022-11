[クリエイターボックス]

~店舗限定で先行予約のコートや最新アイテム集結~



dodot. online store : https://dodot.online/



CREATOR BOX INC.(株式会社クリエイターボックス 代表取締役:篠崎友徳 所在地:東京都港区)は、2022年11月15日(火)~11月21日(月)まで、西武渋谷店にてドットファッションブランド「dodot.(ドドット)」のポップアップストアをオープンします。併せて、ポップアップストア限定で先行予約を実施するコートや、最新のアイテムを販売いたします。また、来店者限定のキャンペーンを実施いたします。







dodot.(ドドット)は2022年6月8日にオープンしたドット柄専門のファッションブランドで、オリジナル商品の 「dodot. original(ドドットオリジナル)」、国内外から仕入れたドット服を常時100種類以上揃える「dodot. select(ドドットセレクト)」「dodot. market(ドドットマーケット)」を、公式オンラインストアを中心に販売しています。



2022年の秋冬コレクションでは、ブランドコンセプト「do dot.(ドットしよう)」を追求し、ドット柄を多種多様なファーパッチで表現したスウェットや、大きさの異なるドット加工を施して組み合わせたキルティングスカートなど、ドット柄を再定義する新たな表現を提案。さらに、西武渋谷店でのポップアップストアオープンを記念して、店舗限定で2023年春夏のトレンチコートを先行予約で受付の他、一部商品を10%オフで販売する店舗限定セール、SNSへ投稿していただいた方へのプレゼントキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ、お気に入りのドット服を見つけていただければと思います。



● ドドット2022年秋冬コレクション ポップアップストア





店舗名:dodot. 2022 AUTUMN&WINTER COLLECTION POP-UP STORE

開催期間:11月15日(火)~11月21日(月) 10:00~20:00

場所:西武渋谷店 A館3階=プロモーションスペース

住所: 〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1 3F







<ポップアップストア限定>

○ 2023年春夏オリジナルトレンチコートを先行で予約受付致します。

○ 一部商品を10%オフで販売する特別セールを実施致します。

○ dodot.のインスタグラム公式アカウントをフォローしていただき、ポップアップストアの画像を「#ドドット」のハッシュタグを付けてSNSに投稿していただいた方の中から、抽選で3名様へ「a dot Tee」 をプレゼント致します。



● dodot. original / 2022年秋冬コレクション



Fur dots patches Sweat Shirt



様々な種類のファーでドット柄を表現したスウェットシャツ。

立体的に配置したファーで存在感のある贅沢なデザインと、ふわっと着られる肩落ちのシルエット。

袖と肩に施された3本針のスティッチ加工で、さりげないデザイン性をプラスした一着。











Dot original Kilt Skirt



dodot.特注のキルトパターンを、

ドットの直径が異なる2種類の切り替えで作ったドットキルトスカート。

サイドには、しっかりとボリューム感が出るようにタックを入れ、

両脇にはポケットを入れて1枚でも着やすいデザインに。

軽い中綿を使用して、着心地の良さと暖かさを両立。







Starry dots Sweat Shirt



生地全面にddot.オリジナルの星空の銀箔をプリントした

星柄のスウェットシャツ。

星空をドット柄として捉え、

リアルな天体から1つ1つの星のパターンを抜き出して作ったグラフィック。

また、サイドから見ると正円が現れる特徴的なレイヤードシルエットは

dodot.を象徴するデザインスウェットです。





φ9inch dots Shirt



ドットの直径から服を選ぶ「φ(ファイ)」シリーズの長袖シャツ。

直径9インチの大きな黒いドットを等間隔に配置した、

dodot.ブランドを象徴するアイテムです。



柔らかくて肌触りが良く、

シワが付きにくい生地にもこだわった一着です。









φ4inch dots Shirt



ドットの直径から服を選ぶ「φ(ファイ)」シリーズの長袖シャツ。

裾に切り替えのデザインと、

直径4インチの大きめな黒いドットを等間隔に配置したアイテムです。

柔らかくて肌触りが良く、シワが付きにくい生地にもこだわった一着です。









φ20inch dots Zip Parka / WHT



ドットの直径から服を選ぶ「φ(ファイ)」シリーズの

フロントジップパーカーとパンツ。

直径20インチの巨大なドットを配置し、

セットアップで着ると巨大なドット柄が現れます。

裏地がドットのフードが付いており、すべてのパーツが円や球で構成されている個性的なデザインにも関わらず、シンプルで洗練された印象の一着。





a dot Tee



それ自体がひとつの大きなドットになっている、

dodot.オリジナルデザインの丸いロングTシャツです。

平置きすると円になり、たくさん置くとドット柄になります。

手首のリブが効いているため長い袖がしっかり溜まるデザインと、

裾も円の一部として曲線になっているため前後に丸いラインが出るのが特徴です。



● dodot. select / セレクト商品







JUCO 水玉お出かけブーツ

靴の街・浅草で、職人の細やかな気遣いと丁寧な手仕事で作られる

「JUCO.」の靴。そのアイコンとも言えるブーツをセレクト。

ベースはクラシックなウィングチップに、

ほどよいツヤ感と革らしいシボの質感を楽しんでいただけるオリジナルのシュリンクレザーを使用。



個性的なデザインでありながらも、

どんなスタイリングにも合わせやすい、大人の遊び心ある一足です。







JUCO 水玉お出かけシューズ

クラシックなウィングチップに

ドットのヒールがポップで楽しい印象の一足。

ベースの素材はブーツと同じく、履くほどに足に心地よくフィットする

オリジナルのシュリンクレザーを使用。



靴ヒモをしめてレースアップならではのホールド感を楽しみたい方へ、

おすすめしたい一足です。





● dodot. / ドドットとは



dodot.(ドドット)は「do dot.(ドットしよう)」を合言葉に、

人類が理屈抜きに感じるドットの魅力を追求し、

デザインに一目惚れするドットファッションだけを取り揃えた「ドット専門店」です。



● dodot. online store / オンラインストア





dodot. online store https://dodot.online/

dodot. official Instagram https://www.instagram.com/dodot._official/

@dodot._official



● CREATOR BOX INC. / 運営会社







株式会社クリエイターボックス(CREATOR BOX INC.)は、「Matching creators for the world.」をテーマに、さまざまな専門性を持つクリエイターと世の中のあらゆるヒト・モノ・コトを繋げて、社会がもっと豊かになるような新しい価値を生み出し続ける、クリエイティブカンパニーです。

CREATOR BOX INC. official site https://creatorbox.co.jp/



