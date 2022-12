[株式会社BASEMENT SPEAKS.E]

12月15,16,17日の3日間限定でのポップアップでは、SHARK ATTACKと5450 THE PRODUTCSが融合した世界観が演出される。





株式会社BASEMENT SPEAKS.E(代表取締役CEO 八木沼 剛)が展開するプロジェクト『5450 THE PRODUTCS』はこの度、アンティーク家具、照明器具、インテリア関連商品の輸入販売、卸売、企画製造販売、レンタル/リースを行う株式会社シャークアタック、SHARK ATTACK YAMATO店にて限定ポップアップイベントを開催。











ポップアップイベント開催の背景



SHARK ATTACKと言えば、アンティークやヴィンテージを始めとした商品を多く取り揃え、インテリア、ファニチャー業界では多くのファンを持つブランドとしてとても有名である。昨今では、新進気鋭のアーティストの作品も展示する事で新たな挑戦をスタートしている事から、此度の5450 THE PRODUTCSが掲げるコンセプト" まだ見ぬ日本を世界へと繋ぐ "という、日本が誇る技術や伝統を駆使したアーティストとのコラボレーションに双方親和性を感じ、期間限定のポップアップイベントの開催に踏み込んだ!

5450 THE PRODUTCSは常に既存の概念に捉われる事なく新たな価値観を創造し、そこから生まれたプロダクトを消費者のライフスタイルと共存させる。それはまさにSHARK ATTACKが持つ独自の審美眼同様、ポップアップイベントを皮切りに日常に彩りを与える双方の世界観が表現される。















ポップアップイベント概要



5450 THE PRODUCTS

MEETS

SHARK ATTACK

POP UP EVENT



- Date -

▫️12/15 (Thu) 11:00-19:00

▫️12/16 (Fri) 11:00-19:00

▫️12/17 (Sat) 11:00-19:00



※ご来場いただける際は、事前にお名前を頂戴しております。お手数ですがご連絡頂けますと幸いです。



【 SHARK ATTACK Instagram】

https://www.instagram.com/sharkattack_inc/

【5450 THE PRODUCTS Instagram】

https://www.instagram.com/5450_theproducts/



〈※新型コロナウィルスの感染防止対策〉

スタッフのマスクの着用・会場の換気、消毒を徹底し、皆様に安心して商品をご覧いただけるよう努めさせていただきます。

※会場が混雑した際には、入場制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。





会社概要

【運営会社情報】

株式会社BASEMENT SPEAKS.E

https://basementspeaks-e.com

【お問合せ】

info@5450thegallery.com

【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】

5450 THE PRODUCTS 事業部

メールアドレス:info@5450thegallery.com

【担当者】

荻野



