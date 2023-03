[一般社団法人日本空間デザイン協会]

JCD(一般社団法人日本商環境デザイン協会、理事長:窪田茂、所在地:東京都品川区)とDSA(一般社団法人日本空間デザイン協会、会長:鈴木恵千代、所在地:東京都港区)が共同主催する日本空間デザイン賞は、2023年3月31日(金)より2023年度の日本空間デザイン賞の応募受付を開始します。

受付締め切りは2023年5月15日(月)です。











日本空間デザイン賞は、2019年より開始し今年で5回目を迎える日本で唯一かつ最大級の空間デザインアワードです。国内外の優秀なデザイナーや、卓越したデザイン作品を発掘し、評価をすることを目的としています。素晴らしいデザインを日本から世界に発信し、「空間デザインのちから」を多くの人々に伝えていきます。



賞の種類は、二次審査にノミネートされた「Longlist」、三次審査にノミネートされた「Shortlist」、11カテゴリーからそれぞれ選定された「金・銀・銅賞」、金賞作品から最終審査にて選出されたグランプリに値する「KUKAN OF THE YEAR 2023/日本経済新聞社賞」のほか、サステナビリティ(持続可能性)への考慮が特筆すべきプロジェクトに「サステナブル空間賞」を開設しています。



さらに、日本空間デザイン賞はドイツのiF International Forum Design GmbHが運営するiF Design Awardとパートナーシップ契約を一昨年から継続しており、今年も締結する予定です。このパートナーシップ契約締結により、日本空間デザイン賞2023応募者のうちShortlist受賞者は、特典としてiF Design Award 2024応募登録費用が免除され、またiF Design Award のプレセレクションも免除され、ファイナリストとしてiF Design Awardの最終審査に参加することが可能になります。



*日本空間デザイン賞とiF Design Awardとのパートナーシップ契約締結および応募時の特典等の詳細については、後日正式発表する予定です。





日本空間デザイン賞 2023 応募について



すべて、応募専用ウェブサイトより作品をご応募いただきます。



応募専用サイト:https://kukan.design/



応募期間:2023年3月31日(金) 10:00 - 5月15日(月) 23:00(日本時間)



応募対象作品(11カテゴリー):



< Aグループ >



- 01. エキシビジョン、プロモーション空間



- 02. ショーウインドウ&ビジュアルデザイン空間



- 03. エンターテイメント&クリエイティブ・アート空間



< Bグループ >



- 04. ショップ空間



- 05. 食空間



- 06. 大規模商業空間(又は、複合施設空間)



- 07. サービス・ホスピタリティー空間



< Cグループ >



- 08. 博物館・文化空間



- 09. 公共生活・コミュニケーション空間



- 10. オフィス空間



- 11. 住空間





賞の種類:

- KUKAN OF THE YEAR 2023/日本経済新聞社賞 ※金賞作品から最終審査にて選出された作品(1から3作品)

- 金賞 11作品(各カテゴリーから金賞を選定)

- 銀賞 11作品(各カテゴリーから銀賞を選定)

- 銅賞 11作品(各カテゴリーから銅賞を選定)

- Shortlist (入賞) 三次審査にノミネートされた作品

- Longlist (入選) 二次審査にノミネートされた作品

- サステナブル空間賞 サステナビリティ(持続可能性)への考慮が特筆すべきプロジェクト



応募ガイド・募集要項等の詳細:公式ホームページにて3月中に公開予定。

https://kukan.design





日本空間デザイン賞2023 最終3次審査員



・佐藤 可士和 / クリエイティブディレクター、SAMURAI代表



・中村 拓志 / 中村拓志&NAP建築設計事務所、建築家



・Tino Kwan / Tino Kwan Lighting Consultants Ltd、Principal Consultant



・水野 学 / good design company代表、クリエイティブディレクター



・Astrid Klein / クライン ダイサム アーキテクツ、建築家



・木田 隆子 / ハースト婦人画報社、エル・デコブランドディレクター



・湯澤 幸子 / インテリアアーキテクト、多摩美術大学教授



・田中 仁 / 株式会社ジンズホールディングス代表取締役CEO、一般財団法人田中仁財団代表理事



・森井 良幸 / 株式会社カフェ、空間デザイナー・飲食店経営



・内藤 純 / 株式会社PARADE代表 クリエーティブディレクター



・佐藤 寧子 / 有限会社プランクス代表 ディレクター デザイナー





リリース資料:



・本リリース



・データ1:日本空間デザイン賞2023ロゴマーク(ロゴマークデザイナー:北川一成 / GRAPH)











*ロゴマーク掲載時にサイズを拡大縮小される場合には、曲線の太さ(0.6ポイント)を変えないようご注意ください。使用詳細は下記事務局までお問い合わせください。



・データ2:2022年度 KUKAN OF THE YEAR 3作品 画像3点





作品名: route to root - retracing the story of down. -



受賞者: TAKT PROJECT 吉泉 聡



写真クレジット:大木 大輔







作品名: おそいおそいおそい詩



受賞者: 株式会社高橋匡太 高橋 匡太



写真クレジット:下司 悠太







作品名: 上勝ゼロ・ウェイストセンター



受賞者: 中村拓志&NAP建築設計事務所 中村 拓志



写真クレジット:藤井 浩司 (TOREAL)





*上記3作品をご掲載いただく際には、どれか1作品ではなく必ず3作品ともにご掲載いただきますようお願い申し上げます。





日本空間デザイン賞



主催:一般社団法人日本商環境デザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会



後援:経済産業省(※)、国土交通省(※)、日本貿易振興機構、日本経済新聞社(※)



(※)印は申請中





