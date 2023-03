[サッポロホールディングス株式会社]

目隠しをしてThe DRAFTY、ノンアルコールビール、炭酸飲料の3種で「飲みくらべ検証」実施 宇賀さん「おうちでの晩酌は『The DRAFTY』を飲ませていただいています」



サッポロビール株式会社は、「サッポロ The DRAFTY(ザ・ドラフティ) リニューアル 新CM発表会」を3月6日(月)にサッポログループ本社棟 1階講堂にて開催いたしました。当日は、新TVCMに出演している宇賀なつみさんにご登壇いただき、新CMのお披露目やビールにまつわる宇賀さんのエピソードトーク、目隠しをして 「サッポロ The DRAFTY」とノンアルコールビール、炭酸飲料の3種の飲みくらべ検証を実施いたしました。











「サッポロ The DRAFTY」新CMを初お披露目!「本当に美味しくただきました」



発表会では、新TVCM「ノンアルとは、まったく違う」篇を初披露いたしました。本CMは、ビール好きを公言する宇賀なつみさんが、個人動画チャンネル「うがちゃんねる」で「サッポロ The DRAFTY」の魅力を発信していく“自撮り風”のCM動画です。「サッポロ The DRAFTY」を飲んだ後にたまらない表情で「ノンアルとは、まったく違う」と美味しさをかみしめる姿が印象的なCMとなっています。

CM上映後ステージに登壇した宇賀さんは、CMの撮影の感想を聞かれると「本当に美味しくただきました。撮影現場のセットもおうちの中にいるような雰囲気でとてもリラックスして楽しむことができました。」と嬉しそうな表情で答えました。





ビール好きっぷりを披露!「おうちでの晩酌は『The DRAFTY』を飲ませていただいています」







ビールを好きを公言し、普段からビールをよく飲むという宇賀さん。ビールの好きなところについて聞かれると、「心も体もリフレッシュできるところ。お仕事で疲れて帰ってきても一口いただくだけで疲れが癒されたり、お風呂上がりに飲むと一気にリフレッシュできて、気分がパッと切り替わるところ。」と答え、ビール好きっぷりを披露しました。また、今回リニューアルした「サッポロ The DRAFTY」を初めて飲んだ時の感想を聞かれると、「正直満足できるのかなと思ったのですが、一口飲んだ時にびっくりしました。ノンアルだと物足りなさを感じてしまうのですが、『The DRAFTY』だと十分だなと。今では、おうちでの晩酌は『The DRAFTY』を飲ませていただいています。」と「サッポロ The DRAFTY」の魅力を熱弁しました。





「サッポロ The DRAFTY」リニューアルの開発背景とこだわり







発表会冒頭には、サッポロビール株式会社 マーケティング本部 ビール&RTD事業部部長 武内亮人氏よりリニューアル商品の説明や今後の展望について説明を行いました。

武内氏は「『サッポロ The DRAFTY』はお客様とお酒の新たな関係を提案し、お客様のWell-beingに貢献していく」と展望を語った後、今回のリニューアル商品について「ビール好きが納得のうまさに磨きを掛け、ぐっとビールに近いうまさを目指しました」と説明しました。





”「ノンアルとは、まったく違う」を発表会で証明“飲みくらべ検証を実施!自信満々に回答!







本TVCMより先行して公開されるWEBCMで、宇賀さんが目隠しで「サッポロ The DRAFTY」とノンアルコールビールを飲み比べて当てるシーンがあります。CMの中で宇賀さんが熱弁する「ノンアルとは、まったく違う」を証明するべく、本発表会の中で、“飲みくらべ検証”を行いました。発表会では炭酸飲料も加えてCMより高難度の3種の飲み比べを実施。宇賀さんは、「サッポロ The DRAFTY」を口にした瞬間「もう分かりました!これが『The DRAFTY』です!」と自信満々に即答。CM撮影の時より難関にも関わらず、ビール好きの本領を発揮し見事に「サッポロ The DRAFTY」を当てました。





宇賀さん「生まれ変わったらフィクションを書いてみたい」と夢を語る







発表会の終盤では、「『サッポロ The DRAFTY』は今年1月にリニューアルをして生まれ変わりましたが、アナウンサーである宇賀さんが生まれ変わるとしたらどんなお仕事をしてみたいですか」という質問に対して、「先月初のエッセイ本を出版しまして、沢山の文章を一気に書くことはかなり大変だったのですがすごく充実した時間で、自分の気持ちや思いを言葉にして伝えるっていいなと思ったので、生まれ変わったらフィクションとか書いてみたいなと思っています。」と回答。また、「 『サッポロ The DRAFTY』を飲むとしたら、誰と飲みたいですか」という質問には「父です!父はあまりお酒が強くないのですが、お酒の場は大好きなのでみんなと一緒にわいわい飲めるという意味では『The DRAFTY』は本当にぴったりだと思うのでオススメしてあげたいです。」と回答し、親思いな宇賀さんらしいコメントに会場は温かい空気に包まれました。最後に、「『うがちゃんねる』で撮影してみたい企画内容や動画はございますか」という質問に対して「いろんな方と一緒に飲みたいです。普段お会いしない方や全然違う職業の方にお話を聞いてみるとかいいなと思います。」とコメントし締めくくりました。





ゲスト情報







宇賀なつみ

1986年東京都練馬区出身。2009年立教大学社会学部を卒業し、テレビ朝日入社。

入社当日に「報道ステーション」気象キャスターとしてデビューする。

その後、同番組スポーツキャスターとして、トップアスリートへのインタビューやスポーツ中継等を務めた後、「グッド!モーニング」「羽鳥慎一モーニングショー」等、情報・バラエティ番組を幅広く担当。

2019年に同局を退社しフリーランスとなる。現在は、テレビ朝日で「池上彰のニュースそうだったのか!!」、カンテレ・フジテレビ系「土曜はナニする!?」のメインMCを担当。TBSラジオ「テンカイズ」やTOKYOFM「SUNDAYʼSPOST」等のラジオパーソナリティにも挑戦している。







微アルコールビールテイスト 「サッポロ The DRAFTY」リニューアルについて









「サッポロ The DRAFTY」は、本年1月製造分から順次リニューアルします。

本商品は、近年の生活様式の変化にともないお客様の「健康志向」や「酔い過ぎたくない気持ち」が高まっていることを背景に「ビール好き(注1)のお客様にもっと自由になっていただきたい」という想いから開発した、微アルコールビールテイストです。アルコール度数0.7%で、ココロにもカラダにも気兼ねすることなく、自分時間をより自由により楽しくお過ごしいただけます。

(注1)本商品はビールではありません。





1.商品名:サッポロ The DRAFTY

2.パッケージ:350ml缶

3.品目:炭酸飲料

4.アルコール分:0.7%

5.純アルコール量350ml缶:2g

6.発売日・地域:2023年1月製造分より順次・全国

7.参考小売価格:オープン価格

8.リニューアルのポイント:

(中味)

・ホップを3分割添加しさらに氷点下熟成させた麦芽100%生ビール原料を新たに採用。

・ビール由来の、自然な香り、麦の旨みを感じるスムースな味わい。

(デザイン)

・アルコール度数0.7%の商品特長をわかりやすく伝えるため、“ALC.0.7%”を中央に大きく配置。





実施概要



■日 時 2023年3月6日(月) 10:00 ~ 11:00 (9:30~報道受付開始)

■会 場 サッポログループ本社棟 1階講堂(東京都渋谷区恵比寿4-20-1)

■ゲ ス ト 宇賀なつみさん

■登壇者 サッポロビール株式会社 マーケティング本部 ビール&RTD事業部部長 武内亮人

■内 容 主催者挨拶 / 新CMお披露目 / トークセッション / 飲みくらべ検証 / フォトセッション / 代表質問



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-20:16)