人気カフェ「UNI COFFEE ROASTERY」や「MILK MARCHE」等とのコラボメニュー 「赤い靴はいた女の子」とのコラボアイテムの発売も決定!



牛乳石鹸共進社株式会社(所在地:大阪府大阪市、代表取締役社長 宮崎 悌二)は、2023年9月15日(金)~24日(日)の期間、「カウブランド⾚箱(以下、⾚箱)」のプロモーションとして、赤箱の世界観を体感できるイベント「⾚箱 AWA-YA in YOKOHAMA」を、日本の石けん工場発祥の地と言われている横浜の赤レンガ倉庫にて開催します。

この度、イベントをさらに盛り上げる、横浜らしさ満載のコラボレーション企画が決定しましたのでお知らせいたします。







赤箱と横浜名物がコラボ!赤箱フィナンシェや赤箱ゴーフレットなど赤箱グルメも登場





横浜赤レンガ倉庫を舞台に開催する「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」では、横浜の名物との様々なコラボレーションを実施いたします。横浜発祥の人気カフェ「UNI COFFEE ROASTERY」とのコラボレーションでは、赤箱にも使われているミルクバター使用のフィナンシェや、赤箱パッケージデザインの旗がトレードマークのナポリタンなどが登場。赤レンガ倉庫内に店舗を構える「MILK MARCHE」とは、赤箱にも使われているミルクバターを使用したゴーフレットを発売します。その他にも「赤い靴はいた女の子」や「横濱シルクアーモンド」とのコラボレーション商品も発売。さまざまなコラボレーションでさらに「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」を盛り上げます。



会場内に新コンテンツが登場!わたせせいぞうさん描き下ろしイラスト展示も





「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」では「AWA-YA」の名物であるFIND OLD AKABAKOの展示や泡立て体験を実施。また、今回初お目見えとなる新コンテンツ「AKABAKO スキンケアラボ」の実施も決定しました。赤箱のこだわりや赤箱を使ったスキンケアに関するトークを行います。また、人気イラストレーター「わたせせいぞう」さんの描き下ろしイラストの展示や横浜美術大学の学生さんによる赤箱アート展示も行います。さらに横浜の銭湯とコラボし会場内に銭湯の番台が登場!赤箱の魅力を体感できるさまざまなコンテンツをご用意しておりますので、皆様のご来場をお待ちしています。



「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」 実施内容詳細





■赤箱×横浜名物が限定コラボレーション!

今回、赤箱と横浜を代表する名物がコラボレーションし、様々な角度から赤箱を楽しんでいただける商品が誕生しました。「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」の開催期間限定で楽しめるコラボレーションにぜひご注目ください。



●赤箱×UNI COFFEE ROASTERY

赤箱初のお食事系コラボ!赤箱コラボ横浜ナポリタン登場!

横浜発祥の人気カフェ「UNI COFFEE ROASTERY」にて赤箱コラボの限定メニューが登場します。赤箱のシンボルである牛柄をコーヒーゼリーで表現したコーヒーゼリーラテや、赤箱に使用されている高品質のミルクバターを使ったミルクフィナンシェを発売。ラテとフィナンシェは「UNI COFFEE ROASTERY」(11店舗・レストラン除く)にてお買い求めいただけます。また、横浜赤レンガ倉庫店限定でお召し上がりいただける、赤箱とコラボした「赤箱コラボ横濱ナポリタン」も登場。赤箱のパッケージデザインの旗がのっているほか、赤箱にも使用されている高品質のミルクバターによって味付けされており、コク深い味わいのナポリタンです。







●赤箱×MILK MARCHE

牛乳石鹸ならではのコラボ!赤箱コラボの人気ミルクスイーツが誕生

牛乳石鹸のロングセラーブランド「カウブランド赤箱」とミルクを知り尽くしている「MILK MARCHE」の期間限定コラボレーション。赤箱には高品質のミルクバターが使用されており、そのバターをクリームに使用したゴーフレットを「MILK MARCHE」で作りました。ぜひ一度ご賞味ください。横浜赤レンガ倉庫2号館1Fの「MILK MARCHE」でお買い求めいただけます。



●赤箱×横濱シルクアーモンド



横浜土産の定番お菓子が赤箱仕様の限定パッケージに!

開港から昭和の初頭まで輸出品の多くが生糸だったという歴史を持つ横浜は「絹の都」とも呼ばれていたそう。その歴史を次世代へと残すために生まれたのが「横濱シルクアーモンド」。「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」を記念して、特別版パッケージで販売します。カリッと香ばしく焼き上げたアーモンドを、シルクパウダーとミルクパウダーでカバーリング。1粒また1粒…、ほんのり甘く、あとを引くおいしさです。





●赤箱×赤い靴はいた女の子

真っ赤なデザインがアクセントに!限定ハンドタオルが登場

横浜を舞台とした童謡「赤い靴はいた女の子」をモチーフとした赤箱コラボのミニタオル。綿100%のタオル地で、吸湿性がいいので、スマートな汗ふきに。牛のロゴや赤い靴をはいた少女のシルエットは、細かく刺しゅうされているので、何度洗濯をしても色あせることはありません。



「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」 店頭体験・展示





「AWA-YA」の名物となっている「FIND OLD AKABAKO」の展示や「泡立て体験」などの他にも、今回の「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」で初お目見えとなる新コンテンツや展示の実施も決定いたしました。様々な角度からさらに赤箱の魅力をお楽しみいただけるコンテンツをご用意しております。





■牛乳石鹸の研究所員による「AKABAKO スキンケアラボ」初登場!

赤箱をより皆様のスキンケアに役立てていただくべく、今回会場内に「AKABAKO スキンケアラボ」のブースを設置。牛乳石鹸の研究所員が赤箱のこだわりやスキンケアに関する知識などを説明いたします。普段はなかなか会えない研究所員のこだわりを、ぜひ体感してください。



■ファンとの共創から誕生したスパバッグセットも発売



会場とオンラインショップにて新オリジナルグッズ「赤箱 スパバッグセット」を発売いたします。スパバッグセットは、Instagramの企画「みんなでつくる赤箱グッズプロジェクト」を通して赤箱ファンからあったら嬉しいと感じるグッズのアイデアを募集し、「浴場施設やサウナへ行くときに使える赤箱アイテムが欲しい」といった声が多かったことから開発されました。セットの中身は、スパバッグ・石けん持ち運びポーチ・タオル・カウブランド赤箱。「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」の会場とAWA-YAオンラインショップ(10月中旬頃開催予定)でご購入いただけます。※1日の販売数には限りがあり先着順となります。





■人気イラストレーター・わたせせいぞうさんが

「AWA-YA」のために描き下ろした限定作品を展示!

「ハートカクテル」などの作品で知られる人気イラストレーターの

わたせせいぞうさんが「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」のために描き下ろした限定作品を展示!「赤箱のある生活」をテーマに赤箱ユーザーのとある1日を描いていただきました。





■横浜美術大学の学生さんによる赤箱アートを展示!

横浜美術大学の学生さんによる「カウブランド赤箱」をテーマとしたアート作品を会場内に展示。若き才能が、赤箱をどう捉え表現したのか、会場の様々な場所に作品が設置されていますので、どうぞお楽しみに♪



■赤箱×横浜銭湯 会場内に銭湯の番台が出現!



横浜銭湯コラボアクリルキーホルダー プレゼント企画も

横浜浴場組合様ともコラボレーションを実施。会場内に銭湯の番台が登場するほか、横浜市内の銭湯を紹介する「横浜赤箱銭湯マップ」を会場内にて配布いたします。また、「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」にご来場いただいた後、銭湯マップにある引換券を持って対象銭湯に行って入湯頂くと、赤箱と横浜銭湯とのコラボアクリルキーホルダーを先着順限定にてプレゼント。銭湯のロッカーキーをモチーフに赤箱のデザインをあしらった限定のキーホルダーとなっています。

ぜひ赤箱と一緒に横浜の銭湯をお楽しみください。 ※銭湯マップは数に限りがございます。





■牛乳石鹸 × ガシャポン 人気のガシャポン(R)が登場!

SNSでも大反響のガシャポン(R)が会場内に登場!パッケージデザインを使用したトートバッグ、アクリルチャーム、そして石けんがすっぽり入るサイズの立体ポーチなどなど。ご来場の記念にぜひお楽しみください。

※1日の販売数には限りがあり先着順となります。



「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」開催概要







■開催期間 :2023年9月15日(金)~9月24日(日)

■会場 :横浜赤レンガ倉庫 1号館2F

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1-1

■実施時間 :11:00~19:00(最終入店18:30)

■入場料 :無料

「赤箱 AWA-YA in YOKOHAMA」には、 予約なしでご参加いただけます。

※遠方からお越しの方や、イベントへの参加時間を予めお決めいただける方には、スムーズに入場いただける

事前予約枠もご用意しております。ぜひご利用ください。※予約枠数には限りがあります。

■事前予約方法:https://akabako.myshopify.com/pages/pus#how-to-reserve



「赤箱 AWA-YA」について







現在、赤箱は固形石けんなのに意外と“つっぱらない”、ロングセラーによる安心感、コスパの良さなどの理由から、「洗顔料」として再評価を受けています。2015年には、人気コスメクチコミサイトで「ベスト洗顔料」に選ばれ、2019年には殿堂入りを果たしました。

そこで、「赤箱 AWA-YA」は、この”赤箱を洗顔に使う女性が増えている”ことを背景に、より多くの人に赤箱の新しい一面を知っていただきたいという想いから開催しているイベントです。初開催となった2018年は京都、続く2019年は福岡で開催。毎年、初日から行列ができるほどのご好評をいただいており、過去3回の来場者は合計で2.6万人超にのぼりました。

「赤箱 AWA-YA」を通じて一人でも多くのお客様に、赤箱、そして固形石けんの魅力を知っていただくきっかけの場となれればと考えております。



カウブランド赤箱について







⾚箱は、うるおいを守るミルク成分(ミルクバター)とスクワランを配合。

しっとりすべすべのなめらか美肌に洗い上げます。また、お風呂上がりもふんわり続くやさしいローズ調の花の香りも商品の大きな特長です。

1928年の発売以来やさしさにこだわって95年。お肌へのやさしさと心やすらぐ香り、時代を超えても大切なものはずっと変わりません。



会社概要







1909年(明治42年)の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業114年目の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。



