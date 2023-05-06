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アーティストからお祝いのコメントが多数！！インストアイベント…

アーティストからお祝いのコメントが多数！！インストアイベントも目白押し！！クロサワ楽器 福岡ミーナ天神店から目が離せない！！

［株式会社 黒澤楽器店］

直近のイベントスケジュールを大公開！！

株式会社 黒澤楽器店 （本社所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：黒澤友広、以下 クロサワ楽器） は、2023年4月28日（金）新生「ミーナ天神」8Fに九州エリア初の店舗をオープンした。


オープンにあたり多数のアーティストからお祝いの花やコメントが届いている。
大黒摩季を始め、春畑道哉（TUBE）・Nothing's Carved In Stone・SILENT SIREN・ MIYAKO（LOVEBITES）・きみとバンド・Mardelas・Faulieu.・BRIDEAR・Ayasa・近藤真由・太田家・月照ラスなど現在活躍しているアーティストからのお祝いのコメントが到着！！
Youtubeで観れるので是非ご覧頂きたい。
【再生リストはこちらから】
https://youtube.com/playlist?list=PLX2lXHibvS6_AjXiVKrXZgB_DYaq5yBPE
（2023年8月31日まで視聴可能）



インストアイベントも目白押しで既に以下の内容を発表している。

■製作家Sugi 杉本社長×Provision 宮久社長による対談＆木材選定オーダー会を実施！！
実施日：2023年5月7日（日）

■YouTubeで人気のギタリスト西尾知矢がやってくる！
実施日：2023年5月27日（土）
https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/article/archives/198

■超絶ギタリスト養成ギプスの著者でおなじみのケリーサイモンが登場！！
実施日：2023年6月4日（日）
https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/article/archives/107

■HAGANEや艦これバンドのギターを担うよしださくら×Kino Factoryによるインストアイベントが決定！！
実施日：6月11日（日）
https://twitter.com/sakura_gt1228

■世界を股に掛けるベースエンターテイナー
RAYJIのインストアイベントが決定！！
実施日：2023年6月16日（金）
https://twitter.com/RAYJI_OFFICIAL
https://www.instagram.com/rayji_official/



LINEやTwitterで最新情報やお得な情報を発信しているので是非チェックして欲しい。
QRコードから簡単にMyショップ登録↓

【店舗概要】
店舗名 クロサワ楽器 福岡ミーナ天神店
住所 　〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目3-8
電話番号 　092-791-9638
営業時間 　 10：00～20：00
https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/
https://twitter.com/tenjin_kurosawa
地下鉄「天神駅」から徒歩3分、西鉄「天神バスセンター」から徒歩5分、西鉄「福岡天神駅」から徒歩5分。
天神地区の新たなランドマーク、ミーナ天神の8F。

【アーティスト情報】
春畑道哉（TUBE）
https://www.sonymusic.co.jp/artist/MichiyaHaruhata/
https://twitter.com/HaruhataMichiya

大黒摩季
https://maki-ohguro.com/
https://twitter.com/m_ohguro

Nothing's Carved In Stone
https://www.ncis.jp/
https://twitter.com/NCIS_BANDS

SILENT SIREN
https://silent-siren.com/
https://twitter.com/staffsaisai

MIYAKO（LOVEBITES）
https://lovebites.jp/
https://twitter.com/lovebites_jp

きみとバンド
http://taimu-co.com/entertainment/band/kimi-to-band.html
https://twitter.com/with48263996

Mardelas
http://mardelas.com/
https://twitter.com/Mardelas_info

Faulieu.
https://faulieu.com/
https://twitter.com/faulieu

BRIDEAR
https://bridear.jp/
https://twitter.com/Bridear_info

Ayasa
https://www.ayacircle.com/
https://twitter.com/AyAsA_violin

近藤真由
https://twitter.com/KonChan812
https://kondomayu.jimdofree.com/

太田家
https://otaya-band.jp/
https://twitter.com/otaya_band

月照ラス
https://tsuki-terasu.jp/
https://twitter.com/tsukiteras_band

GINA（囁揺的音楽集団AsMR）
https://asmr-band.jp/
https://twitter.com/asmr_band

RAYJI
https://twitter.com/RAYJI_OFFICIAL
https://www.instagram.com/rayji_official/

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-11:16）

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