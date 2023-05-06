アーティストからお祝いのコメントが多数！！インストアイベント…
［株式会社 黒澤楽器店］
直近のイベントスケジュールを大公開！！
株式会社 黒澤楽器店 （本社所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：黒澤友広、以下 クロサワ楽器） は、2023年4月28日（金）新生「ミーナ天神」8Fに九州エリア初の店舗をオープンした。
オープンにあたり多数のアーティストからお祝いの花やコメントが届いている。
大黒摩季を始め、春畑道哉（TUBE）・Nothing's Carved In Stone・SILENT SIREN・ MIYAKO（LOVEBITES）・きみとバンド・Mardelas・Faulieu.・BRIDEAR・Ayasa・近藤真由・太田家・月照ラスなど現在活躍しているアーティストからのお祝いのコメントが到着！！
Youtubeで観れるので是非ご覧頂きたい。
【再生リストはこちらから】
https://youtube.com/playlist?list=PLX2lXHibvS6_AjXiVKrXZgB_DYaq5yBPE
（2023年8月31日まで視聴可能）
インストアイベントも目白押しで既に以下の内容を発表している。
■製作家Sugi 杉本社長×Provision 宮久社長による対談＆木材選定オーダー会を実施！！
実施日：2023年5月7日（日）
■YouTubeで人気のギタリスト西尾知矢がやってくる！
実施日：2023年5月27日（土）
https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/article/archives/198
■超絶ギタリスト養成ギプスの著者でおなじみのケリーサイモンが登場！！
実施日：2023年6月4日（日）
https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/article/archives/107
■HAGANEや艦これバンドのギターを担うよしださくら×Kino Factoryによるインストアイベントが決定！！
実施日：6月11日（日）
https://twitter.com/sakura_gt1228
■世界を股に掛けるベースエンターテイナー
RAYJIのインストアイベントが決定！！
実施日：2023年6月16日（金）
https://twitter.com/RAYJI_OFFICIAL
https://www.instagram.com/rayji_official/
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【店舗概要】
店舗名 クロサワ楽器 福岡ミーナ天神店
住所 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目3-8
電話番号 092-791-9638
営業時間 10：00～20：00
https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/
https://twitter.com/tenjin_kurosawa
地下鉄「天神駅」から徒歩3分、西鉄「天神バスセンター」から徒歩5分、西鉄「福岡天神駅」から徒歩5分。
天神地区の新たなランドマーク、ミーナ天神の8F。
【アーティスト情報】
春畑道哉（TUBE）
https://www.sonymusic.co.jp/artist/MichiyaHaruhata/
https://twitter.com/HaruhataMichiya
大黒摩季
https://maki-ohguro.com/
https://twitter.com/m_ohguro
Nothing's Carved In Stone
https://www.ncis.jp/
https://twitter.com/NCIS_BANDS
SILENT SIREN
https://silent-siren.com/
https://twitter.com/staffsaisai
MIYAKO（LOVEBITES）
https://lovebites.jp/
https://twitter.com/lovebites_jp
きみとバンド
http://taimu-co.com/entertainment/band/kimi-to-band.html
https://twitter.com/with48263996
Mardelas
http://mardelas.com/
https://twitter.com/Mardelas_info
Faulieu.
https://faulieu.com/
https://twitter.com/faulieu
BRIDEAR
https://bridear.jp/
https://twitter.com/Bridear_info
Ayasa
https://www.ayacircle.com/
https://twitter.com/AyAsA_violin
近藤真由
https://twitter.com/KonChan812
https://kondomayu.jimdofree.com/
太田家
https://otaya-band.jp/
https://twitter.com/otaya_band
月照ラス
https://tsuki-terasu.jp/
https://twitter.com/tsukiteras_band
GINA（囁揺的音楽集団AsMR）
https://asmr-band.jp/
https://twitter.com/asmr_band
RAYJI
https://twitter.com/RAYJI_OFFICIAL
https://www.instagram.com/rayji_official/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-11:16）
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