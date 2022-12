[株式会社PRECS]



株式会社PRECSは、リピストX(リピストクロス)の高い品質を維持・向上させるために、社内に品質保証体制を組成するとともに、E2E(End to End)テストを開発するパートナーとして株式会社フロイデギズモと協力関係を構築しました。株式会社フロイデギズモは、傘下に障害者就労支援事業所である株式会社あいふろいでを持ち、今回のE2Eテストの開発に障害を持ったエンジニア達も参画しています。



PRECSの品質保証体制

単品・リピート通販カート「リピストX(リピストクロス)」を展開する株式会社PRECS(所在地:東京都千代田区外神田)は高い品質を維持・向上させるために、社内にプロダクト本部 品質保証チームを組成しました。品質保証チームは開発とは独立したチームで、プロダクトの品質を検証したり、そのための品質保証プロセスの標準化を行います。ユニットテストの自動化に並行して、E2E(End to End)テストの自動化も推進しており、社内では足りないITエンジニアリソースを探すにあたって、株式会社フロイデギズモの障害者就労支援事業が最適であると判断しました。



株式会社フロイデギズモの障害者就労支援事業は、国内の障害を持ったエンジニアに依頼することができ、健常者のエンジニアが窓口に立ってこちらの要望を把握してくれます。オフショアの様な言葉の壁もなく、国内なので安心・安定した協力関係を構築でき、価格的にも競争力があります。



プロダクト本部 品質保証 大石マネージャー



株式会社フロイデギズモと株式会社あいふろいでの障害者就労支援

株式会社フロイデギズモのグループ会社に株式会社あいふろいでがあり、今回の株式会社PRECSからの案件を遂行するために、株式会社あいふろいでに協力依頼をしました。株式会社あいふろいでには、就労移行支援事業所 あいふろいでと就労継続支援A型事業所 えーふろいでがあります。



就労移行支援事業所 あいふろいでは、1,000人の障害者の方たちの就労を目指して令和2年に設立しました。フロイデグループが持つIT分野のスキルを活かして、自由で継続的な働き方を提供する、障害をお持ちの方のための就労移行支援サービスを行っています。





株式会社フロイデギズモ 吉谷社長



また、就労継続支援A型事業所 えーふろいでは、経験を積んだ専門職員や現役エンジニアが、利用者の方の適性やご希望に合わせて職種をご提案しています。簡単なデータ登録やチェックなどの仕事もたくさんあるため、ITに自信がなくても大丈夫です。



あいふろいでの代表取締役・吉谷愛は、自らの経験から「たとえ人生に行き詰まっても、何度でもやり直せる社会をつくりたい」との思いを胸に、「無職やフリーターを1000人エンジニアに」とミッションを掲げ、エンジニアの育成支援を行っています。



E2Eテストの構築

E2E(End to End)テストは、プロダクトの画面への入力から、画面での出力までをテストを実施するものです。テストはCI(Continuous Integration)から実行もできるので、日々の回帰テスト(リグレッションテスト)を自動化することができます。PRECSではNode.jsで動作するE2EテストフレームワークであるCodeceptJSを使用しています。



実際には、PRECSの品質保証から伝えたテストケースに従って、株式会社フロイデギズモの健常者のエンジニアがテストケースの理解と、あいふろいでの障害を持つエンジニアにタスクの依頼を行います。障害を持つエンジニアはテストケースを実装したらPRECSのGitHubに追加して、動作確認できて完成したらpull requestをなげます。それを、PRECSのエンジニアが確認して、問題がなければマージを行います。マージされたテストケースは、日々のCIによってテスト自動実行されます。このように障害を持つエンジニアでも、健常者と同じようにE2Eテストを開発することができています。



エンジニア人材不足に対するオフショアやニアショアに続く第三の選択肢

PRECSとしては、業界問わず慢性的に人材不足に陥っているITエンジニアリソースを確保する方法として様々な開発会社とのパートナーシップを構築してきましたが、それを更に広げて株式会社あいふろいでのような障害者就労支援事業とも協力関係を構築していきます。背景には、円安によってオフショアが割高になったこと、国内エンジニアのスキルアップに貢献したいこと、そして障害者は仕事ができないという偏見をなくすことが、PRECSが目指すビジョンを実現することに必要だと考えたからです。



今後もPRECSは未来の多様性のある社会の実現に向けて、プロダクトやワークスタイルを提案をしていきます。



