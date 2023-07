インターオフィス、コーポレートサイトのリニューアルを発表 -…

[株式会社インターオフィス]



ヨーロッパの高品質な家具の輸入販売およびスペースデザインまで一気通貫に手がけるインターオフィス(本社:東京都港区、代表取締役社長:寺田尚樹)は、コーポレートサイトのリニューアルを行い、新たなコーポレートスローガン「Good Design is Good People」を掲げることを発表しました。







インターオフィスは創業以来、約40年にわたり、高品質な家具と卓越したスペースデザインを提供してきました。この度、コーポレートサイトをリニューアルし、新たなコーポレートスローガンを導入しました。

「Good Design is Good People」というスローガンは、インターオフィスの使命である「より良いデザインを提案することによって、より良い生活を提供すること」を象徴しています。良いデザインは、良い人を生み出し、良い人は、良いデザインを生み出す。この相乗効果により、インターオフィスはさらなる成長を遂げ、より多くの人々に良いデザインと良い生活を届けていきます。



サブスクリプションサービスの導入など、革新的な提案にも積極的に取り組み、

お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供。来春にはリテールショップもオープン予定



インターオフィスは、オフィスから公共施設、商業施設、ホテル、住宅まで、あらゆる空間において最適なデザインと空間を提供しています。家具の輸入販売だけではなく、インテリアデザインやプロジェクトマネージメントにも力を入れ、常に目的に基づいて発想され、合理性を追求したデザインに加え、受け手の感性を刺激し、驚きやときめきを提供することも大切にしています。また、新しい家具の提供方法として、サブスクリプションサービスも開始しました。これにより、デザイン性の高い家具を手軽に利用することが可能になっています。さらに、リテール事業の拡大を目指し、EC事業に加え来春にはリテールショップオープンを予定しています。







デザインによるコミュニケーションで、Good Peopleの輪を広げる



インターオフィスの代表取締役社長であり、建築家の寺田尚樹氏は、「Good Design is Good People」のスローガンが持つ意味について次のように述べています。「良いデザインとは、人がより良い生活を実現するための手段であり、思想です。より良い生活とは、快適で、創造的で、充実した質の高い豊かな人間性を育むような環境で生きることです。そしてその思想を自ら実践し、伝えることで、Good Peopleの輪を広げていきたいと考えています。」





インターオフィスのリニューアルされたコーポレートサイトは、以下のURLからご覧いただけます。



■ 株式会社インターオフィス コーポレートサイト概要

URL:https://www.interoffice.co.jp/

リニューアル公開日:2023 年6 月14 日

制作:SHIFTBRAIN Inc.



■ 株式会社インターオフィス 会社概要

インターオフィス は1983年の創業以来、約40年にわたり、ハイクオリティな空間と家具を豊富な実績と経験によって提供してきました。豊かで快適なオフィス空間は、一人ひとりの発想力や生産性を高め、ビジネスにおいて確かな成果を導く力になります。また、オフィス空間のみならず、公共施設や商業施設、ホテルや住宅に至るまで、上質な家具とともに、上質な空間をトータルで提案します。

「ワークスタイルの変化に敏感に対応し、最適解のオフィス環境を提案すること、その提案は常に美しいデザインであること」を理念に、時代に即した機能的で快適な空間づくりをサポートしています。



創業 :1975年11月

設立 :1983年 4月

代表者 :代表取締役社長 寺田 尚樹

事業内容:ヨーロッパ製オフィス家具などの輸入・販売。空間デザインの提案。



