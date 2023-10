[株式会社カラーズ]

株式会社カラーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:伊東 竜太)が運営するプレミアムペットフード・ケア用品専門店 GREEN DOGは2023年9月28日より猫用・犬猫兼用の商品を500種類以上に増やし、「GREEN DOG & CAT」をスタートいたします。



GREEN DOG & CAT 特集ページ

https://www.green-dog.com/feature/topics/20230928/index.html









GREEN DOGは2001年5月の創業以来、合成酸化防止剤ゼロ、原材料明確化、第三者機関検査など、独自の安全基準をクリアした商品を厳選し、品質や安全性に徹底的にこだわってきました。

昨今の猫オーナーの健康や食事への意識の高まりもあり、これまでの犬用品メインのラインナップに対して多くのお客様から猫用品を望むお声をいただいておりましたことから、愛猫との暮らしのサポートにも本格的に取り組んでまいります。





1)安全基準をクリアしたキャットフード、ケア用品が500種以上

大切なパートナーである愛猫のためのキャットフード、おやつ、サプリメント、ケア用品の数を猫専用174種、犬猫兼用384種、合計で500種以上にパワーアップいたします。今後もさらに充実させていきます。

すべて合成酸化防止剤ゼロ、原材料明確化、第三者機関検査などをクリアした商品を厳選し、品質や安全性に徹底的にこだわっています。







2)猫オーナーの55%が抱える食事のお悩み解決をサポート

当社の調査では、猫オーナーの55%が愛猫の食事になにかしらのお悩みがあることがわかりました。

最も多いのが「食べムラ・食べ飽き」「食べない」などの嗜好性に関するお悩みで38%、次に多いのが「食べすぎ」で20%、「病気による食事制限」や「アレルギー」は合わせて10%となり、お悩みの種類も多岐にわたることが分かりました。(*1)

多様化する愛猫の食事のお悩みに応えるため、嗜好性の高いウェットフードや食事療法食などを豊富に取り揃え、

犬猫の食の専門資格を持つ"ペットフーディスト(*2)"がフード選びをお手伝いいたします。







■背景

2019年に犬猫の飼育頭数は約1,857万匹となり15歳未満の子どもの数を超えました。

2014年には猫の飼育頭数が犬を上回り、2022年は猫が犬よりも178万匹多くなっています。猫の平均寿命が2010年と比較して1.26歳伸び、疾病も多様化するなかで、猫オーナーがキャットフードにかける支出は5年で122%増加。 (*3)猫も大切な家族の一員として、健康意識・食事に対する意識はますます高まっています。

GREEN DOGがこれまで愛犬向けの商品・サービスを中心に培ってきた商品品質へのこだわりや、専門家によるお悩み解決のノウハウを生かし、これまで以上に多くの猫オーナーの猫との暮らしをサポートしてまいります。





■GREEN DOGについて

GREEN DOG(グリーンドッグ)はパートナーのための厳選プレミアムフード・ケア用品の専門店です。

パートナーの「心と身体の健康」のための自然食フード、健康食品を中心に販売しております。

2001年5月に通販サイト「GREEN DOG」をオープンし、関東・関西に計9店舗を展開中。



GREEN DOG:https://www.green-dog.com



GREEN DOG 店舗一覧:https://www.green-dog.com/store/

GREEN DOG SQUARE(神戸)

GREEN DOG 東京ミッドタウン(六本木)

GREEN DOG 代官山

GREEN DOG 湘南

GREEN DOG 枚方

GREEN DOG 神戸阪急

ごはんの窓口 by GREEN DOG 松屋銀座

ごはんの窓口 by GREEN DOG パルコヤ上野

ごはんの窓口 by GREEN DOG 神戸灘動物病院





■会社概要

商号 : 株式会社カラーズ

代表者 : 伊東 竜太(イトウ リュウタ)

所在地 : 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 SGビル

設立年月 : 2000年7月

資本金 : 50,000千円

ホームページ: https://www.colorzoo.com/



(*1)株式会社カラーズ 猫飼育者向け アンケート調査 2023年4月実施(n=824)

(*2)一般社団法人 日本アニマルウェルネス協会の認定資格

(*3)一般社団法人 ペットフード協会 2022年(令和4年)全国犬猫飼育実態調査



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-03:40)