[株式会社CotoLab.]

ブロックチェーン関連事業者との連携を強化し、音楽イベントに新たな価値を創造



ミュージック・ライフスタイル・メディア「DIGLE MAGAZINE」、音楽デジタルアクティベーションツール「B.O.M」を運営する株式会社CotoLab.(東京都新宿区、代表取締役:西村 謙大、以下「当社」)は、2023年6月1日(木)より、 NFTチケットを用いた日本初のモノと権利のマケプレアプリを提供する株式会社チケミー(東京都文京区、代表取締役:宮下 大佑) との業務提携を開始しました。



今後、当社の「DIGLE MAGAZINE」が主催するイベント「DIGLE SOUND」におけるチケット販売等において、株式会社チケミーのNFTプラットフォームを通じて、アーティストやイベント参加者の体験向上を実現し、新たな価値創出を推進してまいります。









1.業務提携の目的と背景



本契約はイベント参加者様の利便性向上と新技術であるNFTを使った新しい価値の創出、そして当社及び株式会社チケミーの相互の発展を図ることを目的としています。今回の業務提携により、「テクノロジーで音楽のエコシステムをアップデートする」という当社のミッションを推進するとともに、音楽エンタメ領域におけるNFT及びブロックチェーン関連技術の利活用の可能性を示し、音楽イベント業界のさらなる活性化に貢献してまいります。



2.導入によるメリット



▼イベント参加者様

・チケット購入時に追加でかかる手数料が一切なし。

・暗号資産ウォレットがなくても通常のチケットと同様にクレジットカード等で購入可能。

・イベントへの参加証明としてチケットをコレクションとして半永久的に保有できる。

・二次流通が手軽に可能。



▼NFTチケットならではの施策

・従来のwebチケットにないリッチなチケットデザイン。

・企業コラボやアーティストコラボなど、通常チケットの他に特別なデザインの

NFTチケットの販売・二次流通が可能に。

・コレクション数、組み合わせによって割引や限定イベントなどの優待施策。etc.





NFTチケットイメージ



■「DIGLE SOUND」概要

「DIGLE SOUND」とは、ミュージック・ライフスタイル・メディア「DIGLE MAGAZINE」が運営するプレイリスト・ブランドです。そのフラッグシップ・プレイリストとなる「Best New Music:DIGLE SOUND」は毎週独自の視点で新曲をキュレーションし、早耳リスナーや音楽業界関係者から支持され国内外約7,000人のフォロワーをもつプレイリストへと成長しています。

そこから派生した企画が<DIGLE SOUND Live>です。<DIGLE SOUND Live>は、楽曲をプレイリストから聴くだけではなく、音楽を起点にした“リアルでの新たな出会い”と“日常に繋がる面白さ”を作るために始まった音楽イベント・プロジェクトです。規模の大小・場所問わず様々な形態での開催を目指し、音楽×ITを得意とする株式会社CotoLab.の強みを活かしながら、音楽ファンに向けてより充実したミュージック・ライフスタイルを提供いたします。



■Liveイベントのお知らせ



DIGLE SOUND Live Vol.1



日程:2023年6月2日(金)開場:18時30分 / 開演:19時00分

会場:渋谷WWW

出演:asobi / Billyrrom / illiomote -Band Set- / xiangyu

チケット:web/NFT前売りチケット3,500円(+1d)



【NFTチケット】

TicketMe:https://ticketme.io/account/diglesound



【webチケット】

Zaiko:https://diglesound.zaiko.io/item/356014

イープラス: https://eplus.jp/diglesoundlive/





DIGLE SOUND Live Vol.2



日程:2023年6月22日(木)開場:18時00分 / 開演:19時00分

会場:新宿Marz

出演:Laura day romance / LIGHTERS and more.

チケット:web/NFT前売りチケット3,500円(+1d)、

アーティストデザインNFT前売りチケット4,500円(+1d)



【NFTチケット】

TicketMe:https://ticketme.io/account/diglesound



【webチケット】

LivePocket:https://t.livepocket.jp/e/ds-live02





■株式会社チケミーについて

会社名:株式会社チケミー

所在地 :東京都文京区小石川3-11-6

代表者 :宮下 大佑

設立 :2022年6月

事業内容:サーブロックチェーン関連サービスの開発・運営、ブロックチェーン関連コンサルティング

URL :https://corp.ticketme.jp



■株式会社CotoLab.について

会社名 :株式会社CotoLab.

所在地 :東京都新宿区西新宿7-1-12 クロスオフィス新宿607号室

代表者 :西村 謙大

設立 :2016年1月

事業内容:

ミュージック・ライフスタイル・メディア「DIGLE MAGAZINE」の企画、運営

デジタルアクティベーションツール「B.O.M」の開発、運営

デジタルマーケティング支援

イベント企画、運営

プレイリスト作成、選曲業務

URL :https://cotolab.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-18:46)