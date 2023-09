[ヴィセラ・ジャパン株式会社]

L'ESPACE YON-KA Omotesando awarded as TOP SPA & YON-KA as Top 5 SPA Cosmetics in Crystal Award 2023



スパ・ブランドYON-KA〈ヨンカ〉は、クリスタルアワード2023において、YON-KA〈ヨンカ〉直営店のレスパス ヨンカ表参道が「TOP SPA of Japan」を受賞。また、スパコスメブランドとして「TOP 5 SPA COSMETICS」に入賞。





スパ・ブランドYON-KA〈ヨンカ〉(ヴィセラ・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区北青山3-9-8、代表:武藤興子)は、日本一のスパを決める「スパ クリスタルアワード 2023」において、

YON-KA(ヨンカ)の世界唯一の直営店であるレスパス ヨンカ表参道が、日本一となる「 TOP SPA of Japan 」を受賞いたしました。レスパス ヨンカ表参道はスパ部門において、これまで3度日本一に輝き、トップ 10には 11回選出されています。その世界に誇る高品質の技術、上質なおもてなしと心地よい空間が高く評価され続けています。また、YON-KA(ヨンカ)は、スパコスメブランドとして「TOP 5 SPA COSMETICS」に選ばれました。

2017年から5年連続TOP 5に入賞、昨年はTOP SPA COSMETICSを受賞しております。







■レスパス ヨンカ表参道 「クリスタルアワード」受賞歴

2011年~2022年「TOP10 SPA」に入賞(2015年を除く)

2011年「スパ マネジメント賞」受賞

2014年「TOP SPA of Japan」受賞

2016年「TOP SPA of Japan」受賞

2019年「TOP SPA of Japan」受賞

2017年~2021年「TOP 5 SPA COSMETICS」に「YON-KA」入賞

2022年「TOP SPA COSMETICS」受賞

2023年「TOP SPA of Japan」受賞

2023年「TOP 5 SPA COSMETICS」に「YON-KA」入賞



■クリスタルアワードとは

スパユーザーとスパジャーナリストが日本の「TOP SPA of Japan」を選ぶ、日本で唯一のスパアワード。

ラグジュアリーなホテルスパやリゾートスパ、デイスパなど全国約140のノミネート施設の中から投票によって決まり、「TOP10 SPA」施設を選出。さらに1 番多く投票数を獲得したスパが第1位となる「TOP SPA of Japan」を受賞。スパコスメ部門では、上位5位までが「TOP 5 SPA COSMETICS」に選ばれ、第1位が「TOP SPA COSMETICS」を受賞する。トップスパに輝くのはどの施設か毎年注目が集まる。



今回、アワード受賞を記念して、レスパス ヨンカ表参道ではYON-KAワールドを堪能できる特別メニューをご提供いたします。ぜひこの機会に、YON-KAの世界観と技術をご体験ください。



「アワード受賞記念 フェイシャル&ボディトリートメント」

期間:10月1日(日)~10月31日(火)*

・エイジングケアフェイシャル&ボディトリートメント(90分)27,500円(税込)

・プレミアムエイジングケアフェイシャル&ボディトリートメント(120分)40,700円(税込)

*日時指定は11月30日まで。





■YON-KA(ヨンカ)について



5大陸・世界50ヶ国以上で展開し、フランスで半世紀以上の歴史を誇るプロフェッショナル・フィト・スキンケアブランド。植物学者の兄弟が治療目的の製品開発を原点として設立。100種類以上の中から症状別に必要なアイテムを選べるだけでなく、お客様の肌ニーズや心身の状態に合わせて製品・技術・香りをカスタマイズし、1回目から実感できる違いを生み出す”オートクチュール”ケアを提供。「5つの宝」※と言われる最高品質のハーブと自然の恵を贅沢に使用した製品・トリートメントで真の健やかさ、そしてそこから生まれる本物の美しさを追求しています。※ラベンダー・ゼラニウム・ローズマリー・サイプレス・タイム



■YON-KA Quintessence (YON-KAクインテセンス)



YON-KAのDNAともいえる、画期的な5種類のエッセンシャルオイルの組み合わせが “YON-KAクインテセンス”。 地中海沿岸で採取した「5つの必須となるエッセンシャルオイル」(ラベンダー・ゼラニウム・ローズマリー・サイプレス・タイム) の独自の調合であり、「YON-KAの宝」と呼ばれています。

製品効果を最大限に高めるため、目的や症状に応じて異なるバランスや濃度で配合されるこのエッセンスは、肌への効果はもちろん、高い香りの効果も期待でき、リラックスや活性など、心身に働きかけます。配合される有効成分のパワーをより高めるYON-KAクインテセンスは、ブランドの製品開発の基盤となり、いまなお約70%の製品に含まれます。



■レスパス ヨンカ表参道



「L’ESPACE YON-KA Omotesando(レスパス ヨンカ表参道)」は、半世紀以上にわたり伝承された世界標準の高い技術をJAPANクオリティで提供する、世界唯一のYON-KAの直営店。

全てのYON-KA製品とトリートメントを堪能いただけるほか、鍼灸大学の監修を受けて開発した、植物療法と東洋医学を統合した日本オリジナルメニューも展開しています。高い専門知識と技術をもつセラピストが、お客さまの心身の状態を把握し、パーソナルな施術を実施。同じトリートメントでも、その都度使用する製品やブレンドが異なる、理にかなったオートクチュールケアで、“PURE WELLNESS(真の美しさとすこやかさ)”をお届けしています。上質でありながら自宅に招かれたような親しみを感じる空間で、肌と心が生まれかわる感動をご堪能ください。



■レスパス ヨンカ表参道

住所:東京都港区北青山 3-9-8 YON-KAビル

TEL:03-5469-3447

URL:www.lespaceyonka.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-17:46)