企業の海外ビジネスを支援するサイエスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:北村嘉章、以下 当社)は、国際業務のパートナーシップである株式会社中国銀行(本社:岡山県岡山市、取締役頭取:加藤 貞則、以下 同行)の行員様向けに国際ビジネスコンサルティングスキル強化を目的としたオンライン研修を導入いたします







■サービス導入の背景サイエストは、国際ビジネス支援におけるパートナーシップを締結している中国銀行が国際ビジネスにおいて顧客ニーズに応えるため、従業員向けにオンライン研修を導入することを発表しました。この研修は、取引先企業の国際ビジネス支援ニーズに幅広く対応するため、国際ビジネスコンサルティングスキルを向上させることを目的としており、海外ビジネス専門の講師陣による実践的な授業をオンラインで受講することができます。主な研修内容は以下の通りです。[海外進出プラン策定シリーズ]

事前準備フェーズ(進出形態の検討・ビジネスモデル構築)



立ち上げ・計画フェーズ(実行可能性調査・事業計画・資金調達)



各国の特徴シリーズ(中国・アメリカ・タイ・シンガポールなど世界12カ国の経済基礎情報)



海外展開を推進するプロフェッショナル人材の活用シリーズ



海外ビジネスマネジメントシリーズ(国際税務の基礎・与信管理・海外現地法人設立の基礎)



海外Webマーケティングシリーズ(基礎編・SNS編・越境EC編・B to B編)





※その他、海外ビジネスに関する実践的なオンライン講座が50講座以上視聴可能

[講座の特徴]・5000名の海外ビジネスプロフェッショナルの活きた知見を集約・50を超えるコースの動画が見放題・オンライン動画なので、PC・スマホで繰り返し学習可能この研修の導入により、中国銀行の行員様は、取引企業の海外進出および国際ビジネスニーズに対してより高度なコンサルティングサービスを提供することができるようになるとともに、中国銀行様の法人向けサービス強化の一環で国際ビジネスにおける顧客との関係を強化することができます。■Global Business Premium Clubの概要当社と中国銀行で共同開発した「Global Business Premium Club For CHUGOKU BANK」は、当社に登録いただいている海外ビジネスの第一線で活躍してきた5000名のプロフェッショナル人材の活きた知見とノウハウをベースに海外ビジネスを中心とした企業経営に役立つ実践ノウハウや有益な経営情報を提供する会員制海外ビジネスのサブスクリプション型コンサルティングサービスです。Global Business Premium Club For CHUGOKUBANK公式ウェブサイト https://chugin.gbpc.jp/



■会社概要2013年5月に設立。「経験知と共に、新しい世界へ。」を理念に、海外展開における豊かな経験と知識をもつ5,000名のプロフェッショナル人材(2021年8月現在)の知見とノウハウを活用した経営支援を行っております。主に前回の中堅中小企業向けに海外ビジネスや新領域にチャレンジする企業の経営支援をしております。近年では、官公庁や自治体などの海外展開プロジェクトの受託にも注力しております

・会社名:サイエスト株式会社・所在地:〒107-0052 東京都 港区赤坂2丁目17-69 赤坂フェニックスビル3階・代表取締役:北村嘉章・設立:2013年5月・URL:https://cyestc.com/

[事業内容]・日本企業の海外展開支援サービス「グローバル顧問」(人材紹介サービス)運営・企画・海外ビジネスサブスク型コンサルティングサービス「Global Business Preimium Club」運営・企画■お問い合わせ先サイエスト株式会社 経営企画部 広報室TEL: 03-5797-7650FAX: 03-5797-7651Email: pr@cyestc.com



