[横須賀市]

- 全国の頂点を決めるパルクール日本一決定戦 -



~“アーバンスポーツのまち横須賀”で日本最高峰のパルクール大会開催~

東京都体操協会パルクール委員会は、2023年10月28日(土)、神奈川県横須賀市にて「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2023」を開催いたします。





東京都体操協会パルクール委員会は、これまで2021年兵庫県淡路島、2022年東京・常盤橋タワーで日本のパルクールのレベル向上と、すそ野の拡大を目指して日本のトップ選手を招待した大会を開催して参りました。



今回第3弾となる「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2023」は、過去最多の男女総勢42名の国内トップ選手を招待し、全国の頂点を決める日本一決定戦となります。



本大会では、男女のフリースタイル、スピードランに加えて、パルクールの基本動作である「プレシジョンジャンプ」のスキルコンテストを実施いたします。ルールも大会独自のルールを設定し、各部門とも予選なしの一発決勝方式で、よりパルクール本来の醍醐味を感じて頂ける大会となります。



また、大会の模様は、スポーツ専門サイト「Sports navi(https://sports.yahoo.co.jp/)」にて生配信を予定しています。



【Webページ】https://tokyoparkourcommission.jp/contents/menu/62875

大会概要







大会名称:PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2023

開催日時:2023年10月28日(土)11時~17時 ※予備日10月29日(日)

種目:フリースタイル 男女、スピードラン 男女、プレシジョンスキル 男女

開催場所:三笠公園 記念艦三笠前広場(神奈川県横須賀市稲岡町82)

料金:無料

主催 : 東京都体操協会

主管 : 東京都体操協会パルクール委員会

後援 : 横須賀市、横須賀商工会議所、一般社団法人横須賀市観光協会

特別協力 : 株式会社アルケミスト、株式会社CB、STRUGGLE Co.,Ltd.

協賛 : 一般財団法人シティサポートよこすか、よこすかポートマーケット、BRICKS、マクセル株式会社、SEV、 株式会社ビタミンアイファクトリー、C.C.C、中日電熱株式会社、Reebok、株式会社名取建設、 日建総業株式会社、アカパックン、REMADE by SPINNS、株式会社陣設計、株式会社新星設備、株式会社大神、関東化成工業株式会社、よこすか葉山農業協同組合、株式会社BLUE OCEAN INT.浅草駒形どぜう、三軒茶屋麺処禅

パルクールとは







フランスの軍事訓練が起源で、「走る・跳ぶ・登る」といった移動所作から自身の身体能力を高めるトレーニングカルチャー。



障害物があるコースを身体能力だけで滑らかに素早く通り抜けるアクロバットスポーツの技を取り入れたり、壁や地形を生かしたダイナミックなパフォーマンスが特徴。



選手は“トレーサー”と呼ばれ、危険に挑むのではなく、パルクールを通して自身の身体能力を知り、その中で身体的にも精神的にも限界を超えていくことを本質としている。



2028年ロサンゼルス五輪での正式種目化が有力視されるなど、

クリエイティビティの強さから「次世代のスポーツ」として注目を集めている。

[アーバンスポーツのまち 横須賀]について







横須賀市は、アーバンスポーツを通した地域活性化を目指し、昨年度をアーバンスポーツ元年と位置付け、“アーバンスポーツのまち横須賀”を掲げて様々な取り組みを進めています。



この度、主催者に横須賀市を会場としてお選びいただき、本市では初となる大規模なパルクール大会を開催していただけることになりました。



この大会に本市は、「新たなにぎわい創出事業補助金」や「後援」という形で協力させていただいており、本市の取り組みを更に推進していただける主催者と連携しています。

当日スケジュール





9時00分 報道受付

11時00分 オープニング (スポーツナビにて配信開始 https://sports.yahoo.co.jp/livestream)

11時30分 女子スピードラン

12時00分 男子スピ―ドラン

13時15分 女子フリースタイル

14時30分 男子フリースタイル

15時50分 男子プレシジョンスキルコンテスト

16時20分 エンディング

16時30分 終了

※10月28日(土)に予定どおり開催された場合、29日(日)のプログラムは一切ございません。

その他のコンテンツ





・スポーツタレントで同協会顧問の池谷直樹氏と、広報部長のゴールデンボンバー・喜矢武豊氏も大会を応援!

・シンガーソングライターの『Soala』が、大会テーマソング「Glorious」を生Live!

・よこすかポートマーケットの大人気フードも特別出店!



注目選手





【男子】

▼宮崎 裕来(みやざき ゆらい)

10月1日の岐阜で行われたプレミアカップでは才能が開花!圧倒的なフローで優勝。



▼大貫 海斗(おおぬき かいと)

同大会では惜しくも3位。現在最も上り調子の20歳。



▼鈴木 智也(すずき ともや)

昨年の東京大会では優勝。今大会でも優勝を狙う元全日本チャンピオン。



▼勝乗 志音(かつのり しおん)

スピードとフリースタイルで両方日本一を狙えるパルクール界の二刀流



【女子】

▼泉 ひかり(いずみ ひかり)

女子パルクールのアイコンと言えば泉ひかり。女子スピードランの絶対王者。



▼山本 華歩(やまもと はなほ)

山本がいなければ日本の女子パルクールの発展はなかった。まさにレジェンド的存在。



取材をご希望の方へ





取材をご希望の方は、体操協会パルクール委員会事務局あて(info@tokyoparkourcommission.jp)、メールにて以下必要事項をお知らせください。

1.貴社名

2.貴媒体名

3.ご連絡先(お名前、電話番号、メールアドレス)

4.ご芳名(全員分)

5.掲載・放送予定日

6.持ち込み機材(ムービー(ENG・デジ)/スチール)

7.オフィシャル映像の希望 ※ギガファイル便にてご提供

8.取材希望選手(あり 選手名/なし)

9.その他ご要望



<取材に関する注意事項>

*現地取材なし・素材配信のみ希望の申し込みも受け付けております。事務局までご連絡ください。

・会場スペースに限りがあるため、ムービー台を制限する場合もございます。予めご了承ください。

・囲み取材については、取材希望の旨をお教えください。当日でも対応いたします。

・恐れ入りますが、メール本文に必要事項を明記の上、2023年10月27日(金)15:00までにお申込みください。



横須賀市について





横須賀市は、人口約38万人の中核市で、神奈川県の南東、東京から50km圏内の三浦半島の中央部に位置し、三方を海に囲まれ、山や川も多く、自然を楽しむことができるまちです。

歴史の舞台においては、ペリー提督が上陸した「開国のまち」として、近代日本の幕開けに重要な役割を果たしました。その後、日本近代工業の礎となる横須賀製鉄所が完成し、軍港都市として発展を続けてきました。

自然・歴史・文化を一度に満喫できる横須賀のまちには、都心から約1時間でアクセスでき、観光スポット、見どころも満載です。

東京湾唯一の無人島「猿島」、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見られる「YOKOSUKA 軍港めぐり」、アメリカ文化を取り入れたグルメや異国情緒漂う「ドブ板通り」、“一度は訪れるべき、世界の絶景美術館10”(ELLE DECOR Japan)に選ばれた「横須賀美術館」などは必見です!多様な魅力を持つ横須賀へぜひお越しください。



【問い合わせ先】

横須賀市役所 文化スポーツ観光部

企画課(アーバンスポーツ推進担当)

TEL:046-822-9820



