エンジェルラウンド株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役:大越匠)は、国内最大の複業・業務委託特化型マッチングプラットフォーム「複業クラウド」(運営:株式会社Another works、本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)と連携を開始しました。今回の連携で、当社のファンド出資先企業は「複業クラウド」を特別プランで提供できるようになりました。









創業期のスタートアップ・ソリッドベンチャーは事業スピードにこだわるべき







プレシード・シードのスタートアップやソリッドベンチャーは、初速スピードが大切です。プロダクト構想から検証、設計、プレセールス、開発、販売‥‥。この一連のスピードが早ければ早いほど競争優位になっていきます。そのためには、起業家が想像しているスピードに耐えられるチームが必要不可欠です。しかし、創業期は思うようにチームを作ることができないのも事実です。背景には、資金面、企業の認知、リソース問題などがあります。



近年、経済産業省より多様で柔軟な働き方を推進する施策が順次進められており、その中で「兼業・副業」も1つの施策として推進されています。兼業(パラレルキャリア)には、複数の観点でメリットがあります。





優秀な人材の獲得・流出防止



パラレルワーカーは、既に様々な経験やスキルを持っている人が多いため、スタートアップ・ソリッドベンチャーにとって、即戦力として活躍してくれる可能性があります。また、企業に勤務しながら兼業している人であれば、優秀な人材の流出を防止する効果も期待できます。





新たな知識・顧客・経営資源の獲得



パラレルワーカーは、本業とは異なる領域で働いている人が多いため、スタートアップ・ソリッドベンチャーにとって、新たな知識や顧客、経営資源を獲得する機会にもなります。

スタートアップやソリッドベンチャーは、様々な場所・経験をしているパラレルワーカーがチームメンバーとして参画してもらうことで創業期のスピードを加速することができるのではないかと思います。





アナザーワークスとの連携







アナザーワークスは、国内最大の複業・業務委託特化型マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。複業クラウドは、採用手数料0円で、即戦力複業・フリーランスの業務委託人材(約65,000名)を採用できるプラットフォームです。







「必要なタイミングで必要な期間」即戦力人材に接触することができることは、スタートアップ・ソリッドベンチャーにとってチーム組成時の選択肢になると考えております。



今回の連携により、当社が運営しているファンドの投資先や若手スタートアップ起業家コミュニティ「UooVo」メンバーは、複業クラウドを特別プランで活用できるようになりました。



創業期のスタートアップ・ソリッドベンチャーにとって、パラレルワーカーを活用することは、チーム組成の新たな選択肢となっていくと考えています。スタートアップ・ソリッドベンチャーがより手軽に兼業人材(パラレルワーカー)を活用できるようになることで、多様な経験やキャリアを持っている人材を活用したチーム組成がより当たり前のものになっていくと信じています。





【エンジェルラウンド株式会社について】









会社名 :エンジェルラウンド株式会社

代表者 :大越 匠

事業内容:エンジェルラウンドに特化したベンチャーキャピタルファンドとスタートアップ起業家だけの完全招待制オンラインコミュニティ「UooVo(ウーボ)」の運営

URL :https://angel-round.com/

お問合せ:info@angel-round.com



当社が運用しているファンドは、スタートアップ起業家の多様なキャリア形成とEXITの選択肢をIPOだけでなくスモールバイアウトにもフォーカスできるよう「アーリー投資 × 最小限のファンドサイズ」というファンドコンセプトにしています。



これまでのスタートアップ投資におけるEXITでは、IPOまたは大型M&Aをメインの目標にすることが多くありました。当ファンドの投資先にはIPOを視野に入れながら、同時にスモールなバイアウトも見据えられるようにしていきたいと考えています。



詳細は以下プレスリリース参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000126206.html



代表取締役の大越匠は、大学卒業後、イシン株式会社に就職。その後、ベンチャーキャピタルに転職し、スタートアップ企業へのグロース支援や投資に従事。2023年にエンジェルラウンド株式会社を設立しました。





【株式会社Another worksについて】





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/



「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



