国内では8年ぶり!混雑必至の「村上隆 もののけ 京都」をゆったり鑑賞!夜間特別鑑賞会を2024年2月17日(土)に実施



大丸松坂屋カードを発行するJFRカード株式会社は、QIRAポイントの交換アイテムとして「まだ見ぬ“新しい感動”に出会える」をコンセプトに「特別体験」を提供しております。2024年2月17日(土)に京都市京セラ美術館を夜間貸し切り、混雑必至の「村上隆 もののけ 京都」をゆったり鑑賞いただける特別体験を開催いたします。







大丸松坂屋カードは、「まだ見ぬ“新しい感動”に出会える」をコンセプトに、カード会員様が参加することができる「特別体験」をご提供しています。特別な時間を通じて、日々のくらしに彩りと、将来のくらしにつながる豊かな体験をお届けすべく、2022年から過去8回にわたり“多様な特別体験を実施してきました。

2024年1月には、京都の老舗和菓子屋「京菓匠 笹屋伊織」でのイベントを予定しており、本イベントは2024年では2つ目のイベントとなります。



本イベントは、2023年度に90周年を迎える「京都市京セラ美術館(京都市美術館)」にて開催される、現代美術の最前線で活躍する村上隆の大規模な個展「村上隆 もののけ 京都」を、今回特別に大丸松坂屋カード会員様限定で、混雑必至の特別展を貸し切り、夜間にゆったり鑑賞していただけます。12月17日(日)の応募期限までにお申し込みいただいた方の中で、900名を抽選でご招待。大丸松坂屋カードがご提供してきた、過去の特別体験の中で最大規模の実施となり、より多くの会員様にお越しいただき、特別な時間をお楽しみいただくことができます。



◼️QIRAポイントならでは!特別体験の魅力ポイント

・カード会員様限定貸切で京都市美術館開館90周年記念展「村上隆 もののけ 京都」をゆったり鑑賞

・現存する国内最古の公立美術館建築「京都市京セラ美術館」を夜間特別貸切

・併せて開催中のコレクションルーム冬期特集「昭和前期の日本画と古典」も鑑賞



◼️ 「村上隆 もののけ 京都」 について

村上隆(1962年生まれ)は、マンガやアニメといったポピュラーカルチャー、ファッションアイコンなどの引用やそれらとのコラボレーションを通して、アートの価値や本質的な意味を問いかけてきました。そのキャリアは、欧米が事実上の規範となっている国際的なアート・シーンに、日本から独自の視点で挑み、刺激を与え続けてきた営みであると言えるでしょう。国内で約8年ぶり、東京以外で初めての個展となり、京都とその歴史を参照した新作も構想されています。常に圧倒的な美的領域を構築してきた村上隆の世界にご期待ください。



◼️実施概要



日時 : 2024年2月17日(土) 19:00-22:00

受付時間:

1.19:00 (19:00~)/2.19:30(19:50~)

3. 20:00(20:35~)

※ ( )は「村上隆 もののけ 京都」の入場時間となります。

※ 「村上隆 もののけ 京都」は、入場時間ごとに人数制限を行います。

※ 受付後は併せて開催中のコレクションルーム 冬季 特集

「昭和前期の日本画と古典」も鑑賞いただけます。



場所 :京都市京セラ美術館

住所 :〒606-8344 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124

応募条件 : 定員900名

必要ポイント数 : おひとり1,000QIRAポイント

大丸松坂屋カード支払い:おひとり 2,620円(税込)

QIRAポイント交換 :抽選で受付時間ごとに各150名

大丸松坂屋カード支払い:抽選で受付時間ごとに各150名

※応募はおひとり様につき1回のみとなります。2回以上の応募があった場合、

すべての応募が無効となりますのでご注意ください。

※応募状況によって、各プラン/Groupの当選人数を調整する場合があります。

応募期限

2023年12月17日(日)

当選通知

2023年12月28日(木)まで *メールにてお知らせ



ライトアップデザイン:高橋匡太 撮影:村上美都





撮影:来田猛







※参考:特別体験 | QIRAポイント について

~まだ見ぬ“新しい感動”に出会える~

大丸松坂屋カード会員だけが参加することができる「特別体験」。

特別な時間を通じて、日々のくらしに彩りと、将来のくらしにつながる豊かな体験をお届けします。

あなただけの特別な一日が叶う、至福の体験を。

※参考:QIRA [キラ] ポイントについて

2021年にスタートしたQIRA ポイントの“QIRA” の語源は、輝くことを表す日本語の「キラキラ」。人生に、くらしに、新たな発見や喜びを生み出したい。そして、キラキラと輝くライフスタイルを実現するパートナーでありたいという想いを込めたポイントプログラムです。QIRA ポイントは大丸松坂屋カードのクレジット利用でポイントが貯まります。貯まった QIRAポイントは、大丸・松坂屋ポイント、その他の提携ポイント、特別な体験、バリエーション豊富なモノコトや商品券に交換することができます。



※参考:大丸松坂屋カードについて

大丸松坂屋カードは、「もっとあなたに寄り添い パートナーとして求められる 1 枚」を目指して、

デザインもサービスも2021年1月に生まれ変わりました。従来の大丸・松坂屋ポイントに加え、新ポイントプログラムQIRA [キラ] ポイントが追加されました。カード会員の毎日にもっとより添えるような優待サービスを充実いたしました。「おいしい」をより深めるサービスでは食事の時間に笑顔をお届けします。「きれい」をめざして自分磨きをサポートします。「あそぶ」を広げるサービスでは快適な旅をお手伝いなど、日々の楽しみが広がる優待サービスをご用意いたしました。















【村上隆について】

1962年東京都生まれ。93年東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。博士号取得。博士論文は「美術における『意味の無意味の意味』をめぐって」で同大日本画科初の博士号取得者となった。

伝統的日本美術とアニメ・マンガの平面性を接続し、日本社会の在り様にも言及した「スーパーフラット」セオリーの発案者であり、その代表作家。

2005年、「リトルボーイ展」(ジャパン・ソサエティ、ニューヨーク)にて、全米批評家連盟ベストキュレーション賞受賞。2015年、文化庁「第66回芸術選奨」文部科学大臣賞受賞。



Photo by Museum of Fine Arts, Boston

(C)2017 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.



【京都市京セラ美術館について】

京都市内にある国公立の博物館・美術館4館で構成する「京都ミュージアムズ・フォー」の1つである。近代以降の美術で、日本画・洋画・版画・工芸・彫刻などを幅広くコレクションする。国内外のアートを鑑賞できる大規模展や、所蔵品を紹介するコレクションルーム、各種公募展、大学の卒業展など多彩な展示を行う。



【JFRカード株式会社について】

JFRグループは、決済・金融事業をグループの大きな成長余地のある中核事業として位置付け、拡大

を進めています。JFRカードはくらしの「あたらしい幸せ」を支える決済・金融サービスのベストパートナーを目指しています。お客様の充実した「くらし」を実現する金融サービスを提供することをミッションとしています。

