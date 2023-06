[創出展2023 in NAGOYA 実行委員会 運営事務局]

◆開催テーマ◆「百華繚乱(ひゃっかりょうらん)~ファッションと食で紡ぐ新潮流、中国企業とのリアル商談会~」



本展示会のアンバサダーに、モデルやタレント、ラジオパーソナリティなどマルチに活躍している「川村茉由(MayuKawamura)さん」に就任いただきました!

さらに、モデルの衣装は昨年開催された”ナゴヤファッションコンテスト2022”のグランプリ受賞作品である「茶谷愛理沙さん(名古屋モード学園卒)の”EMBRACE NATURE” 」が着用されています!





\日本の中心AICHIで開催/ファッションと食の国際ビジネスマッチングイベントである本展示会は中国青島市を中心に150社程度の企業が中国現地から名古屋へ来日する展示会です。公式アンバサダーに就任いただいた「川村茉由さん」も当日会場で皆様をお迎えします!



公式アンバサダー 川村茉由(MayuKawamura)さん







[Profile]

所属:CENTRALJAPAN(https://central-j.com/)

model/talent/radioDJ/MC 愛知県安城市出身

東海ラジオ『SUNDAY FUNDAY!』

CBCテレビ『うまい!の極み』etc

コスメコンシェルジュ

おいしいあんじょうアンバサダー

創出展2023inNAGOYAアンバサダー



[アンバサダー就任コメント]

私自身ファッションとグルメが大好きなので、今回このような名誉あるアンバサダーに任命して頂き大変嬉しく思っております。

日本国内に留まらず、世界に進出したいと思っている皆さん、ビジネスチャンスです!学生の皆さんも自分の夢が広がるチャンスです!

さらに私のようにファッションやグルメが好き!という皆さんにも気軽に足を運んでいただきイベントを楽しんでほしいなと思います。私もイベントを盛り上げられるようにお手伝いをさせて頂きます。一緒に楽しみましょう!





衣装提供 茶谷愛理沙さん(名古屋モード学園卒)







[衣装作品について]

「EMBRACE NATURE」

自然への尊さや美しさ、憧れといった気持ちを身に纏い包まれたいという想いがコンセプトです。

花や葉が連なりリズム感のある様子や、軽くてふんわりとした温かみのあるイメージをデザインに落とし込みました。全身が刺繍のディティールで覆われているため、刺繍パーツでシルエットが崩れないように試行錯誤し、

また、重たい印象にならないように生地や刺繍の密度を調整しました。歩くと裾が揺れ動く、優雅で軽やかな仕上がりがポイントです。



















[Profile]



愛知県立横須賀高等学校

名古屋モード学園ファッションデザイン学科に入学し、2023年3月に卒業。

2023年4月に、有限会社ティ・スタイルにパタンナーとして入社。

<受賞実績>

▶2021年

日暮里ファッションデザインコンテスト2021 入賞

▶2022年

ワタベウエディングコンテスト 最優秀賞

JAFファーデザインコンテスト2022 入選

ナゴヤファッションコンテスト2022 グランプリ

日暮里ファッションデザインコンテスト2022 入賞

第22回 YKKファスニングアワード 特別賞

名古屋モード学園 クリエーター・オブ・ザ・イヤー賞





創出展2023 in NAGOYAについて





◆開催概要◆

【名称】創出展2023 in NAGOYA~Asia Fashion&Food Exhibition~

【場所】吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)

【会期】2023年8月9日(水)~10日(木) 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

【入場】無料(ビジネス展示会ですが、学生・一般来場も歓迎します)

事前来場登録:https://asiaff2023.webreserve.jp

【Web】https://www.chn-jpn-exhibition.com

【主催】創出展2023 in NAGOYA 実行委員会

【共催】中国国際貿易促進委員会・青島海発国有資本投資運営集団有限公司

【後援(公的機関)】日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター・中華人民共和国駐名古屋総領事館・愛知県・三重県・名古屋商工会議所・(一社)東海日中貿易センター・ナゴヤファッション協会

【後援(民間等)】株式会社りそな銀行・株式会社三十三銀行・株式会社大垣共立銀行・岐阜県陶磁器工業協同組合連合会・岐阜県陶磁器卸商業協同組合連合会



◆キービジュアル◆





◆本件の企画協力◆





【本件に関するお問合せ先】

創出展2023 in NAGOYA 実行委員会 運営事務局

(エヌショーケース株式会社 営業開発部内)

電話:052-602-5880 FAX:052-602-5771

E-mail:chn-jpn-exhibition@nagoya-nsc.co.jp

※可能な限りメールにてお問合せください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-12:40)