[株式会社エフエムナックファイブ]

パーソナリティーのヒャダイン、さらには特別ゲストとして高橋みなみ&永野の2名が登場!









FM NACK5で毎週金曜日18時から19時まで放送中の「ヒャダイン Up Your Life」。

「あなたの人生を豊かに」をコンセプトに、リスナーに楽しいトークと心地よい音楽、ゲストとの対話で人生を豊かにする「ヒント」をプレゼントすることを目指す番組です。



今回、FM NACK5の35周年を記念して番組初の公開収録を実施します。

10月29日(日曜日)、場所は池袋・サンシャインシティ噴水広場。



記念すべき初の公開収録イベントにはスペシャルゲストが2組登場します。

1人目は、AKB48グループ初代総監督であり、卒業後はタレントとして様々なシーンで活躍している高橋みなみ。11月には「ノースリーブス」結成15周年を記念した「15周年記念ライブ」を控えています。

2人目は、パーソナリティーであるヒャダインとの付き合いが長く、孤高のカルト芸人として熱烈な支持を受けている永野。NACK5リスナーにはお馴染みのコンビが、池袋・サンシャインシティで楽しいトークを展開します。



当日の収録時間は18時30分から19時30分までを予定しています。

参加は自由、席数には限りがございますのでお早めにご来場ください。

※各フロアにて、立ち見で観覧頂くことも可能です。



皆様のご来場をお待ちしております。















【公開収録概要】

・実施日:10月29日(日曜日)

・時間:18時30分~19時30分※多少前後する可能性がございます。

・会場:池袋・サンシャインシティ 噴水広場

https://sunshinecity.jp/facility/fountain.html

・出演者:ヒャダイン/高橋みなみ/永野

・参加自由、参加無料です。

※席数には限りがございますので、お早めにご来場ください。



【ヒャダイン Up Your Life 番組概要】

・放送日:毎週金曜日 18時~19時

・放送局:FM NACK5

・出演者:ヒャダイン及び隔週ゲスト1組

https://www.nack5.co.jp/program/up_your_life/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-11:46)