フェムテックのグローバル市場規模は、2025年で500億ドルにまで成長 *する見込み。(*出典: FemTech: Digital Revolution in Women's Health)



女性のホルモンバランスは、ライフステージを通してさまざまな変化を遂げます。世界中の女性が直面するこの課題に、セルフケアの力で答えを出すときが来ました。ウェルネスブランド「KNOW YOUR ORIGIN」を展開するKYO株式会社(以下、KYO)は、グローバル展開における越境販売に向け、アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、韓国、シンガポール、台湾、中国、フランスへ発送を開始します。

KNOW YOUR ORIGINの紹介





「KNOW YOUR ORIGIN」は、膣美容液によってウェルネスの新たなスタンダードを築くことを目指しています。肌の42倍の吸収力を持つ膣の特性を最大限に生かす、成長因子を豊富に含むヒト幹細胞培養液を配合した美容液を開発。再生医療の最前線で活躍する研究員たちと協力し、良質で安全なヒト幹細胞培養液の原液を使用しました。



KNOW YOUR ORIGINの膣美容液の特徴





私たちが開発した「KNOW YOUR ORIGIN」の膣美容液は、ヒトの臍帯から採取された新鮮で若々しい組織から作られ、栄養成分を豊富に含んでいます。この成分はリポソーム化されているため体内での浸透がスムーズで、深い部分まで成分を届けることが可能です。KYOでは女性が生涯を通じて直面するさまざまなライフステージの変化、例えば生理、PMS、不妊、産前産後、更年期障害などをサポートするセルフケアアイテムとしてこの膣美容液を開発しました。



ビジョンとミッション





近年、医療の進歩とともに、女性特有の課題に対するケアの環境が大きく変わりつつあります。KYOは、このメガトレンドの中で膣ケアの重要性をより多くの人々に伝え、ウェルネスの新しいスタンダードを創出いたします。そしてその先に、先進医療技術の普及を促進することで、世界中の女性のQOLの向上を目指していきます。



海外発送開始のお知らせ





2023年10月2日(月)から、「KNOW YOUR ORIGIN」の先進的な膣美容液が世界中の女性に届けられることとなりました。この膣美容液によって、一人ひとりの女性が自身の体の変化に真正面から向き合い、より質の高い毎日を迎えることを願っています。



KYO株式会社について





細胞を起点に発想した再生医療技術によるアプローチで、一人ひとりをエンパワーメントするセルフケアプロダクトを開発。誰もが自分らしさを表現できる、ウェルビーイングの実現を目指します。

【KYO株式会社(キョウカブシキガイシャ)|会社概要】

本社所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

事業内容: 再生医療の技術を用いた化粧品開発・販売

設立:2022年12月

KNOW YOUR ORIGIN 公式サイト:https://knowyour.jp/

KNOW YOUR ORIGIN公式Instagram:https://www.instagram.com/knowyourorigin_official/

KNOW YOUR ORIGIN公式LINE:https://page.line.me/957xzpqi

