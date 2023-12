[Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd.]

~スマートホーム「akubela」×スマートインターフォン「Akuvox」多数のデモを実施 ~



この度、IoT設備ワンストップ企業The Akuvox Company ( 本社 : 中国 廈門市) は、2023年12月13日(水)~12月15日(金)まで東京ビックサイトで開催される『JAPAN BUILD TOKYO-建築の先端技術展-第6回スマートハウスEXPO』にて出展いたします。





The Akuvox Company傘下の日本初登場のスマートホームブランド「akubela」とスマートインターフォンブランド「Akuvox」の2つの展示コーナーを設け、それぞれのシチュエーションを再現したデモ展示を行います。屋外から室内まで多数のIoT設備を取り揃え、日本のお客様のライフスタイルをよりスマート・安全・便利にすることを目指してまいります。





■展示会概要

展示会名:第6回 スマートハウスEXPO(ジャパンビルド建築の先端技術展内)

会期:2023年 12 月 13 日 ( 水 ) ~ 15 日 ( 金 )

会場:東京ビッグサイト

ブース番号:13-6

展示会詳細:https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html

展示予定機種: https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/search/2023/directory/details.akuvox%20%EF%BC%88xiamen%EF%BC%89%20networks%20co%20ltd.org-17f77fb1-dd1a-41fb-9de9-c43edd005f6b.html#/



■招待券(無料)お申し込みはこちら↓

https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=0900624725790468-BAU



■こんな機器を展示予定↓

◎次世代のakubela All-In-Oneスマートホームコントロールパネル

高い互換性を誇り、卓越した機能性を提供するakubelaスマートホームコントロールパネルは家庭内のデバイスを簡単に一元管理・操作でき、多様な設備のコントロールに手間が省けます。普通の家電制御からインターフォン、ホームコミュニケーション、ZigBeeゲートウェイ、ホームセキュリティ、温湿度センサー、照明スイッチなどの機能をオールインワンに組み合わせ、家全体のデバイスを一元管理・操作が可能です。



◎Akuvox集合住宅向けのスマートインターフォンソリューション

顔認証・QRコードを始めた多彩な解錠方法を提供する集合玄関機やスタイリッシュな玄関子機、世界初の「Wi-Fi6」対応の室内モニターをご用意しています。



◎スマートホーム製品とスマートインターフォンの連動

◎使いやすいアプリと管理プラットフォーム

◎多数の他社機器連携



豊富な機能を持つ多数の国際デザイン賞を受賞したスマートホームとスマートインターフォン新製品やデモ実演を多数予定しています。入居者の利便性向上、物件の価値向上、不動産業務の効率化を通じた収益増加を支援していますので、ビジネスのお困りごとを解決する商材がきっと見つかります。ぜひ当社の出展ブースにお立ち寄りください。





JAPAN BUILD TOKYO-建築の先端技術展-とは

本展は、建築・建設・不動産業界の課題を解決する最新の製品が一堂に出展する日本最大級の専門展示会です。建材、住宅設備、ビル管理・運用システム、リノベーション技術、AI・IoT関連技術、不動産テック、建設DX、建物の脱炭素化などが出展し、建築業界の開発・設計・工事・管理・運用分野の専門家が商談を目的に来場します。



< The Akuvox Company 概要 >

The Akuvox Companyは、世界のミッドレンジ・ハイエンド市場向けスマートインターフォン、スマートホーム製品、およびソリューションの世界的なリーディングプロバイダーです。コミュニケーションの質向上、より優れたセキュリティ、および利便性向上に焦点を当て、先進技術を通じて、世界中のユーザーに優れたエクスペリエンスをご提供いたします。





独自の創造力により、110以上の国や地域において、トップクラスのスマートインターフォン・スマートホーム製品とソリューションを提供しています。世界中で300万台以上の製品が設置され、約150万の家庭が弊社のサービスを利用しています。住宅から商業施設、公共施設、医療施設まで幅広い分野でご利用いただけるため、多くの人々のスマートライフに貢献しています。



<関連URL>

akubela HP: https://www.akubela.com/ (日本語HPは近日公開予定)

Akuvox HP: https://www.akuvox.jp/ (日本語対応)



< 本ニュースリリースに関するお問い合せ先 >

E-mail :sales@akuvox.com

現場でお打ち合わせをしたい方はお問い合わせフォームから:https://www.akuvox.jp/CompanyContactUs.aspx



