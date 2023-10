[Olu.株式会社]

POP UP STOREを名古屋10/21-22&東京10/28-29で開催人気美容クリエイター”水越みさと”初コラボの秋冬アイテムも10/17に発売!



フリュー株式会社の完全子会社であるオルドット株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:稲垣涼子、以下Olu.)は、ライフスタイルブランド『Olu.(オルドット)』につきまして、10月21日(土)~10月22日(日)名古屋PARCO(愛知県名古屋市)、翌週10月28日(土)~10月29日(日) MIL 2ND(東京都渋谷区)にて期間限定でPOP UP STOREを開催いたします。









また10月17日(火)より、20~30代の女性を中心に人気の美容クリエイター“水越みさと(みずこしみさと)“さんとのコラボレーション【水越みさと×Olu.】も発売開始。この秋冬のおでかけに活躍するワンピース、マーメイドスカート、ニットトップス、セットアップの全4型をご用意しており、マーメイドスカートとニットトップスはPOP UP限定カラーも発売いたします。





<「Olu. POP UP STORE NAGOYA PARCO」実施概要>

[開催場所] 名古屋PARCO (https://nagoya.parco.jp/)

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

[開催期間] 10月21日(土)~10月22日(日)

[営業時間] 10:00~21:00



<「Olu. POP UP STORE TOKYO OMOTESANDO」実施概要>

[開催場所] MIL 2ND (https://milgallery.jp/)

東京都渋谷区神宮前4-25-29 2F

[開催期間] 10月28日(土)~10月29日(日)

[営業時間] 10月28日(土) 10:00~19:00

10月29日(日) 10:00~19:00(最終入場18:00)



<水越みさとさんプロフィール>



美容クリエイター。徹底的なコスメ比較や丁寧なコスメレビュー動画でYouTubeを中心に活躍中。TikTokやInstagramでも美容コンテンツを発信し、注目を集める傍ら、アパレル商品や化粧品のプロデュースなどでも実力を発揮。美容誌などのメディアの露出も多数。SWEE所属。



[公式YouTube] https://www.youtube.com/channel/UCffg7iYU2K7HFJDhylZzUBw

[公式X(旧Twitter)]https://twitter.com/mthsp2

[公式Instagram] https://www.instagram.com/mitan.m/

[公式TikTok] https://www.tiktok.com/@mizukoshimisato



<Olu.株式会社について>



プリントシール機を軸とした10代~20代向けの商品サービスや、アミューズメント専用景品や、ゲーム・アニメなど多様な事業を展開する総合エンタテインメント企業であるフリュー株式会社(東証プライム上場/証券コード6238)の完全子会社。

アパレルを中心に取り扱うライフスタイルEC『Olu.(オルドット)』を2021年10月にオープン。

“自分を大切にする”をコンセプトとしたシンプルで大人っぽいデザインが、20代女性を中心

に支持を集めている。公式Instagramのフォロワー数は15万人を突破し(2023年10月時点)、

インフルエンサーとのコラボも行い、SNSで話題となっている。

[フリュー公式サイト] https://www.furyu.jp/

[『Olu.』公式サイト] https://olu.co.jp

[『Olu.』公式Instagram] https://www.instagram.com/olu.myself/



※本リリースに記載の内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※『Olu.』は、オルドット株式会社の登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-18:40)