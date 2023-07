[Linksys Pte Ltd]

もうすぐPrime Day!高性能メッシュ対応のLinksys製WiFiルーターを購入する最高のチャンスが到来!







「Amazonプライムデー Linksysの最高にお得なディールで、自宅&オフィスのWiFiをアップグレードしましょう。セール対象期間はアマゾンPrime Dayの2日間限定、7月11日(火曜日)から7月12日(水曜日)。





お手元のルーターで本当に満足していますか?実はWiFiルーターの性能が不足していると、せっかく高速な回線を契約していても全くスピードが出ていなかったりします。最新のLinksysメッシュWiFiルーターに乗り換えてバッファリングやラグからおさらばしましょう。めっちゃ速いダウンロード、シームレスなストリーミング、途切れることのないブラウジングが可能な環境へと招待するWiFiディールが待っています。最高のオンラインパフォーマンスを求めるゲーマー、ピクセルパーフェクトなクオリティを追求するストリーマー、信頼性のあるバーチャルコラボレーション環境を求めるプロフェッショナルのWiFiニーズにお応えします。



Linksys(リンクシス) Atlas Pro 6 メッシュWiFi 6システム



セール対象モデル:

1 パック (MX5501-JP), 2 パック (MX5502-JP)



Linksys Atlas Pro 6 with Intelligent Meshは、次世代のストリーミング、ゲーム、途切れのないビデオ通話をネットワーク内のすべてのユーザーに提供します。160 MHzのチャンネルへのアクセスにより、驚異的な接続性を実現するWiFi 6の真のパワーが解放されます。



MX5501 (1 Pack)

セール価格: ¥16,500 [30% OFF]

商品URL: https://amzn.to/43daUGj



MX5502 (2 Pack)

セール価格: ¥32,500 [30% OFF]

商品URL: https://amzn.to/3r8J8gG







Linksys(リンクシス) MR9000X Max-Steam AC3000トライバンドゲーミングメッシュWiFi 5ルーター



MR9000Xは、メガパフォーマンスのトライバンドルーターであり、Mesh WiFiを備えています。これにより、極速の接続と広範なカバレッジを実現し、ストリーミングやゲームなどのエンターテイメントを最大限に楽しむことができます。



MR9000X-JP

セール価格: ¥3,990 [60% OFF]

商品URL: https://amzn.to/3PmGYnY





Linksys(リンクシス) E7350メッシュWiFi 6ルータ



Linksys E7350はWiFi 6ルーターで、最大1,500平方フィート*の範囲をカバーし、最大1.8 Gbpsの速度で20以上のデバイスを扱うことができます。このコンパクトなデュアルバンドルーターでは、同時にウェブサーフィン、ストリーミング、ゲームを行い、重要なことに常に接続されることができます。親権制御機能やゲストアクセスの分離により、ネットワークは常に安全かつ安心して使用することができます。WPSボタンを押すだけで簡単にデバイスをネットワークに追加することができます。





E7350-JP

セール価格: ¥4,990 [61% OFF]

商品URL: https://amzn.to/3Wy9WTt





Linksysは世界初の家庭向けルーターを発表したネットワーク業界のグローバルブランドです



私たちは35年以上にわたり、ネットワーク業界のリーダーであり革新者でありつづけています。世界初の家庭向けルーターの発表など、それを証明する豊富な実績もあります。これからも、将来に適した、あらゆる状況に対応できるワイヤレステクノロジーを開発していきます。

すべてのWiFiルーターにはハードウェアの3年間保証が提供されます。お困りの際は、電話で利用可能なLinksysサポートスタッフにお問い合わせください。

電話番号: 03-6851-4359

受付時間: 9:00~17:00 月~金





■ メディア関係者様および、新規お取引希望のお問合せ

japansales@linksys.com

法人のお客様向けに弊社正規代理店をご案内可能です。お気軽にご相談ください。またLinksysは世界各国のISPと協業展開をおこなっているネットワーク業界のグローバルブランドです。各ISP様向けにTR-069実装といったカスタマイズモデルの展開も行っていますのでご興味がございましたらお問合せください。





■ Linksys(リンクシス)について

Linksysは、信頼性とセキュリティ性に優れたネットワークおよびメッシュテクノロジーにより、卓越したWiFiエクスペリエンスを提供しています。とりわけ、当社の製品は有効性に優れています。どこでどんな状況で利用しても、LinksysのWiFiには無駄な複雑さが一切ないので、誰でも簡単に、お気に入り動画のストリーミング視聴を楽しんだり、インターネット上で副業を立ち上げたり、人生の大切な一瞬に心を通わせ合ったりできるのです。当社は1988年の創業以来、業界をリードするネットワーク機器のブランドとして、WiFi製品の提供によってお客様の暮らしや活動を支えています。弊社におきましても、警視庁発表の「家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起」の取り組みに賛同するとともに、注意喚起を行ってまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-14:46)