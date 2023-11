[2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィス]

開幕500日前記念商品、先行販売商品など注目アイテムが続々登場 500日前を記念したオフィシャルポップアップストアも京阪神・西日本を中心にオープン予定









公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは、首都圏初のオフィシャルストアとして、「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 丸善丸の内OAZO店」を、11月22日(水)にオープンします。

ビジネスから観光まで国内外から多彩な人々が集う東京・丸の内にオフィシャルストアをオープンすることで、2023年11月30日(木)に開幕500日前を迎える大阪・関西万博を盛り上げていきます。

取り扱う商品は、大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクの商品をはじめとする公式ライセンス商品です。また、開幕500日前を記念したデザインの新商品や、書籍文具を扱う丸善ジュンク堂書店ならではのブックカバーとしおりの新商品を先行販売するほか、注目商品であるチェキシリーズのインスタントカメラ「INSTAX mini 12TM EXPO2025」、スマホプリンター「INSTAX mini Link 2TM EXPO2025」も新発売します。

この他、開幕500日前を記念したオフィシャルポップアップストアも、京阪神・西日本を中心に順次展開する予定です。





新ストア概要 -丸善丸の内店OAZO店のテーマは、「つなぐ ― 輝く未来へ ―」-





店名:2025大阪・関西万博オフィシャルストア 丸善丸の内OAZO店

場所:丸の内オアゾ1~2F 丸善 丸の内本店内(東京都千代田区丸の内1-6-4)

※1F 2024年1月中旬まで

営業時間:9:00~21:00 (11月22日は11:00~21:00)

売場面積:1F 9.80平方メートル 、2F 21.25平方メートル



「2025 大阪・関西万博オフィシャルストア 丸善丸の内OAZO店」は、「つなぐー輝く未来へー」をテーマに、人と人をつなぎ、来店者が輝く未来を感じることができる売場を展開し、2025年の大阪・関西万博開催に向けて首都圏における機運醸成に寄与します。





大阪・関西万博 開幕500日前を記念したデザイン商品









500DAYS TO GO EXPO2025 ミニ絵馬根付 税込660円

開幕500日前を記念した特別デザインのミニ絵馬根付。

サイズも可愛く、小さな鈴付きでキーホルダーとしても使いやすい商品です。





500DAYS TO GO EXPO2025 エコバッグ 税込1,650円 全5色

巾着型になっており、紐を引っ張るとコロンと可愛いフォルムの全5色展開のカラフルな防撥水機能付きエコバッグです。





以上6SKUのほか、51 SKU(計57 SKU)の開幕500日前記念デザイン商品が発売予定です。





「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 丸善丸の内OAZO店」先行販売商品





EXPO2025 ブックカバー ロゴマーク リサイクルレザー 税込3,850円

環境に配慮したリサイクルレザーを使用。ネイビーのシックなボディに大阪・関西万博のロゴマークを型押しした文庫本サイズのブックカバー。型崩れしにくい厚みのあるカバーです。





EXPO2025 しおり ミャクミャク ブラインド仕様 1枚入り(全6種) 税込550円

6種あるデザインのうち、いずれか1点が入ったブラインド仕様のPP製しおり。 どれが出るかは開けてからのお楽しみです。







注目商品





「INSTAX※1 mini 12(TM) EXPO2025」 税込17,600円

「INSTAX mini Link 2TM EXPO 2025」 税込22,000円

人気のチェキシリーズのインスタントカメラ「INSTAX mini 12(TM)」、スマホプリンター「INSTAX mini Link 2TM EXPO2025」、それぞれミャクミャクのシリコン製ケースをセットにした限定モデルを発売。

※1 INSTAX およびチェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。









「大阪・関西万博」開幕500日前を記念したオフィシャルポップアップストア オープン日程





会期中にミャクミャクが来店。来店された皆様にご挨拶、撮影会などを行う予定です。





