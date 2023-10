[株式会社Box Japan]

コンテンツクラウドをリードするBox, Inc.の日本法人である株式会社Box Japan(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:古市 克典、以下 Box Japan)は、この度Great Place to Work (R) Institute Japan(以下、GPTW)の実施する調査に初めて参加し、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」として認定されたことを発表します。









「働きがいのある会社」認定企業とは、GPTWが働く人へのアンケートの結果を基に、一定水準を満たした企業に対して、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを正式に認定するものです。



今回の調査では、「提供している商品・サービスは、顧客に「優れている」と評価されていると思う」、「経営・管理者層は、近づきやすく気軽に話せる」、「仕事に行くことを楽しみにしている」といった項目が他社と比べて特に高く評価され、「働きがいのある会社」の認定に至りました。



Boxは、「人と組織の働き方を変革する」というグローバルのミッションのもと、行動指針として「7 Values(https://careers.box.com/jp/ja/7-values/)」を全社で共有しています。Box Japanでは独自に、7 Valuesを体現する取り組みをした人に対して、他の社員が自発的に感謝や評価を投票する仕組みを導入するなど、社員が互いに励まし合い、切磋琢磨しながら自身の働くモチベーションを高めるための環境づくりに取り組んでいます。



Box Japanは、今後も多様な価値観やスキルを有する社員一人ひとりが活躍できる職場を目指し、「働きがい」の向上に努めてまいります。





Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約100ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



詳しくは公式サイト(https://hatarakigai.info/)をご覧ください。



Boxについて

コンテンツクラウドをリードするBox (NYSE: BOX)は、コンテンツのライフサイクル全体を管理し、場所を問わずセキュアな作業を実現する単一のプラットフォームで、ベスト・オブ・ブリードで多くのソリューションと統合しています。2005年に設立され、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレーなどを含む大手グローバル企業や日本では約15,700社および日経225の72%の企業の業務効率化を支援しています。Boxは、カリフォルニア州レッドウッドシティーに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。



Box について詳しくは、https://www.box.com/ja-jp/home をご覧ください。株式会社 Box Japan は Box Inc.の日本法人です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-15:46)