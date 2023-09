[株式会社Village K]

16時30分から一般参加可能な朝倉蒸留所のジンセミナーを全国初開催、19時からWゲストバーテンダーイベントを行います。



株式会社Village K(豊島区高田3-8-5セントラルワセダ1階)は、高田馬場「THE HISAKA」にて、2023年9月10日(日)に福岡をテーマにした『VILLAGE FUKUOKA』を開催します。当日は、福岡県朝倉市の株式会社篠崎が運営する「朝倉蒸留所」のジンセミナーを行い、19時からは福岡県福岡市の「CITADEL」のオーナバーテンダー小原義満氏と、「BAR Laffite」のオーナーバーテンダー齋藤功氏の二人を招いて、朝倉蒸留所のジンなどを使ったゲストバーテンダーイベントを開催します。







この度のイベントは、クラフトジンをもっと知ってもらうため、日本全国のジン蒸留所と世界で活躍するバーテンダーを招いて行う一日限定の「VILLAGE(ヴィレッジ)」シリーズ。

第二弾は「福岡県」をテーマに、朝倉市にある朝倉蒸留所・製造担当である柳祐太朗氏と、福岡市の有名なカクテルバー「CITADEL」の小原義満氏、「BAR Laffite」の齋藤功氏を招き、福岡のジンや材料を使ったカクテルイベントを開催します。



【全国初開催】(株)篠崎が運営する朝倉蒸留所の「Jin40」や「Freeee!!!」のジンセミナー







「麹を使った商品で社会貢献する」



老舗蔵元の(株)篠崎は時代のニーズをとらえながら、「麹を使った面白い商品」をご提供していきたいと考えています。朝倉蒸留所が作るクラフトジンは福岡県産の素材を使用し、製法にもとことんこだわった魅力ある商品です。

■ 朝倉蒸留所のジン商品概要





○ Jin 40 - ASAKURA CRAFT GIN

原材料名:本格焼酎・レモングラス・ジュニパーベリー・緑茶・ペパーミント

アルコール分:45度

容量:750ml

香りのベースは福岡県産レモングラス。こだわりの農法で肉厚に育てたレモングラスを用いて豊かな柑橘系の香りを表現しています。 香りのサポート役は同じく県産ペパーミント。ミントの爽快さを加えました。

味わいはジュニパーベリーの重厚さをベースに、福岡県八女産緑茶の程よい渋みと爽やかさも加え 階層的な深い味わいに仕上げました。









○ Freeee!!!- ASAKURA CRAFT GIN

原材料名:ジュニパーベリー、イチジク、桜花、桜葉、晩白柚ピール、ローズヒップ、アップル、八女玉露、オレンジピール、ヒース、レモンピール、リコリス、スターフルーツ、ルイボス、アンゼリカ、カレンデュラペタル、シナモン、コリアンダー、アロマホップ、キャラウェイ、カモミール、アニス、ジンジャー、カルダモン、ユーカリ、ハニーブッシュ

アルコール分:47度

容量:500ml





■【朝倉蒸留所ジンセミナー】

日時:2023年9月10日(日)

開催場所:THE HISAKA(Main Bar)

時間:16:30~18:00(受付開始:16時から)

住所:東京都豊島区高田3丁目8番5号セントラルワセダ1階

最寄駅:JR山手線高田馬場駅 徒歩3分

セミナー受講料:2000円

概要:朝倉蒸留所のジンを含む5種のテイスティングと、製法やこだわりをお伝えするセミナー

※セミナー受講者は19時からのゲストイベントの優先予約権がついています



<↓セミナー予約はこちら↓>

https://docs.google.com/forms/d/1A_haSr8q5f5QbCiUIkvn07R_mELyZl4vKrpA47hgmVo/edit





■ 製造担当「柳 祐太朗(やなぎ ゆうたろう)」氏について





福岡県小郡市出身・在住の27歳。

化学と微生物を学んだのち、地元福岡で食に貢献する仕事に就きたいと(株)篠崎に入社。分析業務を経て、3年前よりジンやリキュール等のレシピ開発を担当する。化学で培った理論的な面と味覚による感覚的な面の双方から、独自のセンスで個性的な世界観を展開する。お酒は好きだがかなり下戸。







【東京初!】福岡の熱い男達によるWゲストバーテンダー!!







福岡市内の有名なカクテルバー「CITADEL」「BAR Laffite」のオーナーバーテンダーを招いて、[Jin 40][X BY GLENMORANGIE][SAN COSME MEZCAL]を使った、一夜限りのゲストイベントを19時から開催します。定番のカクテルから、イベントの為に考案したカクテルを含む全8種類が楽しめます!



■ 「CITADEL 」小原義満氏と「BAR Laffite」齋藤功氏によるゲストイベント

日時:2023年 9月10日 日曜日

時間:19:00~23:00

場所:THE HISAKA

価格:全8種各1650円(消費税込)

席数:テーブル席12席+ スタンディング約30人可能

※メインバーのご予約は承っていない旨予めご了承ください。

※先に受付で、カクテルチケットを購入していただきます。

※当店は現金の使用ができません。キャッシュレス決済を各種対応していますので事前の準備をお願いします。





■ 小原 義満(おばら よしみつ)氏について





福岡市「CITADEL」 オーナー。

教員を目指し大学に進学するも、大学在学中に飲食店でのアルバイトを通して飲食業に目覚める。大学院に進学し高校の非常勤講師を経た後、25歳の時に福岡のカフェバーに就職し飲食業としてのキャリアを本格的にスタート。退職後バーでの勤務を経て2017年4月、CITADELをオープン。バーを通じて、新しい価値とライフスタイルの提案を日々追求している。



■ CITADEL(シタデル)について





100種類を超える自家製リキュール、様々な技法と創造力を用いて作るクラフトカクテル、そしてオリジナルのカクテルを販売するボトルショップとしての機能を持つ、他には無いスタイルのカクテルバー。福岡でいち早くコーヒーカクテルに取り組んだバーとしても知られる。

ボトルドカクテル等、オリジナル製品の開発・販売をする飲料ブランド【CITADEL BEVERAGES 】、

福岡、CITADELと縁のあるアーティストとタッグを組みオリジナル楽曲を発信する音楽レーベル【CITADEL MUSIC】等、バーを通じて新しい価値とライフスタイルを追求し、福岡から世界に発信している。





■ 齋藤功(さいとう つとむ)氏について





18歳の時に大学進学の為上京。アルバイトとして東京立川のbarに勤務。ウイスキーの奥深さと面白さに魅了され、大学卒業と共に単身スコットランドを目指す。その後、オーストラリア、マレーシアにて海外のバーカルチャーを身近で体感しながらバーテンダーとして研鑽を積む。2020年、地元福岡にてspeakeasyスタイルのBar Laffiteをオープン。

既存のルールに縛られず、自由な発想と技法で福岡から世界を目指す。











■ BAR Laffite(バーラフィット)について





博多中洲で1番古く1番小さい通り”人形小路”にあるバー。

アメリカ禁酒法時代のもぐり酒場をコンセプトにしたspeak easyスタイルの当店は、ハーブやスパイスをインフュージョンした自家製スピリッツや自家製ビターズ を用いて馴染みのあるクラシックカクテルに他にはない、遊び心やエッセンスを加えたカクテルを楽しむことができる。

フレグランスオイルやアパレルブランド、アクセサリーなどアーティストとのタッグ商品の販売など様々なコンテンツも展開中な肩肘張らない気さくな酒場。



■ 提供カクテル



○ HAKATA SALT LEMON SOUR(博多の塩レモンサワー)by YOSHIMITSU OBARA

定番レモンサワーをCITADEL風に解釈。シンプルで複雑な味わいが楽しめます。

材料:伯方の塩を漬けたJin40、サンコスメ、レモン、バジル、炭酸水、レモンオリーブオイル





○ ESPRESSO MARTINI(エスプレッソマティーニ)by YOSHIMITSU OBARA

CITADELと言えばエスプレッソマティーニ。イベントごとにレシピを変えた看板カクテルです。

材料:ほうじ茶を漬けたサンコスメ、エスプレッソ、バナナ、自家製ジンジャーシロップ、黒蜜



○ MIDDLE EAST COLLINS(ミドルイーストコリンズ)by TSUTOMU SAITOH

中東のスパイスであるブラックレモンと自家製ビターズを使った、夏にピッタリなオリエンタルなレモンスカッシュです。

材料:ブラックレモンを漬けたJIn40、アーモンド、レモン、白檀、炭酸水



○BACK OR FRONT, FRONT OR BACK(裏か表か、表か裏か) by TSUTOMU SAITOH

パッションフルーツやマンゴーのような香りがある「ティムールペッパー」使ったカクテルです。ほろ苦い甘さと、サッパリした余韻が残ります。

材料:ティムールペッパーエックスバイグレンモーレンジ、アプリコット、ベルベットファレナム、クランベリー、ビターズ



以上4種を含む計8種類を提供予定。カクテルはなくなり次第終了です。



開催場所「THE HISAKA」について







「クラフトジンのテーマパーク」をコンセプトに掲げ2023年リニューアルオープン。

日光が気持ち良く照らす入口の「TASTING ROOM」は200種以上のジンが専門的に楽しめるバーです。ジンも購入できる酒屋を併せており、誰もが気軽に入ることができます。店内にある隠し扉を開けると雰囲気は一転し、クラフトジンを使ったシグネチャーカクテルをはじめ、今のトレンドがわかる蒸留酒や薬草酒、ノンアルコールカクテルが楽しめます。古くから”学生の街”といわれてきた高田馬場ですが、近年ではアクセスの良さから単身で住むサラリーマンや若い夫婦、何十年も住んでいる老若男女まで様々です。さらには、日本語学校や大学も多いことから海外留学生も多数見かけるグローバルな街となっています。

2023年6月マガジンハウス「BRUTUS」の東京ネクストバー4選に選出。



■ 店舗情報

店名:THE HISAKA(ザ ヒサカ)

場所:東京都豊島区高田3丁目8番5号セントラルワセダ1階

電話番号:03-4364-9683

最寄駅:JR山手線高田馬場駅徒歩3分、東京メトロ東西線高田馬場駅徒歩3分

お支払い方法:キャッシュレス決済のみ(各種支払い対応)

ホームページ https://bar-hisaka.jp/

Instagram https://www.instagram.com/the.hisaka/

X(Twitter) https://twitter.com/Barhisaka

Facebook https://www.facebook.com/barhisaka



■ THE HISAKA 小倉 広康(おぐら ひろやす)氏





1992年岐阜県揖斐川町(旧久瀬村)生まれ。

株式会社Village K代表取締役。21歳からバーテンダーの世界に入り、27歳で自身のお店「Bar hisaka」を創業。

僅か2年で坪月商40万を超える人気店を作り、2023年2月に新店舗「THE HISAKA」を移転オープン。クラフトジンを広く認知される為に、「BAR」と「自治体」を組み合わせたイベントや、様々な業種とコラボ企画、ジンカクテルの開発なども行っている。国内外でゲストバーテンダー業務やクラフトジンの詰め替え販売を展開するなど広く活動している。







【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Village K

担当:小倉

[TEL] 03-4363-9683

[MAIL] bar.hisaka@gmail.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-20:16)