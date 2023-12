[voco大阪セントラル]

voco大阪セントラル(所在地:大阪府大阪市西区京町堀1-7-1、総支配人:宍倉大地)では、「voco」の名前の由来となるラテン語「呼び集める」の名のとおり、人々を呼び寄せ、豊かな時間をハッピーに過ごしていただけるよう、華やかなイルミネーションとクリスマスデコレーションを開始しました。

2023年5月にオープンし、初めてのフェスティブシーズンを迎えたvoco大阪セントラルは、象徴的な鮮やかなイエローの光でホテルを照らし、訪れるゲストを温かな雰囲気で迎え入れています。素敵なひとときをお楽しみいただけるよう、クリスマス、および年末年始の特別なメニューやイベントもご用意し、おもいがけない特別な体験を提供します。

















ダイニングエクスペリエンス



















クリスマス ディナーコース 2023





13,000円(税サ込)/ おひとりさま

2023年12月22日(金)、25日(月)5:30.P.M.~10:00P.M.(ラストオーダー9:00P.M.)

2023年12月23日(土)、24日(日)2部制 5:00P.M.~7:00P.M. / 8:00P.M.~10:00P.M.



クリスマス限定のディナーコース グラスシャンパン付き

シェフ厳選の食材を使用した特別なディナーコースで、至福の時間を演出します。



~Menu~

■ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット

■鴨のリエット 黒胡椒のサブレ フォアグラの燻製

■サーモンマリネのタルタル アボカド イクラ キヌア レモンの泡

■自家製手打ちパスタパッパルデッレ オマール海老のグリル 菜の花

■和牛サーロイングリル スイスチャード 淡路島玉葱のグラタン 柚子

■モンブラン・ホワイトツリー

■コーヒー又は紅茶



クリスマス Private Roomパッケージ





25,000円(税サ込)/ おひとりさま

1日1組限定4名さまより承ります。

2023年12月22日(金)~ 25日(月)

シャンパン 、ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンクのフリーフロー、個室利用料込

エグゼクティブシェフ、アルドのスペシャリテを個室にて提供いたします。



~Menu~

■ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット

■マグロのマリネ 山芋 コラトゥーラ アボカド トリコロール仕立て キャビア ゆず

■ブッラータ ウニ マスタードリーフ 炭塩 グリッシーニ

■ポルチーニのスープ カプチーノ風 スモークしたフォアグラ

■オリキエッテ グリルドロブスター 菜の花 イタリアンボッタルガ

■和牛ほほ肉のブレゼ 黒キャベツ ホワイトポレンタ

■フォンダンショコラ

■コーヒー又は紅茶





クリスマス ランチコース





2023年12月22日(金)~25日(月)11:30.A.M.~3:00P.M.(ラストオーダー2:00P.M.)

6,000円(税サ込)/おひとりさま

三段に重ねられた華やかな前菜から始まり、メインディッシュではリンゴ和牛と信州米豚のハンバーグをお楽しみいただけます。



~Menu~

■前菜

・ グリル野菜(パプリカ、カボチャ、ヤングコーン、金時人参、カブ、トレビス、さつまいも)

・ 鯛の昆布締めカルパッチョ仕立て

・ グリッシーニのロリポップ、フリッタータ、アボカドタルト、生ハムフルーツ

・ 自家製リコッタチーズ、アーティチョークオイル漬け

■リンゴ和牛と信州米豚のハンバーグ、スカモルツァチーズ、淡路玉葱、トマト、ポーチドエッグベネディクト

■モンブラン・ホワイトツリー

■コーヒー又は紅茶



voco大阪セントラルのクリスマスケーキ





・スモールサイズ:店内、ならびにテイクアウトで提供中。(2023年12月25日(月)まで)

・ホールケーキ:テイクアウト専用 1日5個限定(受け渡し日: 12月22日(金)~25日(月)

2日前までにご予約をお願いします。

















■Woody (ウッディー)

クリスマスの伝統的なケーキ、ブッシュドノエルを大胆にアレンジ。切り株のスタイルで、2種の異なるチョコレートをブレンドし、贅沢な口どけと深い味わいをお楽しみいただけます。



・スモールサイズ:LOKAL HOUSEでのご提供、またはテイクアウト 1,500円(税サ込)

・ホールケーキ(高さ16センチ×直径18センチ)テイクアウト専用 8,000円(税込)



■Snowy(スノーウィー)

層になった生クリームを木に見立てたデザインで、苺、生クリーム、スポンジが何層にもなっていて、一口ごとに異なる味わいを楽しめます。



・スモールサイズ:LOKAL HOUSEでのご提供、またはテイクアウト 1,500円(税サ込)

・ホールケーキ(高さ16センチ×直径18センチ)テイクアウト専用 7,000円(税込)





クリスマス インルームサービス (宿泊者限定)





6,000円(税サ込)/ おひとりさま

ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット & 前菜、もしくは フルーツ盛り合わせ



年越しそば(限定50色)ご予約優先







1,500円(税サ込)/おひとりさま / 当日17時までの事前予約は200円Off

2023年12月31日(大晦日)9:00P.M.~11:00 P.M. (10:45P.M. ラストオーダー)

お揚げ、かまぼこ、刻み葱をトッピングしたきつねそばをカフェ&バーエリアで提供いたします。ご宿泊者さまに限らず、どうぞどなたさまもご予約ください。



ニューイヤーランチブッフェ







6,500円(税サ込)/おひとりさま、ソフトドリンク含む

2024年1月1日(元日)~1月3日(水)

2部制 11:30A.M.~1:00P.M./ 1:30P.M.~3:00P.M.

グリル&ローストビーフのカービングなど、約40種の美味しい料理をご用意し、楽しいひとときを演出します。



ニューイヤーディナー







7,500円(税サ込)/おひとりさま

ドリンクフリーフロー(飲み放題プラン)+2,500円(税サ込)/おひとりさま

2024年1月1日(元日)~1月3日(水)

5:30P.M.~9:00P.M. (ラストオーダー 8:00P.M.)

メイン料理は、国産牛グリルステーキ、グリルチキン、グリルサーモンなど、複数のグリル料理からお選びいただけます。また、ブッフェテーブルに並ぶ、見た目にも鮮やかな前菜、サラダ、デザート、おせち料理を含む30種以上の料理をお好きなだけお召し上がりいただけます。お子さま向けの特別メニューもご用意しており、ご家族でのご利用にも最適です。



イベント



ふるまい酒 先着100杯







2024年1月1日(元旦)10:00A.M.~11:30A.M.

ロビーにて樽酒を提供させていただきます。ご宿泊者さまに限らず、どうぞどなたさまもお立ち寄りください。1662年創業、灘五郷のひとつ、西宮郷の清酒「白鹿 HAKUSHIKA」のお酒をご用意いたします。

※20歳未満、お車を運転される方にはご提供できませんのであらかじめご了承ください。

※レストランメニューやイベント情報は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



voco大阪セントラルについて

2018年に誕生したvocoは、IHGホテルズ&リゾーツのなかでも急成長しているホテルブランドで、今年3月にはグローバルで100軒目の契約締結を果たした、世界中から注目されているホテルブランドです。vocoという名称は、ラテン語で「招待する」「呼び集める」を意味します。「ようこその気持ちを Come on in」「自分らしく過ごす時間 Me time」「その時にふさわしい一皿を voco life」をブランド体験として位置づけ、まるで慣れ親しんだ場所のような居心地の良いご滞在のなかに「おもいがけない特別」な体験をご提供いたします。





「LOKAL HOUSE(ローカルハウス)

京町堀の街を望む広々とした空間で、友達や大切な人たちと集まり、シェアしながら楽しめる大皿料理を中心にウェスタングリル料理を提供しています。南イタリア・プーリアの豚肉料理と組み合わせたエグゼクティブシェフ、アルド・キロイロによるシグネチャーメニュー「“ボンベッテ"トリュフリゾット」や、「“焚火の宴卓” NZ産仔羊のラムラック7種のソース」など、シェフたちのクリエイティブかつ遊び心溢れる料理が楽しめます。オープンキッチンならではの調理音や香りも五感を刺激し、暖かい雰囲気の中で直感的で刺激的なダイニング体験をお楽しみください。

Webサイト: https://www.lokalhouse.jp/









ホテル概要

正式名称: voco大阪セントラル

総支配人:宍倉大地

開業日: 2023年5月30日(火)

所在地:〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-7-1

電話番号: 06-6445-1100(代表)

アクセス:Osaka Metro四ツ橋線 「肥後橋駅」7番出入口より徒歩3分

Osaka Metro四ツ橋・御堂筋・中央線「本町駅」28番出入口より徒歩5分

Osaka Metro御堂筋線 「淀屋橋駅」13番出入口より徒歩5分

公式サイト: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/osaka/osakn/hoteldetail

Instagram : https://www.instagram.com/voco_osaka_central/





vocoについて:

vocoは、世界最大級のホテルマネージメントグループの信頼性とホテル独自の個性との両方の魅力を併せ持ち、お客様に確かなプレミアム体験をご提供します。vocoとは、ラテン語で「招待する」や「呼び集める」を意味し、気が利いて、堅苦しくなく、チャーミングなブランドの特徴を表しています。vocoの信頼ある独創性は、上質なアメニティからゆったり広いベッドまで、思い出に残る瞬間と高品質なタッチとを組み合わせています。迅速なチェックインでお客様を温かくお迎えし、くつろぎとリラックスに最適で快適なお部屋、そして人とのつながりや交流の機会を多く提供する活気あふれるバーやレストラン空間をご用意しています。 詳細およびご予約は、https://www.vocohotels.com/hotels/jp/ja/reservationをご覧ください。また、Facebook(www.facebook.com/vocohotels)、Instagram(www.instagram.com/vocohotels)でも情報を提供しています。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,900軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, Garnerホテルズ, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2023年6月30日現在、7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、13,000室超を展開しています。今後もホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などの開業を予定しているほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」を冠したリーガロイヤルホテル(大阪)ヴィニェット コレクションが誕生いたします。日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



IHGグローバルサイト: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: Apple App

IHGワンリワーズアプリ: Google Play store

IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.ihg.com/Japan



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/20-13:46)