[ジュピターテクノロジー株式会社]

ジュピターテクノロジー株式会社(本社:東京都府中市、代表取締役:石川 幸洋、以下 ジュピターテクノロジー)は、エンドポイントセキュリティ対策製品「Heimdal エンドポイントDNSセキュリティ」の販売を開始します。Heimdalセキュリティスイートの製品の一つであり、エンドポイントのインターネットアクセスをDNSレイヤーで保護する低価格クラウドサブスクリプションサービスです。





【Heimdalセキュリティスイート】とは





「Heimdalセキュリティスイート」は、デンマークHeimdal Security A/Gが提供するサイバーセキュリティ保護製品の包括的製品群です。デンマークは2020年国連電子政府調査で世界第1位であり、現在でも世界の政府IT化をリードする国の一つです。Heimdal セキュリティスイートは、Heimdalセキュリティプラットフォームで動作する多数の製品で構成されます。これらの製品はクラウド上のサブスクリプションサービスとして共通の単一エージェントでサポートされますが、ユーザーニーズにより単独製品として、あるいは複数製品の組み合わせとしても利用できます。

Heimdalセキュリティスイートはマルウェア追跡の技術支援によりFBI(米国連邦捜査局)から表彰され、ユーロポール(欧州刑事警察機構)、DOJ(米国司法省)とは共同作業をしております。Computing Security Awards 2021 のAI and Machine Learning-Based Security Solution of the Yearで1位を獲得、Network Computing Awards2021において、 Best-Cloud Delivered Solution of the Year at the Networking Computing Awards 2021でも1位を獲得しました。



◆ Heimdal セキュリティスイート

製品ページ:https://www.jtc-i.co.jp/product/heimdal/index.html















【Heimdal エンドポイントDNSセキュリティ】





インターネット利用の脅威の 91% は、DNS を利用した脆弱性の悪用に起因します。特にフィッシングとランサムウェア攻撃においては顕著です。Heimdal社は、真の DNS over HTTPS を製品に統合した世界初のベンダーであり、DNS パッケージの標準的な再ルーティングを超えて進化しています。 「HeimdalエンドポイントDNSセキュリティ」は、接続プロトコル、企業のサイバー認識ステータス、プロフィール、業界に関係なく、ハッカーに一切の隙を与えません。



独自の機械学習で計算された脅威インテリジェンスを通じて、DNS、HTTP、および HTTPS 通信を完全に制御し、従来のウイルス対策や脅威の検出から防御と追跡の態勢に移行できるようにします。企業ネットワークの内外で何が起こっているかを制御できるようになり、過去の脅威分析ソフトウェアへの依存や、追加のセキュリティ アナリストを採用する必要はありません。「Heimdal エンドポイントDNS セキュリティ」は、クラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) 機能によって強化されています。



TTPC (Threat To Process Correlation) で強化された本製品は、ユーザーにとっての真の脅威対抗ツールになり、セキュリティのクリティカルなポイントにマッピングできます。予測型DNSで強化された革新的な AI および MLアルゴリズムで、悪意のあるコンテンツに接続する前に、ドメインが悪意のあるものであることを予測します。高度なニューラル ネットワークと AI 言語分析により、前例のないレベルでインテリジェントな脅威予防を実現できます。



◆ Heimdal エンドポイントDNSセキュリティ

製品ページ:https://www.jtc-i.co.jp/product/heimdal/ds.html



【主な特徴・機能】

● 低価格クラウドサービス

10ライセンスから利用可能な低価格のクラウドサービスとして提供されるため、導入から運用開始までほとんど時間がかからず、導入障壁はほとんどありません

● 複数OSサポート

Desktop OSはWindowsおよびMacOS、Server OSはWindowsおよびLinuxをサポートします

● 認証ホスティング

ISO27001, SOC2認証ホスティング環境のため安心して利用可能です

● サブスクリプション

すべてのサービスは1年契約のサブスクリプションで提供されますので、サービスの開始、終了が手軽に行えます

● DarkLayerガード

独自の双方向トラフィックフィルタリングエンジンです。不正なネットワーク通信をブロックし、ゼロアワー攻撃、ランサムウェアC&C、次世代攻撃、そしてデータ漏洩の脅威を軽減します。画期的なTTPC技術で攻撃プロセスを特定し、エンドポイントにHIPS機能を提供します

● VectorN検知

エンドポイントとインターネットインフラの通信を追跡し、他製品で検知できないマルウェア脅威を検知し、マシントラフィックレイヤーでHIDS機能を提供します。機械学習を用いて侵害パターンを特定し、攻撃・侵害指標(IOA・IOC)を提供するので、あらゆるタイプ のエンドポイントセキュリティの強化に貢献します

● DNS over HTTPS (DoH)

すべてのDNSクエリをHTTPS暗号化セッション経由で送信することによりDNSトラフィックを暗号化した最初の製品です

● SIEM製品連携

LogpointやSplunk等の市場の有力SIEM製品と連携可能で、統合セキュリティ監視の機能を拡張します

● Heimdal他製品への拡張

Heimdalセキュリティスイートは共通ダッシュボード、共通エージェントを使用しており、必要な機能を容易に追加できます



















【価格例】

1年間サブスクリプション価格例です。









【ジュピターテクノロジーについて】

2001年創業以来、海外のログ管理、ネットワーク管理、セキュリティ製品の輸入・販売、及びシステム構築に特化した事業を展開。それら製品のローカライズやマニュアルの日本語化も数多く手がけ、優れた海外製品を多くの国内のお客様に提供しています。



▽ジュピターテクノロジー Webサイト

https://www.jtc-i.co.jp/index.php





■会社概要

商号 : ジュピターテクノロジー株式会社

代表者 : 代表取締役 石川 幸洋

所在地 : 〒183-0023 東京都府中市宮町一丁目40番地 KDX府中ビル6F

設立 : 2001年1月

事業内容 : システム製品販売(ログ、ネットワーク管理、セキュリティ製品)、システム構築事業

URL : https://www.jtc-i.co.jp/











