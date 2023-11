[レオン・ストラテジー株式会社]

レオン・ストラテジー株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:稲野 健夫、以下 レオン・ストラテジー)は、2023年11月10日、OpenAI DevDayにて発表された GPTs 機能を活用し、独自Chat GPTに補助金申請に関する相談・壁打ちができるGPTサービスを国内最速でリリースしました。







2023年11月6日、OpenAIはOpenAI DevDayで、新しいGPT-4 TurboモデルやAssistants API、マルチモーダル機能など、多数の新機能と改善を発表しました。これらは開発者がより高度なAIアプリケーションを構築することを容易にし、コストを削減することが目的です。特に注目されているのは、カスタマイズ可能、かつ一般向けに共有可能なGPTsの提供も開始したことです。



「新しいワクワクと挑戦を世界へ」をビジョンに掲げる当社は、補助金を活用して新たな事業や領域に取り組みたい中小企業を支援するため、対話型AI「ChatGPT」の活用を推進してまいります。



「補助金サポーター for GPTs 」の開発・リリース





そしてこの度、レオン・ストラテジーは、GPTsを活用して「補助金サポーター for GPTs(以下:本GPT)」を開発・リリースしました。主に、1.補助金のリサーチから2.具体的な活用事例の提案3.事業計画書の作成支援を行ってくれる独自Chat GPTです。



将来的に補助金申請代行サービスに破壊的イノベーションを起こし、業界サービスのさらなる改善と発展に貢献するサービスとして、今後もさらなる改善や拡充を図ってまいります。



「補助金サポーター for GPTs 」は以下のURLをクリックすると利用できます。

https://chat.openai.com/g/g-9BQnnWENJ-bu-zhu-jin-sapota



本GPTを使って実現できること





1.補助金のリサーチ:

新型コロナウイルス以降、国や自治体による補助金予算が拡充された結果、現在ではものづくり補助金や事業再構築補助金、小規模持続化補助金、IT導入補助金など、数多くの補助金制度が設けられています。本業が忙しい中小企業の経営者にとって、補助金情報をリサーチすること自体が大きな負担となっています。そこで、本GPTとの対話を通して、自社に最適な補助金を知ることができます。



2.具体的な活用事例の提案:

補助金にはそれぞれ申請要件や対象経費、補助上限、補助率など、類型ごとに満たすべき要件が設けられています。本GPTでは、使いたい対象経費や事業概要、業種・業態を入力すると、過去の採択事例を遡って、補助金ごとの具体的な活用事例を提案してくれるサービスです。初めての補助金申請で何から確認すべきか分からない経営者に対して、安心して補助金申請を進めることができます。



3.事業計画書の作成アシスタント:

補助金に採択されるには、補助事業の目的や審査観点に沿った事業計画書を策定することが重要です。本GPTでは、補助金ごとの採択事例をインプットし、ユーザーに補助事業計画を提案してくれます。その結果、通常80時間ほど掛かる補助事業計画の作成の手間を半減し、企業の申請負担を減らします。



目指すは中小企業の補助金活用の促進





昨今の新型コロナウイルスや急速な円安による物価高騰の影響を受ける中小企業は67.3%と言われており、事業の構造改革及び新たな収益の柱となる新領域を模索は喫緊の課題です。補助金はそういった中小企業のチャレンジを応援する心強い味方となりますが、制度の活用率はもわずか6%、理解率は16.8%(中小企業庁調べ)に留まっているのが現状です。



本取り組みにより補助金活用のハードルを圧倒的に下げ、日本の99.7%を占める中小企業400万社の補助金の活用促進、そして中長期的な事業成長に繋げられる取り組みになることを目指しています。



Chat GPTについて





ChatGPTはOpenAIが2022年11月にサービスを開始した対話型AIモデルです。わずか2か月でアクティブユーザー数2億人を突破し、将来的に検索エンジンに代替される日が来るといわれています。ChatGPTはGPT-3.5と呼ばれる言語モデルをベースにしており、人間に近い自然な会話を生成することができるのが特徴です。RLHF (=Reinforcement Learning from Human Feedback/人間のフィードバックを用いた強化学習) により訓練されており、不正確な情報を出力しないように調整されています。



レオン・ストラテジーについて





レオン・ストラテジーは、2023年に「新しいワクワクと挑戦を世界へ」という明確なビジョンのもとに設立されました。我々は、未来をつくる経営者たちの夢やアイデアが、資金の課題や厳しい経営環境によって挫折しないように、全力でサポートします。そのための強固なパートナーシップを築き上げ、一緒に新たなチャレンジへと踏み出すことが、私たちの使命です。



代表者 :代表取締役 稲野 健夫

事業内容 :資金調達コンサルティング

ウェブサイト:https://www.leon-strategy.com

所在地 :東京都目黒区碑文谷六丁目1番22号



