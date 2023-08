[株式会社VEATM]

VEATM学生夏休み企画として、アンバサダーを募集します。多くの人にトレーニングの良さを伝えたい、自分自身の可能性を広げたい、フィットネスライフを幅広い年齢層に発信したい、そんな志を持つ学生を大募集!



株式会社VEATM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋本忠則)が展開するトレーニングウェアブランド「VEATM(ビートム)」は、2023年8月10日(木)~8月21日(月)期間、VEATM公式学生アンバサダーを募集します。







「VEATM」からはじめよう、VEATMで一歩前へ

「VEATM」は、”THE ONLY ONE WHO CAN BEAT ME IS ME.「自分に勝てるのは自分だけ」”をコンセプトにした、

着用が楽しみになるトレーニングウェアブランド。ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない方も、明日はカラダを動かしたくなるような、モチベーションの「きっかけ」を作るブランドです。

ABOUT VEATM:https://veatm.com/pages/aboutveatm



本企画のVEATMの思い

VEATMは、コンセプトにもある「より良いモノをより多くの人に届ける」一人でも多くの人がフィットネスを通じてカラダが変わっていくのはもちろん、自分と向き合うことで精神が研ぎ澄まされ成長していく進化を楽しんでいただきたいと思っています。

キャッチコピーである「VEATMからはじめようVEATMで一歩前へ」の通り、普段トレーニングをされている方もされていない方も含めて、幅広い年齢層の方に着用いただくことでモチベーションのきっかけを作れるよう活動をしています。



この度、多くの人にトレーニングの良さを伝えたい、自分自身の可能性を広げたい、フィットネスライフを幅広い年齢層に発信したい、そんな志を持つ学生を学生アンバサダーとして募集する夏休み企画を実施します。

企画を通し、学生の「トレーニング脳」を刺激し「トレーニングの可能性」を広げるとともに、ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない人にも、学生という若い世代の姿を発信し、より皆様のフィットネスライフを豊かにいたします。学生の皆様、夏休みの思い出をVEATMと一緒に作りませんか。





VEATM公式学生アンバサダーの募集はブランド初!!

今回は、VEATM公式学生アンバサダーとして18歳~23歳未満、国内にお住まいの男性をアンバサダーとして募集します。選ばれた方には、VEATMと共にフィットネスライフを盛り上げ、一緒に成長する仲間となっていただきます。

また、最終選考まで選ばれた方には、VEATMから毎月の新作商品提供、VEATMモデルとしての撮影、現役IFBBプロとのトレーニング体験等、様々なプレゼントを用意しております。VEATM公式学生アンバサダーに寄り添い支援させていただきます。



応募に関して

1.SNS公開アカウントの方(非公開、限定公開はNG)

2.日本国内にお住まいの男性で18歳~23歳未満

3.メールにてご連絡が可能で氏名や住所を正確にご提供いただける方

4.メインアカウントでの投稿いただける方

5.応募者自身が、アンバサダーとして任命された場合の活動期間中、自らの意思でアンバサダーとして自由に活動できる方をしていただける方(所属事務所やエージェンシーその他第三者の管理下になく、アンバサダーとして投稿するコンテンツのすべてを制限なく当社に譲渡または使用許諾できる方)

6.9月2日(土)13:00~16:00 東京エリアで撮影可能な方



選考方法に関して

1.VEATM公式Instagramのフォロー&投稿いいね!

2.DMにて選考希望の旨をVEATMに連絡

・Googlefoamの回答必須(DMをいただいた方に連絡差し上げます)

・自己PR(写真や動画等)の提出※形式は問いません

3.一次選考を通過された方のみVEATMよりご連絡

※Googlefoamの回答や自己PRを見て選考させていただきます

4.二次選考はVEATMインフルエンサーによるオンライン面談

※カジュアルな面談30分、質疑応答に対応いただきます

5.二次選考の合否に関わらずVEATMより連絡を差し上げます

6.選考を通過された方は、今一度オンラインにて連絡を差し上げます

・活動内容の注意事項案内

・禁止事項や個人情報の取り扱い案内

・VEATMモデルとしての撮影日程スケジューリング等



選考期間

1.2023年8月10日(木)~8月21日(月)※応募と一次選考

2.2023年8月22日(火)~8月25日(金)※二次選考

3.2023年8月26日(土)~8月28日(月)※合否連絡

4.2023年9月2日(土)13:00~16:00 東京エリアにて撮影



会社概要

会社名 :株式会社VEATM

設立 :2022年11月7日

代表者 :代表取締役 橋本忠則

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-7 エルム青山3F

事業内容 :フィットネスアパレルブランド

資本金 :1,000万円



