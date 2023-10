[チエルコミュニケーションブリッジ株式会社]

eラーニングシステム「GLEXA(グレクサ)https://glexa.jp/」の開発・販売を行うチエルコミュニケーションブリッジ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:関浩二朗、以下「チエルCB」)は、2023年10月25日(水)~27日(金)に幕張メッセで開催されます「Japan IT Weekクラウド業務改革EXPO秋」に出展いたします。









チエルCBは、自社独自の教育コンテンツをオンライン化するためのeラーニングシステム「GLEXA(グレクサ)for エンタープライズ / https://glexa.jp/」を開発・提供しています。今回、「Japan IT Week クラウド業務改革EXPO秋」に出展し、「GLEXA(グレクサ)for エンタープライズ / https://glexa.jp/」の機能や現場での活用方法などを担当者が実践デモを交えて詳しくご紹介いたします。









【最新機能のご紹介】

近日公開予定の大手グループウェアとのスケジュール自動連携機能をご紹介いたします。これまでよりも研修受講や課題提出のスケジュール調整が簡単に行える便利な機能です!



【OEM】

チエルCBでは現在、GLEXAのOEM提供の取り組みも積極的に行なっております。GLEXAエンジンをベースとしたオーダーメイド開発で、社内教育用はもちろんのこと、貴社の事業利用にもピッタリなシステム開発をご提案いたします。まずは簡単なご相談だけでも受け付けておりますので、ぜひブースにお立ち寄りください。



【展示会概要】

Japan IT Weekは、IT分野を幅広く網羅する11の専門展から構成されている下半期最大のIT展示会で、「クラウド業務改革EXPO秋」は社内のDX化・業務改革を推進する専門展です。

展示会名:第14回クラウド業務改革EXPO秋

会期:2023年10月25日(水)~27日(金)10:00-18:00(最終日のみ17:00まで)



会場:幕張メッセ

小間番号:6ホール<38-46>





アクセス:JR京葉線「海浜幕張駅」から徒歩約5分

参加費:無料(要事前登録)



・入場方法

入場には事前登録(無料)が必須です。こちらのリンクよりご登録いただき、完了後に展示会場への入場用バッジが発行されます。

【事前登録URL】

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/visit.html



【Japan IT Week第14回クラウド業務改革EXPO秋】

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html



【会社概要】

会社名:チエルコミュニケーションブリッジ株式会社

代表者:代表取締役 関浩二朗

本 社 :東京都千代田区麹町1-7-2 相互半蔵門ビルディング4階

TEL :03-3265-4071

合併日:2023年7月1日

資本金:25百万円

事 業 :進路支援事業、ICTソリューション事業

ホームページ:https://chieru-cb.co.jp/



■GLEXA(グレクサ)について

https://lp.glexa.jp/



【本件に関するお問い合わせ】

会社名:チエルコミュニケーションブリッジ株式会社

担当部署:ソリューション事業部マーケティング課

TEL:【札幌ラボ】011-252-0120

FAX:【札幌ラボ】011-252-0121

E-Mail:press@chieru-cb.co.jp



チエルコミュニケーションブリッジ株式会社のプレスリリース一覧:

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/114532



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-20:40)