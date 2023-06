[株式会社KTSホスピタリティ 掛川グランドホテル]

掛川グランドホテルの7月期間限定イベントをご紹介します。



株式会社KTSホスピタリティ(代表取締役:山下智司)、掛川グランドホテル(〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲1-3-1 総支配人:奥山覚士)では、7月季節限定イベントを開催します。

掛川のシンボルホテルとして、宿泊・レストラン・ウェディング・宴会を手掛けるフルサービスホテルのイベントをお楽しみください。





■ 掛川グランドホテル 特別イベント:暑い夏にビールで乾杯!ビア・パーティー開催します





掛川グランドホテルでは、今年ビア・パーティーを開催します。



コロナ禍も明けた2023年の夏は、ビールを片手に楽しい仲間と共に夏を楽しみましょう。



レストラン券などが当たる抽選会もあり!



熱気溢れる夏のビア・パーティーで美味しいビールと笑顔でお待ちしております。



開催期間:2023/7/21(金)~2023/7/23(日)

(受付 18:30)19:00 ~ 21:00

・フリードリンク & フリーフード

・お一人様一律:6,000円(税込)

※ 未成年者へのアルコールのご提供は致しかねます。

・会場:掛川グランドホテル 1F(CHADOKORO)









■ カジュアルダイニングレストラン THE CHADOKORO:期間限定「冷製パスタランチ」



掛川グランドホテルの『カジュアルダイニングレストラン THE CHADOKORO』では、

期間限定で「冷製パスタランチ」をご提供致します。







静岡県産アメーラトマト・掛川産不知火・タスマニアサーモン・いくら等

夏を詰め込んだ、さわやかな冷製パスタです。

彩り豊かな野菜のクランチ感とパスタのもちもち食感が絶妙にマッチして、ヘルシーでありながら満足感のある一皿となっています。

お好みでさっぱりとしたキュウリのクーリ(ソース)を途中でかけて味の変化をお楽しみください。



【セットメニュー内容】

・メイン(冷製パスタ)・・・・トマトとサーモンの冷製パスタ ガスパッチョ風

・かぼちゃのポタージュスープ

・グラタン・・・白なすラクレットチーズ焼き

期間限定冷製パスタランチ 2,000円(税込)

※カフェセット(デザート・ドリンク+550円)



■ カジュアルダイニングレストラン THE CHADOKORO:期間限定ウエルカムドリンク







7月~8月までの『期間限定ウエルカムドリンク』に水出し掛川茶をご提供いたします。

※ 現在ご提供している4種類のお茶もご希望ありましたら、ご提供いたします。



■ カジュアルダイニングレストラン THE CHADOKORO:CHABATAKEプリン



THE CHADOKOROにて5月よりご提供しております『掛川茶プリン』がリニューアルしました





大変好評を頂いている「不知火ペースト」を使用し、柑橘系のエッセンスを加えました。

濃厚な掛川茶プリンと不知火のマリアージュは、当店大人気スイーツ『CHABATAKE』を彷彿とさせます。



CHABATAKEプリン 550円(税込)



■ ラーメン店 麺 刘(メンリュウ):スパイシーな夏麺登場



・冷やし担担麺





ラー油の香りと、胡麻の香り。人気商品である担担麺が、夏は冷たくなって期間限定で登場。

辛さと冷たさが見事に融合した旨さは、口の中に豊かな香りでいっぱいに満たします。



冷やし担担麺 販売価格:1,200円 (税込)



・掛川冷麺





のどごしツルリと色鮮やか、翡翠色の麺は地元掛川茶を練り込んだ特製麺です。

ツルッとした食感が特徴で、歯ごたえも楽しめます。スープの味は醤油系で、甘めのタレ。さっぱりとした酸味と風味豊かな調味料が絶妙に調和しています。

小皿のマヨネーズ・辛子・紅しょうがをお好みでどうぞ。

(通常の中華麺にも変更可能です。)



掛川冷麺 販売価格:1,250円 (税込)



・酸辣湯麺





酢の酸味とラー油の辛味のバランス。あんかけのスープと麺の絡み。

痺れる辛さと酸味の絶妙なバランスが、夏の食欲を刺激し、スパイスを求める方にとっての至福のひと時を提供してくれるでしょう。

トッピングのパリッと揚げたジャガイモの食感をお楽しみ下さい。



酸辣湯麺 販売価格:1,250円 (税込)



・揚げ餃子





大変多くお客様からのご要望を頂き、餃子を新たに販売開始します。

外側はパリッとした食感で、噛むたびに香ばしい香りが広がります。一方、中にはジューシーな肉や野菜の具材がギュッと詰まっており、一口噛みしめると旨味が口いっぱいに広がります。



揚げ餃子(6個) 販売価格:550円 (税込)

ランチ餃子(3個) 販売価格:250円 (税込)(ランチのみ)



・杏仁豆腐



今までもご提供しておりました『杏仁豆腐』がリニューアルしました。

滑らかな口どけと優しい甘さが心を満たす『杏仁豆腐』が出来上がりました。



杏仁豆腐 販売価格:250円 (税込)



・レモンゼリー



レモンの風味とジューシーさが凝縮されたデザートです。透明なゼリーには、新鮮なレモン果汁がたっぷりと使用されており、口に入れるとレモンの爽やかな酸味が広がります。

中華料理を食べた後のお口のリセットに最適です。



レモンゼリー 販売価格:250円 (税込)



・ごま団子



もちもちとした食感が特徴で、ほどよい弾力が楽しめます。1度食べると、そのもちもちとした食感が忘れられず、何度も手が伸びてしまいます。

中身の餡にも、ごま油が練り込まれており一層風味を引き立てています。



ごま団子 販売価格:250円 (税込)





【交通アクセス】

JR掛川駅南口徒歩1分

・名古屋駅から「新幹線こだま」60分

・東京駅から「新幹線こだま」100分

東名高速道路「掛川インター」から車で5分

・名古屋方面から東名高速道路にて80分

・東京方面から東名高速道路にて3時間



掛川グランドホテル【THE CHADOKORO 営業時間】

・ランチ11:00~14:30(ラストオーダー13:30)

・カフェ14:30~17:00

・ディナー17:00~21:00(ラストオーダー20:00)

*上記、初夏の不知火フェア 期間限定ココットランチは『ランチタイム』でのご提供となります。

*水曜定休

*土日はウェディングによりレストラン営業をお休みいただく場合がございます。



掛川グランドホテル【麺 刘 営業時間】

・ランチ11:00~14:00(ラストオーダー13:30)

・ディナー17:00~21:00(ラストオーダー20:00)

*月・火曜定休

*ウェディングによりレストラン営業をお休みいただく場合がございます。



レストラン(THE CHADOKORO)のご予約は、お電話またはWEBからご予約下さい。

ご予約電話番号:0537-23-3333

WEB予約は、『こちら』からお願いいたします。

https://www.tablecheck.com/shops/kakegawa-grand-hotel-kakegawa/reserve



【所在地】

〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲1-3-1

株式会社KTSホスピタリティ 掛川グランドホテル

TEL.0537-23-3333(代表)

(ホームページ)

https://www.kakegawagh.com/

(ホテル Instagram)

https://www.instagram.com/_kakegawagh_/

(ウェディング Instagram)

https://www.instagram.com/kakegawa.gh/

(ラーメン屋 麺 刘 Instagram)

https://www.instagram.com/_.kakegawagh._/



