[DreamHack Japan実行委員会]

<音楽LIVE> 「ano」「APOKI」、ホロライブ所属の「角巻わため」「獅白ぼたん」が出演決定! <Game> ゲームタイトルでは「Identity V 第五人格」のステージ企画や、「リーグ・オブ・レジェンド」の『LJL 2023 Scouting Grounds』決勝ステージが実施決定!さらに、BYOCエリアでは「FALL GUYS」の企画大会の実施も!





DreamHack Japan 実行委員会は、2023年5月13日(土)・14日(日)に幕張メッセで開催されるEsportsをはじめ、音楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展示などを複合的に展開するエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて、新たに追加となる音楽LIVEアーティスト、ゲームステージ企画、およびBYOCエリアの追加情報を解禁します。











<Live Area> 新たに「ano」 「APOKI」 「角巻わため」 「獅白ぼたん」の出演が決定!



<Live Area>では、2日間に渡って多数のアーティストが登場し、圧倒的なクオリティのステージライブでDreamHackの音楽体験をお届けします。今回「ano」「APOKI」のほか、ホロライブ所属の「角巻わため」「獅白ぼたん」の追加出演が決定。ゲームと音楽によるエンタテインメント体験を更に盛り上げます。







ano

若い世代の女性を中心に人気を誇る「あの」。2020 年9月より「ano」名義でのソロ音楽活動を開始。 2022年4月メジャーデビュー。 同年10月TVアニメ『チェンソーマン』エンディング・ テーマに「ちゅ、多様性。」が大ヒット。 自身を中心 に組んだバンド「 I’s 」 も活動中。 音楽活動だけに 留まらずタレント、女優、モデルとマルチに活動。







APOKI

「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」で、韓国初、そしてNo.1のバーチャルK-POPアーティスト。2019年2月よりYouTube、TikTokを中心にK-POPやグローバルヒット曲のダンス・歌カバーで注目を集め、世界中のSNS総フォロワー数は480万人を超える。2021年2月 「Get It Out」でデビュー。以降、オリジナル曲をリリースし、愛らしいルックス、抜群のファッションセンス、そして圧倒的な歌唱力とキレの良いパフォーマンスでグローバルな人気を獲得。2022年8月には米国のレジェンド・ラッパー E-40 を迎えた「West Swing feat.E-40」をリリース。韓国・日本・北米を中心にスマッシュヒットとなった。2023年2月27日リリース「Mood V5」のミュージック・ビデオでは、ソニー・ホンダモビリティの新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」のプロトタイプがいち早く登場したことで注目が集まっている。







角巻わため

歌が好きで歌動画をあげたり、毎週「わためぇ Night Fever!!」という歌枠を続けたりしていく内に、いつか武道館に立ちたいという目標が生まれた。 わための十八番「つのまきじゃんけん」も要チェックだ!



https://hololive.hololivepro.com/talents/tsunomaki-watame/



獅白ぼたん

見た目とは裏腹にぐうたらした性格のホワイトライオン。

基本めんどくさがり屋だが、一度決めた事はやり通す誠実な一面もある。

好きな言葉は「採算度外視」。ギャングタウンちほー出身、ゲームプレイはわりと効率厨。強力な回復アイテムは最後まで残すタイプ。



https://hololive.hololivepro.com/talents/shishiro-botan/





<Activity Area:STAGE L> 『LJL 2023 Scounting Grounds』決勝のオフライン開催が決定!









将来LJLプロ選手として活躍する人材の更なる発掘及び育成を目的とした「LJL 2023 Scouting Grounds」が今年も開催決定。一般応募から選考された20名の選手から構成される4チームがオンライン予選を経て、 DreamHack Japan 2023 のステージでオフライン決勝に出場します。準決勝ではBo1対戦形式、決勝ではBo3対戦形式で試合を行います。



次世代のLJLスター選手を目指す若手選手達が、仲間と力を合わせて観客の前で歓声を浴びながらプレイする姿をぜひ応援ください!



Scouting Grounds について

「Scouting Grounds」では将来有望な候補生をLJLチームに紹介する場を用意することで、新たなプロ選手の発掘につなげます。Scouting Grounds 参加候補生はLJLプロチームのコーチから直接フィードバックを受け、リーグ形式の選考会(試合)を行います。実際のプロシーンの疑似体験をしてもらうことで、将来自身がプロ選手として活躍するイメージをより確かなものにしていただけると考えています。



■イベント概要

・大会名称:LJL 2023 Scouting Grounds

・開催日程:2023年5月14日(日)

・開催場所:STAGE L -ACTIVITY AREA-



■対戦形式

出場チーム:LJL 2023 Scouting Groundsに選考された4チーム(20名)

※将来LJLでプロ選手を目指す16歳以上~25歳までの選手

試合形式:準決勝 Bo1形式、決勝Bo3形式



■参加募集について

参加者募集期間:3月31日(金)~ 4月10日(金)

LJL 2023 Scouting Grounds への参加は以下のページの募集要項をご確認ください

https://watch.lolesports.com/article/ljl-2023-scouting-grounds/blt8b4d836fab65d6b1



■予選について

オンライン予選は4月22日~30日までの期間で行われ、Bo1形式のトリプルラウンドロビンのリーグ戦を実施。オンライン予選の結果をもとに各チームがブラケットに振り分けられ、準決勝(Bo1形式)、決勝(Bo3形式)の試合を行います。



LJL 2023 Scouting Grounds に関してのお問い合わせは、LJL公式Twitterに直接お問い合わせ下さい。





<Activity Area:STAGE L> 「Identity V 第五人格」のステージ企画実施が決定!











さらに、ステージ企画に「Identity V 第五人格」が参戦!詳細なステージ企画については後日お知らせいたしますので、ぜひご期待ください。



Identity V 第五人格

『Identity V 第五人格』(アイデンティティファイブ だいごじんかく)は、中国のNetEase Gamesが開発・運営する基本プレイ無料の非対称対戦ゲームです。



本作は追う側であるハンターと、逃れる側であるサバイバーをプレイヤーが選択し試合を行う4vs1の非対称型マルチプレイゲームです。各キャラクターには固有の能力があり、それらを駆使しハンターはできるだけ多くのサバイバーを脱落させることを目標に、サバイバーはハンターに捕まらないように立ち回り、マップに点在する5つの暗号機を解読し、ゲートから脱出することを目標にプレーを行います。





<BYOC> 大人気ゲーム「FALL GUYS」の企画大会の実施が決定!











BYOCエリアでは、パーティロワイヤルゲーム「FALL GUYS」の取り扱いが決定しました。2日間のイベント期間中において、DreamHack Japan主催による大会も開催いたします。



大会概要

使用モード:カスタムマッチ

大会フォーマット:勝利回数によって賞品

登録人数: 1名~可

登録方法: 1.DreamHack Japan公式Discordに参加 (https://discord.gg/dreamhack)

2.Discord内の「byoc-fallguys」のチャンネルで登録方法をチェック



実施日:5月13日、5月14日

賞品:合計勝利数上位者に豪華 DreamHack公式グッズをプレゼント!



※実施日、時間は参加者数によって変動する場合がございます。

※参加者が規定数に満たなかった場合、大会が開催されない場合がございます。



Fall Guys

『Fall Guys』は無料の、クロスプラットフォーム、大規模なマルチプレイヤー、パーティーロイヤルゲーム。最後に残った1人が幸運な勝者になるまで、挑戦者であるプレイヤーたちが、どんどん混乱を増していく途方も無い障害物コースのラウンドの数々で競い合う!





<BYOC> 6つの大人気タイトルでDreamHack Japan主催大会を開催予定!











BYOCでは、「リーグ・オブ・レジェンド」「VALORANT」「フォートナイト」「OVERWATCH 2」「ファイナルファンタジーXIV」「FALL GUYS」の6つの大人気タイトルにおいて、DreamHack Japanの主催による大会開催を予定しています。



BYOCの詳細は公式Discordサーバーでも発信してまいりますので、ぜひご参加ください。

URL: https://discord.gg/dreamhack





第2弾先行チケット販売も2月24日(金)から開催中!





【チケット先行販売情報】

チケットサイト[日本]:https://w.pia.jp/t/dreamhack/

チケットサイト[海外]:https://w.pia.jp/a/dreamhackjapan22eng/

販売期間:2023年2月24日(金) 18:00 ~ 4月20日(木) 23:59





「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」概要





日程:2023年 5月13日(土)-14日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:DreamHack Japan 実行委員会

冠協賛:株式会社サードウェーブ

協賛:インテルコーポレーション / モンスターエナジー







公式サイト http://dreamhackjapan.com/

公式Twitter https://twitter.com/DreamHackJapan

公式Instagram https://www.instagram.com/dreamhackjapan/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@dreamhackjapan

コンセプトムービー https://youtu.be/DUx4vQq2nhY





「DreamHack Japan」とは





1994年、「DreamHack」はスウェーデンで初めて開催されました。以来、eスポーツの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし、新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。



その「DreamHack」が、2023年、ついに日本上陸を果たします。



「DreamHack」は、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。Esportsやゲーム、アニメ・カルチャーから広がるコスプレ、トークショー、実況中継などのイベント。最新のIPやギアが紹介され、体験できる数々の展示ブースなど、さまざまなコンテンツが有機的に繋がり構成されていきます。



*「DreamHack」はゲームとeスポーツ業界を先導するESL FACEIT Groupのエンタテインメントゲーミング・フェスブランドです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-20:46)