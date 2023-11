[株式会社THE RICH]

SILKTHERICHの国内外での認知拡大と、オフライン販路拡大への投資の促進





「いいなっ」の瞬間を創ろう。をビジョンにかかげ、「究極のシルクヘアケア『SILK THE RICH』」を手掛ける株式会社THE RICH(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEOfounder、三浦裕太 以下当社)は、シードラウンドにて朝倉未来氏を筆頭に、エンジェル投資家宮本邦久氏、セゾン・ベンチャーズ、他・・・事業会社、個人投資家数名を引受先とし約9388万円の資金調達を実施しました。















■資金調達の背景

今回の調達した資金を活用し、2023年4月にヘアケアブランド『SILK THE RICH』の日本での販売を開始。

7月には国内最大手美容ディーラー 株式会社MASSホールディングス及び株式会社きくや美粧堂との業務提携契約を締結。

その後マレーシア、シンガポール・タイランド・台湾と現在に至るまで5カ国での販売を開始しております。

今後は我々のvisionである『世界中の人々の人生の美に貢献をし、

世界のトップ企業を創る。』を実現させるベく、『SILK THE RICH』のブランド認知拡大及び新規顧客の獲得を軸に、マーケティング施策の強化や人材の新規採用、2024年以降に発売する新商品の開発、国内外のオンライン, オフライン販売での更なる販売チャネルの拡大とグローバルでの事業成長を目指して参ります。









■引受先からのコメント (順不同)



朝倉 未来 氏

朝倉未来氏よりコメント



「この度、株式会社THE RICHのビジョンと将来性を高く評価し、3000万円の投資を行い取締役としても就任致しました。初めてSILKTHERICHのシャンプー&トリートメントを使った時、香りの再現技術と髪の補修実感が凄く良くてびっくりしました。まずは国内外の認知度向上とユニコーンを目指す株式会社THE RICHの挑戦に、全力でサポートして参ります。」







ネットマーケティング創業者/エンジェル投資家 宮本 邦久 氏

宮本邦久氏よりコメント



社長の三浦さんはとても良い眼をしていました。ユニコーン企業を本気で目指す!そんな眼でした。D2C企業にはM&AによるExitが多い印象です。三浦さんはM&Aではなく、IPOでもなく、あくまでも目指すのはユニコーンそういう眼をしていました。そこに投資ができるのがエンジェル投資の醍醐味です。今回のラウンドまでに、インフルエンサーとして大きな影響力を持つ朝倉未来氏の株主/取締役としての参加入り、美容業界大手の美容専門商社きくや美粧堂様との業務提携を始め、初期マーケティングでどんどん成果を出しています。シャンプー/トリートメント業界は競争が熾烈で、事業成功の難易度はとても高いものの、極めて大きな市場です。持ち前のパッションでぜひグローバルで戦いユニコーン企業まで勝ち上がっていってもらえたらと思います。今後の躍進を楽しみにしています。







19s 代表パートナー国本帆高 氏

国本帆高氏よりコメント

三浦さんの商品に対するこだわりと周囲を巻き込む力は感動するレベルですごいです。ヘアケア市場はスタートアップの新規参入が非常に難しい市場ではありますが、彼なら世界中で長く愛されるブランドを生み出せると信じております。





セゾン・ベンチャーズ 代表取締役 足利駿二 氏

足利駿二氏よりコメント

ネットマーケティング創業者宮本様からご縁を頂戴し、三浦様と出会い、本事業に微力ながら参画させていただきましたこと、心から御礼申し上げます。サンプルを多数のセゾン社員から感想を集めた結果出資させていただきましたので間違いないです。こちらご覧いただきましたみなさま、是非応援ください!









オイシックス(Oisix)創業者 吉田卓司 氏

吉田卓司氏よりコメント





今回ご縁をいただきましてこの素晴らしいSILKTHERICHの東南アジア展開をご協力させていただくことになりました。東南アジアは平均年齢も低く、富裕層も増えており、長期成長には欠かせない市場になると思います。これまでの人脈やノウハウを生かしサポートしていきたいと思います。





株式会社インサイトコア 創業者 連続起業家/エンジェル投資家 島田 大介 氏

島田大介氏よりコメント



この度は、THE RICHのワクワクするチャレンジに出資をする機会を頂き、非常に光栄かつ嬉しく思っています!

シャンプーやリンスの購買の決め手として大きな要素を占める香りをカスタマイズや再現するテクノロジー、LPのUI、UXのPDCAの速さや、既にグローバル展開もショップのオープンを含め積極的に展開しており、圧倒的に実行力の高い最高のチームだと思いました。

また、大手メーカーが石油由来の材料を活用する企業が多い一方で、THE RICHは地球環境にやさしいシルクという天然素材を活用しているという点にも強く共感致しました。

事業成長を通じて、人々がワクワクする世界を作って頂ける様に期待しておりますし、私自身も微力ながら、全力で支援して参ります!





株式会社テクロス 代表取締役 辻 拓也

辻拓也氏よりコメント

ビジネスモデルを伺った時、シルクを使ったシャンプーというコンセプト自体がすごく日本的でいいなと思いました。クオリティは非常に高く、長期に渡り納得いくまで開発を繰り返したこだわりが表れていると思いました。三浦さんの、本気で世界を取りに行くという姿勢に触れ、圧倒的な巻き込み力に深く感銘を受けました。日本発の世界に通用するプロダクトだと思うので、ユニコーン企業になる可能性を強く感じております。



他8名

■ヘアケアブランド「SILK THE RICH」について





創業前から世界6カ国にて寄せられたお客様の声を元に誕生したオリジナルブランド。『高級ヘアケア”

高級なのは「価格」ではなく品質』

1度使いだしたら最後、もう他は使えない。数日間、他を使うと起こる

やっぱり“SILK THE RICH” じゃないとダメ。SILK THE RICHが数年間に渡りシルクの知識を養い成分の見直しをはかり試行錯誤を繰り返しノウハウを集結させた究極のシルクヘアケアです。二度と戻れない禁断のシルクをブランドミッションとし、プロダクト体験を通してより多くのお客様の「なりたい」の実現を目指しています。



■THE RICHについて

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y



当社は「いいなっ」の瞬間を創ろう。をmissionに、2023年4月からヘアケアブランドを運営しております。

『SILK THE RICH』はグローバルで通用するプロダクトとして約2年半の開発期間を経て誕生。



・SILK THE RICH 公式SNS

Instagram :https://www.instagram.com/silk_therich/?hl=ja

X :https://twitter.com/silk_therich

TikTok :https://www.tiktok.com/tag/silktherich





■採用情報



THE RICH社では、採用活動を強化しています。



ウェブマーケ/広告運用/エンジニア/プロダクト開発/WEBデザイナー/SNSマーケティングや広報PRなど、それぞれ幹部ポジションとなるので前向きで向上心のある皆様からのご応募をお待ちしております。

※募集職種と詳細は下記のリンクからご確認いただけますと幸いです。

→https://about.silktherich.com/recruit



■株式会社THE RICHについて

社名:株式会社THE RICH

本社:東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号

恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者:代表取締役社長兼CEO 三浦 裕太

資本金:資 本 金93,876,795円(資本準備金含む)

URL:https://about.silktherich.com/

サービスURL https://silktherich.com/lp?u=wb#payment-form



