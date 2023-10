[株式会社MYS]

2024年春まで阪急メンズ東京地下1階アンダーウェア売場にてフルラインナップを展開!



この度、メンズアンダーウェアブランド「ALLIAGE(アリアージュ)」は、2023年9月6日から9月19日まで阪急メンズ東京地下1階アンダーウェア売場にて行われた期間限定のPOP-UPイベントでの反響により、来年春まで販売期間の延長が決定いたしました。通常はオンラインストアを中心に販売している同ブランドのアイテムを、実際に手に取ってご覧いただける店舗となります。ALLIAGE(アリアージュ)はフランス語で純金属に他元素を溶かし合わせた「合金」を意味するその名のように、現代のアンダーウェアとして求められるエッセンシャルな機能性に時代の空気を取り込んだコレクションを提案。立体構造のフロント部分内側に放熱効果のある素材を採用すると共に、仕切りを設けることで着用時に抜群のフィット感と蒸れ防止による高い快適性を実現しています。そのラグジュアリーかつハイパフォーマンスな新感覚アンダーウェアを、是非一度お試しください。







<メンズアンダーウェアウェアブランド「ALLIAGE(アリアージュ)」阪急メンズ東京にて販売継続!>



メンズアンダーウェアブランド「ALLIAGE(アリアージュ)」はフランス語で純金属に他元素を溶かし合わせた「合金」を意味するその名のように、現代のアンダーウェアとして求められるエッセンシャルな機能性に時代の空気を取り込んだコレクションを提案いたします。今春発売の新作カラーを含む全6商品がフルラインナップで展開、通常はオンラインストアを中心に販売している同ブランドのアイテムを、実際に手に取ってご覧いただける店舗となります。



■SHOP INFORMATION

阪急メンズ東京 地下1階 アンダーウェア売場

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1

電話番号 03-6252-5275(売場直通)

※営業時間は館に準じます



■公式オンラインストア

https://www.alliage.jp/

※「ALLIAGE(アリアージュ)」ご購入や最新情報のご確認はこちらから。



■アイテムラインナップ

・ブラック 5,940円(税込)

https://www.alliage.jp/items/65543766





・ブラック×シルバー 5,940円(税込)

https://www.alliage.jp/items/65544249





・ブラック×ゴールド 5,940円(税込)

https://www.alliage.jp/items/65543912





・ボルドー×ゴールド 5,940円(税込)

https://www.alliage.jp/items/71300937





・ネイビー×ゴールド 5,940円(税込)

https://www.alliage.jp/items/71300733





・グリーン×ゴールド 5,940円(税込)

https://www.alliage.jp/items/71300918





■独自構造によるThree-Dimension Pocket



独自開発による立体型の前中心パーツ内側に生地を配して仕切りを設けた構造のため、着用時にフロント部分を分離して格納することでしっかりとした収まりと抜群のフィット感を生み出すと同時に、デリケートゾーンの蒸れを防止して高い快適性を実現。







また、立体型の前中心パーツ内側には特殊加工により生地自体に遮熱と放熱効果を持たせた素材である「NEO COLD」を採用。同素材にはテラヘルツ人口鉱石を細かく砕いた粉末が練り込まれたプリントがされており、外気の熱を遮断して跳ね返すと共に、身体から発する体温を吸い上げて外側へ放出することで接触冷感が持続。オリジナルの立体構造と機能素材の組み合わせによる新感覚の着用感を提案します。

(※画像はサンプルのため本製品と若干見え方や仕様について異なる場合がございます)



■MATERIALについて



アンダーウェアのベースとして採用されている生地はナイロンにポリウレタンを混紡した、 ストレッチ性とキックバックに優れたしなやかな素材感が特徴。肌の上をすべるような滑らかな肌触りに加えて、適度な圧力で身体にフィットする着用感、耐摩耗性や速乾性といった機能性を兼ね備えています。







また、ブランド名をあしらったオリジナルパターンのプリント柄は、独特のメタリック感を表現した陰影のある仕上がり。素材特性上、精緻な図柄再現が難しいとされているナイロン生地へのプリント加工を可能にした数少ない生産背景による生地を使用しています。









製品を構成する重要な要素のひとつであり、着用感にも影響するウエストゴムについては、微光沢の艶を持った糸で編み上げたジャカードゴムを採用。見た目に分かる上品な光沢感はもちろん、肌あたりを意識してその幅や厚さに至るまでこだわり、しなやかな触り心地を実現。







そして、ウエストゴム後ろ側に配された「ALLIAGE」を象徴するエンブレムは、その繊細さから通常の織ネームでは表現することが叶わず、何度も試作を繰り返しながら超高密度織機にて完成された珠玉のピース。その美しい仕上がりはプロダクトに対するブランドのこだわりを示しているのです。

(※画像はサンプルのため本製品と若干見え方や仕様について異なる場合がございます)



■For Someone Special

・ギフトボックス 1,100円(税込)

https://www.alliage.jp/items/66037033





着用者のQuality of lifeを高めるハイパフォーマンスなプロダクトを生み出すALLIAGEは、大切な方への感謝を示すギフトやご自分へのご褒美にも最適。そのラグジュアリーかつ高機能なアンダーウェアにふさわしいギフトボックスをご用意しています。



■「ALLIAGE(アリアージュ)」について





フランス語で純金属に他元素を溶かし合わせた「合金」を意味するその名のように、現代のアンダーウェアとして求められるエッセンシャルな機能性に時代の空気を取り込んだコレクションを提案します。独自開発による立体型の前中心パーツ内側に生地を配して仕切りを設けた構造のため、着用時にフロント部分を分離して格納することでしっかりとした収まりと抜群のフィット感を生み出すと同時に、デリケートゾーンの蒸れを防止して高い快適性を実現。着用者のQuality of lifeを高めるプロダクトを生み出していきます。

・公式オンラインストア:https://www.alliage.jp/

・公式instagram:https://www.instagram.com/alliage_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-18:46)