独創的なスマートフォン及びタブレット関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、CEOの鄭陽輝(James Zheng)によって2015年11月19日に創業して以来、今年の11月19日で、創業7周年を迎えました。2022年12月29日から、創業7周年を記念してPITAKA日本語公式サイト上にて7周年記念ページ(https://pitakajapan.com/pages/pitaka-7th-anniversary)の公開を始めました。そして「未来の素材、未来のくらし」をテーマに、PITAKAの2023年の活動についての方針及びキャンペーンの実施、これまでのPITAKAの成長の歴史を紹介しました。











What‘s Next in 2023 ~PITAKAの2023年の展望~



【Next PRODUCT:製品ラインナップの拡充】

最先端の素材技術で、ガジェットアクセサリーから旅行用ラゲッジ&バッグ分野まで製品ラインナップを拡大します。2023年には、画期的なモジュール式スーツケースのシリーズを発売予定です。

【Next SPACE:より持続可能な生産体制」

2022年に設立した素材研究センターとサステナブルな生産を行う工場をベースとして、ユーザーがオープンに参加できデザイン・生産を提案する仕組みを構築します。

【Next IMAGE:より先駆的なブランドイメージの獲得】

ミニマムでモダン、テクノロジーの美学を持つサステナブルでフレンドリーなイメージの獲得を目指します。

【Next CROSS:よりオープンなコミュニケーション】

より多くのブランドとの多角的な視点でのコラボレーションや対話を行います。そして斬新な共同企画製品を開発するためのインスピレーションをユーザーに提供していきます。

【Next PEOPLE:より影響力のあるユーザー層との協力】

PITAKAファンの方に製品開発をサポートしていただくASI(Accompany Small Innovators )プログラムの運営と強化を図ります。さらに2022年に引き続き独自の浮織デザインのスマートフォンケースのデザインするプロジェクトであるPITAKAグローバルコンペティション「Weave the Next」を実施することで、世界各地のデザイナー及びクリエイターと繋がり、製品イノベーションと持続可能な開発に向けて協力していきます。



七周年記念ブランドギフトプレゼントキャンペーン



ユーザーの皆様への感謝の気持ちを込めて、PITAKA独自のデザインを込めたブランドギフトをご用意しました。

■応募方法:

七周年キャンペーン期間中、PITAKA公式日本語サイト(https://pitakajapan.com/pages/pitaka-7th-anniversary )にて、下記の条件を満たした場合、下記のオリジナルグッズをプレゼントします。なお持続可能な取り組みの一環として、本キャンペーンにて購入いただいた場合、注文一回につき、1本の木をアフリカに植林します。

購入金額1.:7,777円以上~9,999円 賞品:エココースター、

購入金額2.:1万円以上~19,999円 賞品:アイマスクまたは折りたたみ式メガネケース

購入金額3.:2万円以上~ 賞品:デザインキャップ

※PITAKA公式日本語サイト限定のキャンペーンです。

Amazonや楽天の旗艦店は対象外です。ご注意ください。

■応募期間:

2022年12月29日~2023年1月3日23時59分

■PITAKAのサステブリティへの取り組み

PITAKAでは、2019年から使用後は土に還る環境にやさしい生分解性のパッケージを使用するだけでなく、環境を汚染するEVAフォームを紙に置き換えました。2021年には発泡スチロールを全廃しました。そして2022年には、パッケージに環境にやさしい100%分解可能なバガス再生繊維パルプを使った生分解性のある素材を使用して、環境に対して無毒無害になるようにしています。またさらに今年からパッケージだけではなくケース本体にも、100%再生可能なサーモ・アラミド繊維を使用したMagEZ Case Pro 3の製造を始めました。



2022年9月、当社ではアフリカで1,000本の植樹を行いました。植林事業は、まだ始まったばかりです。当社では、世界中の木が最も必要とされている地域に、これからもより多くの木を植えていきたいと思っています。









PITAKA七周年クイズ



PITAKA七周年を記念して、七周年の歴史に関する簡単なクイズを毎日Twitterで出題します。毎日抽選で1名様に七周年記念賞品をランダムでプレゼントします。また合計正解率が最も高かった方には、七周年記念賞品をフルセットでプレゼントします。

詳細は、PITAKA公式Twitterをご覧ください。

https://twitter.com/PITAKA_Japan/status/1608417814255398915

■応募方法:

1.公式Twitterアカウント@pitaka_japan

(https://twitter.com/PITAKA_Japan)をフォロー。

2.該当のツイートを引用リツイート(RT)形式でクイズの答えを回答してください。

■応募期間:

2022年2023年1月3日(火) まで

■注意事項:

※当選者にはPITAKA公式TwitterのDMでご連絡を差し上げます。







PITAKA七周年投稿キャンペーン



PITAKAを応援してくださっている方々に感謝の気持ちを込めて、TwitterやInstagramをなどを活用し、あなたのPITAKAとの物語(ストーリー)をシェアしてください。シェアしていただいた方の中から抽選で1名様にPITAKAオリジナルグッズをプレゼントいたします。

■応募方法:

1.、PITAKA_Japanの下記公式アカウントをフォローしてください。

公式Twitter(https://twitter.com/PITAKA_Japan)

公式Instagram(https://www.instagram.com/pitaka_japan/)

2.、SNS上で「#pitakaのある生活」を付けて、投稿するだけで、キャンペーン参加完了となります。

※ハッシュタグ以外、投稿の際のテキスト・画像の指定はありません。

■応募期間:

2023年1月3日(火)23:59まで

■注意事項:

※当選者にはPITAKA公式TwitterもしくはInstagramのDMでご連絡を差し上げます。







PITAKAブランドについて



PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。

またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。

PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。

公式日本語サイト :https://pitakajapan.com/

公式Twitter(日本語) :https://twitter.com/PITAKA_Japan

公式instagram(日本語) :https://www.instagram.com/pitaka_japan/

公式Facebook(日本語) :https://www.facebook.com/PITAKA.Japan/

公式YouTube(英語) :https://www.youtube.com/c/PITAKAGALLERY

Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/3QxaBjk

楽天市場 PitakaDirect : https://www.rakuten.ne.jp/gold/pitaka/





Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について



Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。

≪会社概要≫

【企業名】 : Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】 : 12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District,Shenzhen, 518100, Guangdong, China

【代表者】 : CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設 立】 :2015年11月

【資本金】 :1000万元(約1.9億円)



