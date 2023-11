[PROJECT COMP]

自社の評価関連データを構造化して蓄積でき、マネージャー/人事が目標設定から評価フィードバックまでをデータ主導で運用可能に



報酬テックSaaSを提供する株式会社PROJECT COMP(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田川啓介)は、当社の給与データベースや蓄積した自社の評価関連データを活用し、適切な目標設定から適切な評価フィードバックまでを支援するデータ主導型タレントマネジメントシステム「PROJECT COMP for Management」を提供開始いたします。







■データ主導型タレントマネジメントシステム『PROJECT COMP for Management』の提供背景

当社は、2020年からITエンジニア向け給与データベースサービスをtoC向けに提供してきました。このデータベースを活用し、toB向けにこれまでアナログかつ自社独自に作られてきた評価制度や評価・報酬決定のプロセスをSaaS化した『PROJECT COMP for Business』を2023年5月より提供しています。



『PROJECT COMP for Business』では、ITエンジニア職だけではなく営業職などの幅広い職種において報酬データベースから自社社員の報酬相場比較ができるようになる上、自社にマッチした制度や運用プロセスをシステム上で簡単に作成・更新・管理ができるようになります。評価・報酬決定がDXされることで、データを活用した評価・報酬制度の運用が可能になるため、大手企業からベンチャー企業まで様々なフェーズの事業者様にご好評をいただいています。



しかし、『PROJECT COMP for Business』を提供する中で、「評価・報酬設計してデータ化できたものの、このデータを最大限活用したマネジメントができていない」、「納得感がない評価が社員のやる気を削いでしまう」という声を多くいただいていました。



今回、開発した『PROJECT COMP for Management』は、各マネージャーが個人にマッチした目標設定と納得感のある評価を実現し、人事と連携して人材開発計画を立てることができるツールです。さらに、システム提供だけではなく人事に関するプロフェッショナルコーチングが伴走するサービスとなっています。『PROJECT COMP for Business』と合わせて使うことで、上流の評価制度の設計から日常的な評価へのデータ活用までワンストップで行うことができます。



■『PROJECT COMP for Management』の提供価値

『PROJECT COMP for Management』があることで、各マネージャーがこれまで実施してきた目標設定および評価の知見がデータ化され、属人的な判断ではなく誰もが有能マネージャーの知見を活用して適切な目標設定から評価フィードバックまで行えるようになります。結果として、メンバーの方々にとって納得のいく目標設定と評価フィードバックが享受できるため、「離職防止」や「リテンションの向上」につながります。

さらに、人事と連携して数年後のあるべき姿から逆算した計画を立てる「人材開発力」が備わっていきます。この結果、社員の「パフォーマンスの向上」や「成長促進」につながり、組織全体として生産性を上げていけます。



今後も、PROJECT COMPは、これまで提供されてこなかった、給与データベース、データ主導の適切な評価・報酬決定を行えるSaaS、人事に関するプロフェッショナルコーチング等を提供することで、頑張りと報酬を連動させ、働く人々をエンパワーし、国の成長に寄与して参ります。



■『PROJECT COMP for Management』で提供するプロフェッショナルコーチング

本サービスで提供するプロフェッショナルコーチングは、DeNAやリクルートなどのメガベンチャー出身で事業部門や人事部門において豊富なマネジメント経験を持つメンバーが担当します。事業会社の現場で苦労した経験を元に、質の高いコーチングを提供して参ります。







【株式会社PROJECT COMP】

PROJECT COMP社は、『働く個をエンパワーし、再び活力の漲る国に。』というパーパスを掲げているスタートアップ企業です。エンジニア向け給与データベースサービス『PROJECT COMP』や企業向け評価・報酬決定プラットフォーム 『PROJECT COMP for Business』を提供しています。給与データを集めて適切に可視化することで、雇用やキャリアの機会損失を解消する形で人材流動を促進していくことを目指しています。



社名:株式会社PROJECT COMP(PROJECT COMP Co., Ltd)

代表者取締役:田川啓介

事業内容:エンジニア向け給与データベースサービスの運営及び評価支援サービス(SaaS)の開発・運営

設立:2020年7月28日

本社:〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-1 渋谷道玄坂スカイビル11F

企業URL:https://project-comp.com/company

お問い合わせ:support@project-comp.com











企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-14:46)