[株式会社GIGATOON Studio]

アニメ・ゲーム化で話題となった大人気小説シリーズ原作 1700年代を舞台にした作品が待望のコミカライズ!



DMMグループのウェブ漫画制作スタジオ「GIGATOON Studio」を運営する株式会社GIGATOON Studio(本社:東京都港区、代表取締役:太田 淳一郎、以下「GIGATOON Studio」)は、『バッカーノ!』『デュラララ!!』シリーズをはじめ人気小説を数多く発表している成田良悟氏 原作によるデジタルコミック『バッカーノ!~from the 1700s~』を12月25日より「DMMブックス」にて先行配信開始いたします。







『バッカーノ!』は1700年代、1900年代、2000年代の3つの時代を舞台にした小説シリーズ作品です。 1930年代を舞台とした『バッカーノ!―The Rolling Bootlegs』では、第9回電撃ゲーム小説大賞(現・電撃小説大賞)金賞を受賞、ドラマ・CD・コミック・テレビアニメ・ゲームなど多数のメディアで展開され幅広い世代で人気を集めています。この度は1700年代を舞台にした作品群を初めてGIGATOON Studioがコミカライズします。





12月25日公開!新作コミック『バッカーノ!~from the 1700s~』







原作:成田良悟 作画:藤田かくじ



1705年、イタリア半島の地方都市「ロットヴァレンティーノ」では連続殺人事件が起きていた。純白の仮面を被り、被害者にも同じ仮面を被せる犯人は「仮面職人」と呼ばれ、その目撃者は次の被害者になるという。錬金術の「私塾」に通う少年、ヒューイ・ラフォレットは世界を憎んでいた。同窓の少女、モニカ・カンパネルラはヒューイに思いを寄せ、告白していた。エルマー・C・アルバトロスは「私塾」に新入生として街にやって来ていた。商人に奴隷として扱われる少女、ニキは「仮面職人」の犯行を目撃していた。4人の少年少女は「仮面職人」と街全体を支配する陰謀に立ち向かう。そしてこれこそが、後世300年に及ぶ不死者達の馬鹿騒ぎの発端となる。



(C)藤田かくじ・成田良悟/GIGATOON Studio



・成田良悟氏コメント

というわけで、『バッカーノ!』の新たなコミカライズ企画の始まりです!

藤田かくじさんによる素晴らしいアクションとキャラの掛け合いがバリバリ繰り広げられる新生バッカーノが誕生した事に、まずは関係者の皆様と原作読者の皆様に多大な感謝を……!!ありがとうございました……!!

1700年代編は、バッカーノの派生的位置づけであると同時に、全ての物語の始まりでもある重要なエピソードですので、小説で読んで頂いた方も、マンガという形に生まれ変わったエピソード――不死者達の前日譚にしてエルマーとヒューイの本伝とも言える物語を改めてお楽しみいただければ幸いです!



※12/25よりDMMブックス・下記URLにて配信いたします。

https://book.dmm.com/product/4253028



※12月25日配信開始の横読み漫画は『バッカーノ!~from the 1700s~』の他に3作品を公開予定です。うち1作品『勇者さまは報酬に人妻をご希望です』((C)遠山ブリン/GIGATOON Studio)はDMMブックス先行配信、他2作品は「コミックシーモア」にて先行配信予定です。

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です』はDMMブックス・下記URLにて配信いたします。

https://book.dmm.com/product/4253027





GIGATOON Studioについて



GIGATOON Studioは、2022年1月に設立したDMMグループのウェブ縦読み漫画を含む電子書籍オリジナルコンテンツの企画制作事業を行うスタジオです。2022年9月より海外への作品配信を開始。

2023年2月末までに合計50作品程度の漫画をリリース予定です。



