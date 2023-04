[株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN]

株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN(東京都中央区、代表取締役:李 同校)は、新作スマートフォンアプリ『ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate』(以下、ブラクロモ)の事前登録者数が40万人を突破したことをお知らせいたします。





◆『ブラクロモ』事前登録者数40万人突破!





事前登録者数が40万人を突破いたしましたので、リリース後にSR「ミモザ」をプレゼントすることが確定いたしました。

次は事前登録者数50万人を突破すると、ガチャチケット5個を全員に配布いたします。まだ事前登録していない方はぜひご登録ください!



▽App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

▽Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp

▽事前登録詳細ページ

https://bclover-mobile.vicgame.jp/pre-register

▽事前登録特典

10万人…ブラッククリスタル 300個《達成》

20万人…ガチャチケット 2個《達成》

30万人…ガチャチケット 3個《達成》

40万人…SR「ミモザ」《達成》

50万人…ガチャチケット 5個





◆毎週土曜日、文化放送で『ブラクロモラジオ団』放送中!

梶原岳人さんと優木かなさんが、ブラクロモの最新情報や魅力をお届けします。

毎回様々なエピソードを募集しております。詳しくは番組またはブラクロモ公式Twitterをご確認ください。

また、公式youtubeにて前回放送のアーカイブを公開しておりますので、もう一度ご覧になりたい方や見逃した方は下記リンクよりご視聴ください。



【番組概要】

■タイトル: 『ブラッククローバーモバイル ブラクロモラジオ団』

■媒体: 文化放送アニラジ専門ストリーミング配信チャンネル「超!A&G+」

■放送日時: 毎週土曜日 深夜25時30分~26時00分(※毎週日曜日午前1時30分~2時00分)

■パーソナリティ: 梶原岳人(アスタ役)、優木かな(ノエル・シルヴァ役)

■番組へ質問やメッセージ:dan@joqr.net

■「超!A&G+」公式サイト: https://www.joqr.co.jp/ag/

■ご視聴方法:https://www.joqr.co.jp/ag/article/5987/

■前回放送アーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=7L8DfDIUcuQ

※当アーカイブは2023年7月31日(月)までご視聴いただけます。









『ブラッククローバー』とは



「ブラッククローバー」は、魔法がすべてのとある世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた王道少年魔法ファンタジー。2015年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数は全世界で1,800万部を突破。2017年にはテレビアニメ化され、2023年6月16日(金)に映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』が日本全国ロードショー&Netflix全世界配信予定。





『ブラクロモ』概要









大人気テレビアニメ「ブラッククローバー」の世界を追体験できる次世代アニメーションRPG。

まるでアニメをプレイするような次世代のゲーム体験を見逃すな!





○タイトル :ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

○ジャンル :次世代アニメーションRPG

○配信日 :2023年上半期予定

○対応OS :iOS/Android

○価格 :基本無料(一部アプリ内課金有り)

○App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

○Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp

○公式サイトURL :https://bclover-mobile.vicgame.jp/

○公式Twitter URL :https://twitter.com/bclover_mobile

○公式YouTube URL:https://www.youtube.com/channel/UCZdtBsOJZPg9teUyKaqSXgg

○権利表記 :(C)田畠裕基/集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

(C)VIC GAME STUDIOS / All Rights Reserved





VIC GAME STUDIOS 会社概要



VIC GAME STUDIOSは、日本をはじめ世界でも大きくヒットしたゲームを作った有能なスタッフが集まり、2020年10月に韓国で設立したゲーム会社です。1本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックと、次世代モバイルRPGゲームの開発を通じて、ユーザーの皆さまにゲームの面白さだけでなく、感動を与えられるゲームを提供することを目指しています。2022年7月11日には日本支社を設立し『ブラッククローバーモバイル』を始め、日本市場でのゲーム配信を本格始動しました。



会社名 株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN

代表者 李 同校 (イ ドンギョ)

設立 2022年7月

事業内容 オンラインゲームの開発・サービス運営



