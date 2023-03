[株式会社SP&Co.]





韓国発の実力派ガールズグループ・SECRET NUMBER(シークレットナンバー)が、NFTによるストリーミングの収益権をシェアできるプラットホーム・Royalへの参加を表明し、日本デビューシングル「LIKE IT LIKE IT」のNFTを即完させた。

Royalは3LAU、The ChainsmokersやDiplo、Nasなども参加し話題となった最も有力なNFTプラットフォームの一つだが、K-POPアーティストの参加は初めてであり、またアジアアーティストとしても初となる。

3月9日にNFTをドロップした彼女達の日本ファーストシングル「LIKE IT LIKE IT」は、同月3日に配信がスタート。K-POPの躍動感とJ-POP特有の情感が融合した日本語詞の華やかなサウンドで、早くも多くのリスナーの心を捉えている。グループの日本におけるマネージメントおよび広報を担当するSP&Co.は、SECRET NUMBERのために独自に日本人プロデュースチームを結成し日本デビューを仕掛けている。韓国コンテンツを長年扱ってきた強みと、大手レーベルとは一味違うフットワークを武器に既存の枠を超えた展開を模索してきたが、そのカードの1つが「LIKE IT LIKE IT」のK-POP初のNFTドロップだ。

Royalの魅力は、アーティストとファンが収益をシェアすることでアーティストの活躍の手応えを共有し絆を強められるファン体験の新しさである。K-POPはアメリカを中心に海外で急成長したジャンルだが、本国Vine EntertainmentによるSECRET NUMBERのコンセプトも結成当初からグローバルな視点を持って活動をしており、国や人種の違いを問わないこのサービスとの親和性は高い。

RoyalのCEOであるJustin Blauは「SECRET NUMBERがロイヤルで最初のK-POPグループとなることに興奮しています」と述べています。"彼らがオーナーシップを通じてファンとのより深いつながりを確立することで、アジアや世界中のより多くのアーティストが音楽業界を変えるための道を切り開くことになるでしょう。"

とコメントしている。

今回の快挙は、アジアのアーティストや日本語楽曲が世界へと広がるきっかけになる期待を高めた。

そしてパイオニアとなったSECRET NUMBERの今後の動向が注目される。



Royal

https://royal.io/editions/secretnumber-likeitlikeit?tier=GOLD



「LIKE IT LIKE IT」MV

https://www.youtube.com/channel/UCqCpOzBiExh7idRFVQRSJxA



“LIKE IT LIKE IT”リリース記念FAN MEETING

*日時:4月7日(金) 19:30開演

*会場:渋谷STREAM HALL(https://stream-hall.jp/business-access/)

*チケット:ご招待 ※システム手数料¥330(税込)と、公演当日ドリンク代¥600(税込)必要

*オフィシャルファンクラブ“LOCKEY JAPAN”会員先行エントリー期間

·3月10日(金)18:00~3月13日(月)23:59

*一般エントリー期間

·3月14日(火)18:00~予定枚数に達し次第終了

詳しくはSECRET NUMBERのオフィシャルへ。

https://www.secretnumber.jp/



